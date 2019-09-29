樓宇更新大行動2.0將於2020年第三季　啟動次輪申請

發展局局長黃偉綸今（29日）發表網誌，當中提及「樓宇更新大行動2.0」首輪申請的檢驗及修葺工程已逐步開展，政府計劃於2020年第三季啟動第二輪申請。另外，政府亦積極考慮向「消防安全改善工程資助計劃」增加撥款，為有需要業主提供支援。

黃偉綸今（29日）在網誌稱，行政長官在《2017年施政報告》公布撥款30億元推行「樓宇更新大行動2.0」，夥拍市建局，為樓齡達50年或以上、應課差餉租值較低的住用樓宇自住業主，提供技術及財政支援，協助他們遵辦強制驗樓通知訂明的檢驗和修葺工程，預期惠及2,500幢大廈。他說，首輪申請去年10月截止，目標樓宇反應甚佳。

他續指，首輪申請的檢驗及修葺工程已逐步開展。政府計劃2020年第三季啟動第二輪申請，現正檢視首輪申請的經驗和公眾的意見，考慮第二輪申請的細節和其他安排是否有改進的空間，以及在不會為樓宇維修市場帶來難以負荷的工程量，導致價格飆升甚至影響工程質素的大前提下，如何讓更多有需要的業主受惠和進一步保障公眾安全。



另一方面，他指社區對「消防安全改善工程資助計劃」反應十分正面及理想，預期可惠及超過2,000幢舊式商住樓宇，政府正密切監察計劃的資金運用情況，並積極考慮增加撥款，為更多有需要業主提供財政支援。