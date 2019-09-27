【國慶70周年】教育局發信學校籲尊重國旗　提學生勿參與違法行動

距離十月一日國慶尚有四天，多個民間團體擬在當日或此前發起遊行集會抗議，教育局局長楊潤雄今（27日）向全港校長、老師及家長發信，促請他們提醒學生「不應出席可能出現混亂及危險的活動，更切勿參與可能違法的行動。」另外，楊又在信中指，國慶即將來臨，老師及家長應藉此教育學生尊重國旗，「任何污損或侮辱國旗的行為都不能接受」，屬違法行為，可被檢控及定罪。

國慶將至，教育局局長楊潤雄向全港學校及家長發信，促請他們提醒學生不應出席當日或之前的遊行集會。（資料圖片）

國慶將至，教育局局長楊潤雄今（27日）向全港校長、老師及家長發信指，網上廣泛流傳這個周末至國慶日期間，多項公眾活動會在不同地區舉行，有些仍未獲警方發出不反對通知書，形容活動有「可能出現混亂及危險」，示意家長及學校提醒學生不應出席，亦切勿參與可能違法的行動。

楊又在信中指，國慶即將來臨，老師及家長應藉此教育學生，國旗是國家的象徵告標誌，應予以尊重，「任何污損或侮辱國旗的行為都不能接受」，亦違反《國旗及國徽條例》，可被檢控及定罪。

稱人鏈活動存在「外在風險」 質疑未成年學生是否具心智參與

本月有不少中學生及校友發起人鏈活動，楊指，局方樂見學生關心社會，但擔憂未成年學生在校外參與各種政治活動，又指一般被視為和平的人鏈活動，部分亦曾經出現衝突、高空擲物及傷人事件等，「這說明無論原意為何，參與有關活動已存在不容忽視的外在風險，隨時威脅參與同學的人身安全。」楊又續指，局方擔心部分未成年學生是否有成熟的心智去參與這些活動。

楊潤雄在又在信中指，希望大家以實際行動堅守校園，抵禦外來政治力量介入學校運作，避免孩子受到修害。對於有不同政治立場人士在校外組織各式各樣的行動，甚至各學校施壓要求支持，教育局譴責有關滋擾及施壓行為，稱必會全力支援學校，校方有需要時可尋求局方協助。他又稱，一直深信香港有專業的教師團隊，對於個別失德個案，局方、辦學團體及學校必定嚴肅處理，以維護社會對教育同工的信任。