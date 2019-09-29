【9.29交通消息】港鐵：港島區有公眾活動　會因應情況作車務調整

修例風波持續超過三個月，至今仍未平息。今（29日）再有網民發起「9.29反極權遊行」，下午2時30分集合，3時起步，由銅鑼灣崇光百貨遊行至金鐘政府總部，遊行未有向警方申請不反對通知書。另一方面，亦有網民於下午1時於又一城發起「萬人行街 齋行唔買」行動。

【14:25】九巴路線有臨時改路安排：

路線

103, 108, 112, 116, 170, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 914, 948, 968

其餘港島區路線亦會按實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【14:00】因應銅鑼灣一帶的交通情況，九巴108, 112, 116, 673, 914, 948, 968路線，會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

【13:40】新巴城巴 4 條路線包括：15B, 40M, H1, H2需改道行駛

【13:32】由於港島區將有公眾活動進行，經風險評估，港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調整，包括關閉車站出入口、列車不停車站或關閉車站等；基於安全考慮，上述安排可能會隨時實施而未能預早通知。

▼8.31遊行▼