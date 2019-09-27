【聯校砌字】逾百名校生聚愛丁堡廣場砌Free HK字樣

反修例風波不斷，接連有中學生舉行示威活動。9.28 雨傘運動五周年前夕，今日（27日）下午4時半，港島區12所名中學的學生及舊生，在中環愛丁堡廣場聚集，砌出「Free HK」字樣，然後高呼口號及唱歌，預估約有200至300名學生參與活動。現場有約10名警員在附近巡邏戒備。 參與的學生來至皇仁書院、香港真光中學、香港華仁書院、聖保祿學校等，發起的學生團體呼籲參加者攜帶長傘，學生及校友建議分別身穿校服及黑衣出席。 《香港01》現場直播活動情況。

逾百名校生聚愛丁堡廣場砌Free HK字樣。（張浩維攝）

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約下午4時，愛丁堡廣場約有60至70名學生正在準備，他們表示同學正陸續到達。大部分學生穿起校服及戴上口罩，亦有人換了黑衣。據了解，學生會砌出「Free HK」字樣，然後高呼口號及唱歌，預計於5時半解散。

聯校砌字活動由12所中學的學生舉辦，均屬名校，當中包括「官校之首」皇仁書院，以及香港真光中學、香港華仁書院、金文泰中學、嘉諾撒書院、鄧鏡波書院、聖保祿學校、聖保祿中學、瑪利曼中學、聖若瑟書院、聖公會鄧肇堅中學及庇理羅士女子中學。

現場有約10名警員在附近巡邏戒備。（李恩慈攝）

有份策劃學生：想令林鄭聽到和平理性聲音

在聖保祿學校就讀中五的葉同學有份籌劃聯校砌字活動，她表示，希望透過凝聚中學生的力量，以和平、合法的方式，為示威者打氣。「想話畀特首林鄭月娥知，我哋係有權喺社會發聲，希望政府可以聽到市民和平、理性嘅聲音。」惟她補充：「但係佢（特首）應該都唔會聽㗎喇，三個幾月以嚟都聽唔到，好難令人信服佢真心想聽。」故她想盡一分力聲援示威者，以「Free HK」字樣寓意為香港爭取民主和自由。

參加的學生來自港島12間名校。（張浩維攝）

稱在聖若瑟書院就讀中四的陳同學表示，希望透過砌字活動，令政府正視民意，促請特首林鄭月娥回應民間的「五大訴求」。他批評昨晚的首場社區對話會無用，「垃圾中嘅垃圾，（特首）好似錄音機咁，無回應過市民聲音，到今日仲堅持緊監警會可以幫到市民伸冤。」

問及今日中學生活動是否能迫使政府回應，他稱：「都示威咗三個幾月，今日都未必有用㗎，但至少畀社會睇到中學生唔會放棄發聲。」