【逃犯條例．直播】網民又一城「罷買日」　美心食肆百人排隊撳飛

反對修訂《逃犯條例》風波持續超過三個月，市民繼續以不同示威行動表達訴求。繼上周日（22日）有網民於沙田新城市廣場發起「和你Shop」的罷買及靜坐商場行動，及後演變成衝突。今日（28日）再有網民發起「又一城罷買日」，呼籲市民罷買又一城商場內店舖。

+ 19 + 18 + 17

【15:20】黑衣人將取自美心食肆的排隊籌用膠紙連在一起，從最頂層一直串連至最底層。

【15:09】美心集團旗下食肆，包括八月花餐廳、千両、EXP等的隊籌被示威者大量撳出後連成一線，從L1層傳遞至L2層。

+ 18 + 17 + 16

【14:58】又一城H&M亦落閘，現場一片掌聲。

【14:56】黑衣人將隊籌用膠紙連在一起，並在上面寫上口號。

【14:53】Simplylife門口亦有黑衣人將隊籌連成一線。

【14:49】有市民將又一城餐廳的排隊籌連成一線

【14:48】「千両」落閘後，示威者轉到另一家美心食肆simplylife撳飛。在現場與一市民發生口角。

【14:42】近百人在美心旗下的日本料理連鎖店「千両」門口排隊撳飛，並表示是來吃下午茶。

【14:35】人群在各層遊走，並沿途叫口號。

【14:32】有一批人進入L2層的萬寧「行街」，店鋪經理鄭女士表示，目前情況未去到要拉閘的情況，會根據公司指引處理。

【14:18】又一城頂層有人吹奏《願榮光歸香港》，人群開始向頂層聚集。

【14:11】柏斯琴行掛出休息牌（closed ），並上鎖，但店裡面仍有員工在內。

+ 5 + 4 + 3

【13:18】有大批市在又一城內大合唱《願榮光歸香港》

【13:13】又一城開始見有人聚集，有人高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。

【12:52】又一城J select店鋪半拉閘，擬收舖。

【12:22】又一城MCL戲院暫時最遲的電影場次是16:25，未見有夜場，未知是否會提早關門。此外，戲院購票處亦收起了立柱護欄，改為用膠紙代替。

【12:00】又一城暫時未見有商店關門。

【11:50】又一城每一層都有著反光衣的保安駐守。

▼9.22沙田新城市廣場罷買行動▼