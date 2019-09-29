【逃犯條例】教育局：學校國慶升旗與取消煙花匯演不應混為一談

修例風波至今仍未平息，教育局早前指學校擬取消國慶升旗，會發出錯誤訊。就此，教協亦向全港中小幼學校校長、老師發出第二封公開信指：「當政府也取消國慶煙花的時候，教育局的雙重標準令人大惑不解，令人遺憾」，公開信亦有談及，要求教育局公平對待所有有關老師的投訴。 教育局發言人回應查詢時指出，教協在給全港校長、教師公開信中對局方的批評有誤導及混淆視聽之嫌，並對此表示遺憾；又指，特區政府今年仍然會舉行十一國慶升旗儀式，至於國慶煙花匯演，取消是基於當前情況及整體公眾安全的考慮，國慶升旗典禮與煙花匯演不應混為一談。

就升旗禮方面，教育局發言人回應查詢時指，教育局只是提醒個別往年有舉行國慶升旗禮、但今年考慮停辦的學校，指出從教育角度而言，無論香港內部有甚麼政治議題，也沒有理由影響培養學生的國民意識的工作，局方樂意就此給予專業意見和支援。教協信中所指「嚴辭指責校方」之說屬嚴重誤導。

此外，國慶升旗典禮與煙花匯演不應混為一談，取消國慶煙花匯演是基於當前情況及整體公眾安全的考慮。事實上，特區政府今年仍然會舉行十一國慶升旗儀式。

校內升旗禮有別於公眾活動 有關教育活動可以如常舉行

然而，有別於公眾活動，學校升旗禮一般於國慶日前後在校內的地方舉行，這不涉及公眾活動的安全問題，所以有關教育活動可以如常舉行。

有關處理投訴方面，教育局指，局方已多次表明致力支持學校同工維持安全丶平和及有秩序的校園環境，讓學生可以專心學習。局方反對任何人士及任何形式的政治干擾，立場一視同仁。

教協繼上月16日，向全港中小幼學校校長、老師發出一封題為《為新學年開學做好準備》的信後，昨（28日）再發出第二封名為《秉持良知，謹慎應對》的信。信內提及，因局勢轉趨複雜，部分校長打算按教育局通告繼續在國慶日升掛國旗及區旗，惟取消今年的升旗儀式，以避免不必要的衝突。然而，教育局早前指，停辦國慶升旗禮會發出錯誤訊息。教協批評：「當政府也取消國慶煙花的時候，教育局的雙重標準令人大惑不解，令人遺憾。」