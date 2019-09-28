【9.28集會】水炮車驅散政總西翼示威者　警員特首辦外放催淚彈　

反修例風波未平，而今日（28日）為雨傘運動的5周年，市民發起今晚7時在金鐘添馬公園舉行舉行「反抗威權迎接黎明」集會，獲得警方發出不反對通知書。晚上8時24分，民陣宣佈集會提前結束。 數百名示威者在政總西翼添華道及特首辦外龍和道附近聚集，多次以鐳射筆照向警員及向他們扔磚。晚上約8時05分，警方在特首辦外舉起黑旗。水炮車在8時43分左右，噴射藍色水柱及一般水，警員亦使用消防喉向靠近水馬的示威者噴水，驅散在場示威者。 晚上8時50分，警方發出警告，表示將於短時間內使用相應武力驅散。警方隨後在特首辦外發射數枚催淚彈，防暴警察列陣，由灣仔及中環向金鐘政府總部趨近，東西方向包抄示威者，逼他們轉往金鐘道方向，向中環離開。在場人士於約9時10分大致散去，結束9.28政府總部一役。

晚上8時左右，警察多次向特首辦外市民噴水。（羅國輝攝）

有示威者政總西翼扔磚及擲燃燒物

今日是雨傘運動的5周年，民陣發起今晚7時在金鐘添馬公園舉行舉行集會，早前獲得警方發出不反對通知書。晚上8時24分，民陣宣佈集會提前結束。

有數百名示威者在政總西翼添華道附近聚集，有示威者向警員扔磚及其他雜物，又拍打水馬及塗鴉街道。晚上8時半，有示威者用推車運載磚頭，向政總方向行走。另數百名示威者在特首辦外龍和道附近聚集，指罵並使用鐳射筆照向閘內的警員。

警員多次拿起水喉向外射水，但未能阻止示威者向水馬內投擲燃燒物。

水炮車在政總西翼外驅散示威者。（李澤彤攝）

晚上約8時5分，警方在特首辦外舉起黑旗。

水炮車在8點駛出政總西翼，亮起紅燈在閘內戒備。8時半左右，有示威者向政總投擲雜物及燃燒物。至8點43分，水炮車在政總西翼施放藍色水柱及透明液體，警方亦使用消防喉噴水，驅散在場示威者。

晚上8時50分，警方發出警告，表示將於短時間內使用相應武力驅散，呼籲在場人士停止違法行為，並立即離開。警方隨後在特首辦外發射數枚催淚彈，數百名防暴警察列陣戒備。在場人士於9時10分左右大致散去，大批市民向中環方向前進。