【9.28交通消息】夏慤道全線癱瘓　九巴預告部份班次需改道

今日是雨傘運動五周年，民陣今日晚上7時在金鐘添馬公園發起「反抗威權 迎接黎明」集會。距離集會尚有約兩小時，港鐵指，港島區有公眾活動進行，個別車站會因應實際情況，採取人流管理措施，並可能隨時關閉車站或其部份出入口。

下午4時30分，港鐵金鐘站的B出口被職員用膠帶攔着，有警員在站內巡邏；另外，有部份銅鑼灣站B出口及灣仔站B、C出口已拉起鐵閘。