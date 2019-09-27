【逃犯條例】涉毀拍卡器須宵禁　地盤工稱難啟齒答應加班　准續保

22歲地盤工人本月初涉嫌毀壞輕鐵站拍卡器，被控一項刑事毀壞罪，早前提堂時獲准保釋，但須守宵禁令。他昨晚遭警察在機場附近的地盤截查，被指違反擔保條件，今（27日）被帶上屯門法院。辯方指被告需加班工作，並透露他因政見分歧遭家人經濟封鎖，又對於身負保釋令難以啓齒，故未有拒絕上司的加班要求。裁判官接納解釋，被告續准以原有條件保釋。

被告吳兆軒稱因與家人政見不同，被經濟封鎖，又對要守宵禁令難於啟齒才答應加班。(林樂兒攝)

被告吳兆軒（22歲，地盤工人）昨晚被捕後，遭通宵扣留，身穿建造業上衣應訊。他被控於本月8日在輕鐵青松站內毀壞一部八達通終端機，於本月9日提堂時獲准保釋，條件之一是遵守晚上10時至清晨6時的宵禁令。

身負宵禁令難以啟齒

控方指，警方昨夜11時半於機場附近的地盤截查被告，發現他違反宵禁令。代表被告的陳立瀚律師透露，被告因政見不同，與家人關係轉差，遭經濟封鎖，又因宵禁令影響加班工作的收入。他續道，被告上司稱工程進度緩慢，急需人手趕工，被告對於身負宵禁令難以啟齒，故未有拒絕晚加班要求。

入機場禁區遭警方路障截查

辯方補充，被告的同事昨晚將車駛入機場禁區停泊，因警方設了路障，同車的被告被要求出示身份證，因而被發現違反宵禁令。律師強調被告無犯罪意圖，警方亦沒有搜到面罩等物品。

被告曾因病遲了一天報到

惟控方提到，被告上周一沒到警署報到，辯方指他當日感到不適，睡醒後已即時通知律師。被告翌日親身往警署，律師也有郵寄及傳真解釋信並呈上醫生紙，辯方對於警方稱被告沒作解釋感到驚訝。

控方其後確認收到上述文件。裁判官接受被告的解釋，准他續以5000元現金保釋，並繼續遵守其他條件。

案件編號：TMCC1825/2019