【逃犯條例】澄清15歲女無「豬嘴」　官拒發保護令　3童全部釋放

反《逃犯條例》爭議不斷，上月29日有示威者深水埗警署外聚集，三名15歲或以下的兒童被以非法集結、藏有攻擊性武器等被捕，警方繼而就3人向法庭申請保護令，3人一度要在兒童及青少年院舍暫住，其中兩名兒童事後獲准保釋。但有關他們的保護令申請，今（27日）在九龍城裁判法院處理，律師指法庭文件澄清，15歲女童被捕時並無「豬嘴」口罩，裁判官再參考社署報告，及3人的家庭背景後，決定不向3人頒布保護令，其中一名女童遭還押27日般終獲釋。據了解，3人在被捕後均沒有被起訴，現已獲警方無條件釋放。

8月29日晚，深水埗警署外有過百名示威者聚集，警方拘捕18人。（資料圖片）

+ 3 + 2

兩童早前已在高院獲准保釋

3名涉案兒童包括一名15歲男童、一名15歲女童及一名13歲女童，而15歲男童及15歲女童均就早前被勒令在兒童及青少年院舍暫住，而向高等法院申請司法覆核，並因而暫時獲准保釋返家。

男童成績優異與家人關係好

15歲男童的代表大律師指，社署報告顯示保護令或會影響青少年的社交活動及發展，認為保護令不適合本案。大律師又指男童與家人關係良好，家庭融洽，家人會互相支持，並會定期進行家庭活動。再者男童在學校成績傑出，曾考獲全級第3名，又曾4次獲記優點，與同學及老師的關係融洽，其父母在未來的日子可在成長過程幫到男童。

法庭文件澄清女童並無「豬嘴」口罩

至於代表15歲女童的大律師則指，警方聲稱拘捕女童時，她有戴上「豬嘴」口罩及手持鐳射槍，惟大律師指律政司在司法覆核的聆訊中，澄清有關描述出錯，當時女童身上只有電筒及口罩。大律師解釋，女童因參加了紅十字會，所以才會購買口罩、噴霧劑等急救用品。大律師亦指出，女童家人對她十分支持，身為家庭主婦的母親也可以照顧其日常生活，望可不施加保護令。

13歲女童校內行為良好

13歲女童的代表大律師表示，女童在學校行為良好，承諾若日後遇上示威會多加小心，不會牽涉入其中，其父母亦承諾會加強監管，同冀可不用施加保護令。裁判官終考慮三人的情況及社署報告後，決定不向三人發出保護令。

另外，其中一名代表律師在庭外批評警方藉作出此類申請，意圖阻嚇13、14歲的青少年，令他們不敢參與遊行示威。

案件編號：KCJP191-121/2019