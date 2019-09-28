【9.28集會．直播 】網民發起「連儂之路」　崇光百貨外已形成

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，市民繼續以不同示威行動表達訴求。今日（28日）為雨傘運動五周年，有反修例網民發起「連儂之路」行動，呼籲市民在下午4時開始，於港島區共九個地方張貼文宣。 在金鐘政府總部的「元祖」連儂牆，下午3時許已有一班年輕人到來，料於4時開始在銅鑼灣至金鐘政總沿途多個地點張貼文宣、便利紙及海報，目標是組成「連儂之路」。 港鐵表示，因應港島區有公眾活動進行，個別車站會因應實際情況，採取人流管理措施，並可能隨時關閉車站或其部份出入口。其中銅鑼灣站兩個出入口已拉閘。

下午5時半所見，崇光百貨外的地上，已形成一條「連儂之路」。（李澤彤攝）

下午5時半所見，崇光百貨外的地上，已形成一條「連儂之路」。

近下午4時，有人在海富中心天橋掛起一幅寫有「人民乘願歸來」直幡，不過很快便被警員拆走。（羅國輝攝）

警拆走海富中心天橋「人民乘願歸來」直幡

有市民在網上發起「連儂之路」行動，在下午4時集合，於港島區九個地方張貼文宣，包括維多利亞公園、銅鑼灣記利佐治街、銅鑼灣廣場一期天橋、灣仔集成中心旁的球場、修頓球場、太古廣場三期的天橋、金鐘政府合署外、海富天橋及政總外的「元祖連儂牆」。

此外，民陣亦將於今晚7時至9時，於金鐘添馬公園舉辦傘運五周年集會，並已獲警方發出不反對通知書。金鐘連儂牆方面，則有人播放着舞台劇「孤星淚」的歌曲《Do You Hear The People Sing》，並將文宣貼在地上。近下午4時，有人在海富中心天橋掛起一幅寫有「人民乘願歸來」直幡，不過很快便被警員拆走。

+ 11 + 10 + 9

下午5時許，金鐘「元祖連儂牆」已經全部被貼滿，連儂牆沿添美道伸延至海富天橋及添馬公園。

有市民在下午3時許，在政府總部的「元祖連儂牆」張貼文宣。（羅國輝攝）

金鐘的市民將紙貼貼在大型膠貼上，他們其後再將整個膠貼整張貼在牆上，造成大型的文宣圖案。這個做法在其他區的連儂區也有出現。

響應號召的市民在維園地上，貼上文宣。（李澤彤攝）

下午約3時40分，銅鑼灣記利佐治街有數名身穿黑衣市民聚集，地上放有噴漆及文宣，現場未見有軍裝警員。港鐵銅鑼灣站部分出入口已拉閘，未能進出，有示威者在大閘貼上文宣。

利佐治街出發的市民沿軒尼詩道往金鐘方向進發，集中將文宣貼在港鐘站及中資銀行，包括中國銀行、中國建設銀行等，在其外牆上噴膠，再貼上文宣。

示威者在銅鑼灣站一個崇光百貨出口貼文宣，港鐵隨即拉閘。（鄧穎琳攝）

+ 4 + 3 + 2

下午近4時，維園有大批市民正在足球場分發物資。其後有人將頭盔，套上維園內維多利亞女皇銅像。

+ 6 + 5 + 4

一名中年男子撕去貼在中銀櫃員機附近的文宣。（鄧穎琳攝） 在示威者在其中一間中銀分行貼上文宣期間，一名中年男子面露不悅，上前撕去貼在中銀櫃員機附近的文宣。示威者未有阻止，再次在同一位置貼上文宣。

一批市民在灣仔修頓球場外自行組成人鏈。（鄭翠碧攝）

+ 4 + 3 + 2

灣仔修頓球場外，有市民在貼完文宣後，自行組成人鏈並高叫「五大訴求 缺一不可」口號。