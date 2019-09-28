【逃犯條例】美國總領事館提示國民　未來數日遠離示威區及港鐵站

反對修訂《逃犯條例》所引發的風波持續，各區警民衝突不斷。美國駐港澳總領事館網頁昨日(27日)就本港近日遊行示威活動發提示，並列出香港國際機場、中環、金鐘及灣仔等地點，指傳媒報道該些地區可能會出現示威活動，交通或會被阻，提醒國民避免到相關地點。

美國駐港澳總領事館提醒國民，未來數日在港時，要保持低調。（資料圖片）

美國駐港澳總領事館就本港未來數日示威活動發提醒。（美國駐港澳總領事館截圖）

指接連有集會遊行 建議國民保持低調

美國駐港澳總領事館網頁表示，自6月來大型及較小規模的政治示威在香港不同地點發生，包括港鐵站、商場及機場，普遍而言示威都是和平的，但有時會變得暴力。領事館指出，警方在驅散人群時使用催淚彈、橡膠子彈及水炮車，而示威亦會四散，或在無通知下發生。

領事館又稱，據傳媒報道，今日(28日)是2014年佔領運動5週年，民陣會於金鐘添馬公園舉行集會，明日(29日)2時半會有「對抗極權遊行」，由銅鑼灣行至金鐘，民陣亦申請10月1日國慶遊行。因此提醒國民要密切留意本地傳媒報道，以及交通工具網頁，亦應保持低調；若鄰近地區有示威或大批人士聚集，就要小心。