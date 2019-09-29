2歲童「小丹丹」先天失明失聰　獲志願團體協助舉家遊迪士尼

照顧患有危重症的病童，其家人及醫護人員等常會面對不同挑戰。2歲的丹丹出生時因先天發育不良，導致身體多處有缺憾，如裂顎、左眼失明、失聰等，需要用氣管造口導管進食，為避免鬆脫，其媽媽要寸步不離照顧，亦不敢帶兒子出遠門。 去年成立的兒童紓緩服務基金，服務「丹丹」在內的約60個危重病家庭，與醫院醫護團隊合作讓病患走出病房。機構今（29日）與香港迪士尼樂園度假區邀請13個紓緩個案家庭，參加一連兩日的「魔法保姆樂『童』行」活動。丹丹亦首次與家人出外遊玩。

2歲的丹丹出生時因先天發育不良，導致有裂顎、左眼失明、失聰等。在義工團隊的協助下，他與媽媽首次出遠門，到樂園遊玩。（香港迪士尼樂園提供）

七月生日、剛滿兩歲的丹丹，出生時因先天發育不良，導致身體有缺憾，如裂顎、左眼失明、失聰等。其媽媽、楊太需要寸步不離貼身照顧，以免丹丹的氣管造口導管鬆脫，而帶兒子外出更成為奢望。

楊太表示，因擔心到人多地方，丹丹的身體會有突發狀況或受感染，故要隨身攜帶急救用品和沉重的醫療儀器：「每次外出都要有人協助照顧丹丹，我們很難出外進行正常的家庭活動。」是次參與活動並得到義工協助，一家終可到迪士尼樂園遊玩，楊太感動說：「我們可以放下心頭大石，第一次一家人齊齊整整出遠門遊玩，又在酒店留宿，為我們留下美好的回憶。」

兒童紓緩服務基金與迪士尼樂園今日（29日）13個紓緩個案家庭，參與活動。（香港迪士尼樂園提供）

兒童紓緩服務基金管治委員會會長余漢才表示，香港每年約有200名兒童因病死亡，人數雖比成年人少，但兒童患重病卻為家庭帶來深遠的身心影響。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮則指，童話角色「魔法保姆Mary Poppins」是抱著積極態度面對人生，教導小朋友如何從生活細節中克服困難；義工及其他團隊則希望將正面、樂觀的信念送給照顧者、家人及醫護人員。