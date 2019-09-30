【逃犯條例】留英回港體驗青年涉襲警再提訊　官准撤宵禁令

8月3日旺角反修例遊行，演變成多區快閃，一名原本在英國讀書，休學回港體驗生活的青年，被指涉於警車內用頭部撞傷警員，並疑導致該警員頭部及無名指受傷，從而被控襲警，案件今（29日）於觀塘裁判法院提堂。控方稱仍需繼續調查，或會考慮加控其他罪名。裁判官批准案件押後至11月25日再訊，但亦准被告更改報到時間及撤銷宵禁令，但不得離開香港。

被告譚皓宇被控一項襲警罪。(馮家淇攝)

控方需時看100條影片

被告譚皓宇，24歲，被捕時報稱麵包師傅，現任裝修工人，被控一項襲警罪，指他於8月4日，在黃大仙警署外襲擊警員沈鴻源。據悉，被告被捕後，在警車內用頭部撞向警員頭部，使其頭及無名指受傷。

控方申請將案件押後至11月25日，以翻查一百條閉路電視片段及新聞片段、驗證被告電話及醫療報告。

被告現只涉一項襲警罪

辯方不反對押後，但申請更改保釋條件，包括更改報到時間、撤銷宵禁令及不准離港條件。辯方指襲警罪相比暴動罪，嚴重性較低，亦暫未見證據有力。加上宵禁剝削被告三分一時間的自由，亦非該罪的常見保釋條件，認為被告沒有必要宵禁。

辯方又申請取消不准離港條件，認為基本法賦予市民自由進出香港權利，而被告只有香港護照，沒有證據基礎顯示被告有潛逃風險，又承諾離港前24小時及返港後24小時會向警方報到。

曾在英國讀書回港體驗生活

律師透露被告於英國大學就讀市場推廣二年級，今年為休學年，被告回港體驗生活，嘗試不同工作，下年或修讀其他學科。他現任職裝修，工作時間不定，申請將報到時間改為上午9時至下午9時。

控方指翻看片段，考慮增加其他控罪。她又稱本案非普通襲警，而是示威活動演變成暴力事件，加上事發時間為凌晨2時，被告有需要宵禁令，惟辯方回答：「襲警任何時間都可以，警察全日都係到！」

裁判官蘇惠德終批准被告撤銷宵禁令及更改報到時間，但維持不准離港條件。案件押至11月25日再訊。

案件編號：KTCC1504/2019