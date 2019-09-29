體育主題互動資料館下月3日開放　 韋志成：冀為波鞋街增互動空間

市建局行政總監韋志成今（29日）發表網誌，提及體育主題互動資料館「Sports Expo」預計於下月3日起開放予公眾參與，場館內有多個展覽和遊戲設施。他期望，場館可為旺角波鞋街增添一個創新、互動空間，在推動舊區更新同時，協助推廣本地的體育運動。

韋志成在網誌中提及，經過兩年籌備，全港首個體育主題互動資料館「Sports Expo」預計於下月3日起開放予公眾參與。他指，場館內設置兩個大型互動觸控顯示屏，參觀人士可在屏幕上揀選觀看40多種運動項目的資訊和超過200張歷史圖片，包括香港大球場、麥花臣球場和修頓球場等，歷史悠久的運動場館的啟用和早年發展圖片，還有香港運動代表隊在歷屆奧運會、亞運會、東亞運動會等大型國際賽事奪標的圖片等，了解相關發展歷程。

另外，場館透過應用虛擬科技，資料館和商場其他可利用的體空間，和虛擬空間連接起來，設置了 3個體感遊戲區，參觀人士可一個場館便能同時體驗8項不同類型運動訓練。

香港欖球代表隊成員早前率先體驗Sports Expo設施。（網誌圖片）

韋志成指，隨著場館即將投入運作，市建局會主動邀請不同社區組織、學校和青年團體參觀資料館的設施，並繼續聆聽用家意見，持續優化資料館的設計和內容，期望可為旺角「波鞋街」這個別具地區特色的地方，增添一個創新、互動空間，在推動舊區更新的同時，亦協助推廣本地的體育運動。