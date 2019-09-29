【9.29交通消息】港鐵灣仔站關閉列車飛站　九巴城巴多線改道

修例風波持續超過三個月，至今仍未平息。今（29日）再有網民發起「9.29反極權遊行」，下午2時30分集合，3時起步，由銅鑼灣崇光百貨遊行至金鐘政府總部，遊行未有向警方申請不反對通知書。另一方面，亦有網民於下午1時於又一城發起「萬人行街 齋行唔買」行動。

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【15:58】運輸署指，因道路情況，以下途經香港島一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

下列巴士路線暫停服務：

港島巴士路線：

15B,X15

下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

港島巴士路線：

1,2A,2X,5B,5X,6,6X,8,8P,8H,8X,10,11,19,23,25,25A,26,38,42,65,37A,37B,40,40M,70,72,72A,75,76,77,90,96,97,260,592,789

過海巴士路線：

103,108,112,116,117,170,601,603,619,671,673,680,681,690,914,930,930X,948,962B,962X,968,969,H1,H2

機場路線/北大嶼山對外路線：

A11,E11,E11A

下列香港島專線小巴路線縮短行駛路線/改道行駛：

25,40,40X,69X

下列香港島專線小巴路線暫停服務:

4A,4B,4C,5,10,31

【16:05】新巴/城巴宣布，因應道路情況，12條路線暫停服務，約70條路線需改道行駛。乘客如要查詢個別路線改道詳情及臨時巴士站安排，可使用新巴城巴流動應用程式直接輸入巴士路線查詢。

暫停路線：

12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 23, 26, 590, 967, W1, X15

改道路線：

1, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 8H, 8X, 10, 11, 15, 19, 25, 25A, 38, 42, 65, 37A, 37B, 40, 40M, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 88R, 90, 96, 97, 101, 103, 104, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 260, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 789, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 969, A11, E11, E11A, H1, H2

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【15:45】大批示威者走出夏慤道，現時相關道路已受阻。

【15:42】港鐵宣布，因應港島綫灣仔站附近的突發情況，為確保乘客及員工的安全，灣仔站暫時關閉，港島綫列車不停灣仔站。

【15:35】灣仔站多個出入口封閉，有示威者隔着A4出口鐵閘，向內投擲多件雜物，部份車站玻璃窗已毀壞，有站內戒備的防暴警舉起橙旗指會開槍驅散示威者。站內正作出廣播指須緊急關閉。

【15:30】九巴宣布，因應港島區的最新交通情況，以下路線有臨時改路安排：

改道行駛：

101,102,104 ,106, 108,109,111 ,112, 113,115 , 116, 170,182 , 307 , 601, 603 , 619 ,671, 673 ,680, 681 , 690 , 914, 960, 961, 968

暫停服務：

103, 934, 936,948

【15:28】港鐵指，港島綫於筲箕灣站發生的列車事故已完成處理，港島綫列車服務逐步回復正常。

【15:04】港鐵宣布，港島綫一列往堅尼地城方向列車，在筲箕灣站上落客期間被人打開連接緊急出口及軌道的斜道，來往柴灣站和西灣河站列車服務暫停；港鐵職員現正在現場處理。

【14:50】因應道路情況，新巴城巴2條路線暫停服務，60多條路線需改道行駛。

暫停路線：15B, X15

改道路線：1, 2A, 2X, 5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 8H, 8X, 10, 11, 19, 23, 25, 25A, 26, 38, 42, 65, 37A, 37B, 40, 40M, 70, 72, 72A,75, 76, 77, 90, 96, 97, 103, 112, 116, 117, 170, 260, 592, 601, 619, 671, 680, 681,690, 789, 914, 930, 930X, 948,962B, 962X, 969, A11, E11, E11A, H1,H2

【14:28】運輸署表示，因道路情況，以下途經香港島一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：

港島巴士路線縮短行駛路線/改道行駛： 40M，5B，5X，72，72A，96，592，11，25A，77

下列香港島專線小巴路線縮短行駛路線 / 改道行駛：25，4C， 40， 40X，5，69X

電車服務：介乎北角至金鐘之間來回線的電車服務暫停

因道路狀況，以下於香港島的路段現已暫時阻塞/封閉：

-百德新街

-京士頓街

-加寧街

-記利佐治街

-利園山道

-登龍街

-伊榮街

-怡和街(西行)

【14:25】九巴路線有臨時改路安排：

路線

103, 108, 112, 116, 170, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 914, 948, 968

其餘港島區路線亦會按實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

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【14:00】因應銅鑼灣一帶的交通情況，九巴108, 112, 116, 673, 914, 948, 968路線，會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【13:40】新巴城巴 4 條路線包括：15B, 40M, H1, H2需改道行駛

【13:32】由於港島區將有公眾活動進行，經風險評估，港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調整，包括關閉車站出入口、列車不停車站或關閉車站等；基於安全考慮，上述安排可能會隨時實施而未能預早通知。

▼8.31遊行▼