【9.28交通消息】夏慤道全線癱瘓　九巴預告部份班次需改道

最後更新日期：
今日是雨傘運動五周年，民陣今日晚上7時在金鐘添馬公園發起「反抗威權 迎接黎明」集會。距離集會尚有約兩小時，港鐵指，港島區有公眾活動進行，個別車站會因應實際情況，採取人流管理措施，並可能隨時關閉車站或其部份出入口。
下午4時30分，港鐵金鐘站的B出口被職員用膠帶攔着，有警員在站內巡邏；另外，有部份銅鑼灣站B出口及灣仔站B、C出口已拉起鐵閘。
+17
+16
+15
【20:10】九巴公布，因應港島近金鐘一帶的交通情況，途經上述地點路線會按實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。
【19:30】警方指示威者堵塞夏慤道全部行車線，現場交通嚴重擠塞。
示威者晚上近8時佔領龍和道。（李智智攝）
下午4時左右銅鑼灣站部分出口已拉起鐵閘，有人在站在貼反修例文宣。（鄧穎琳攝）
【18:02】因應道路情況，城巴40M及88R路線改道行駛。
【17:16】港鐵因應金鐘站有示威活動，關閉出口C1 金鐘廊。另外，B、D出入山亦已關閉。
【16:30】港鐵金鐘站的B出口被職員用膠帶攔着，有警員在站內巡邏；部份銅鑼灣站B出口及灣仔站B、C出口已拉起鐵閘。
+3
+2