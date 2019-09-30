【逃犯條例．直播】中學生遮打罷課集會　擬再「三罷」促政府回應

反修例風波未息，民間對政府及警察的不滿持續，由9月開學至今，學界曾發起罷課，全港逾200間中學有學生亦自發築成人鏈，以示不滿警方濫捕，促政府回應民間五大訴求。 十一國慶前夕，中學生罷課籌備平台與多間學校關注組商討後，決定今日（30日）再次發起罷課，中午約12時半在中環遮打花園舉行「9.30 中學生罷課集會」，號召全港在明天一連七天「三罷」（罷工、罷課、罷市)，向政府表態，有關集會已獲批不反對通知書。

中學生自發罷課齊集中環遮打。(鄭翠碧攝)

據不反對通知書，集會有效時間為中午12時至晚上8時，平台則擬在中午12時半開始集會，至下午5時半結束。下午約12時半，現場接近200名身穿校服的學生坐在集會台前，靜候集會，大會義工向學生派發飯團、口罩等。集會在下午12時40分左右開始。

事實上，反修例運動接近4個月以來，民間曾自發舉行在8月5日舉行「8.5三罷」行動，當日全港多區均有市民及店舖參與，多地出現集會、佔領街道。而本港13間大專院校學生會發表聯合聲明，號召港人由明日（10月1日）國慶日起，進行為期7天的「三罷」。