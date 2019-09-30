【逃犯條例】少年涉藏強酸性液體　案下月審　若罪成可被判囚

有組織在9月21日舉辦「光復屯門公園」遊行當日，一名15歲少年在遊行前被發現疑藏有改裝長傘、疑混入酸性液體的綠茶等物品，被控一項「管有攻擊性武器罪」。他今（30日）應控方要求，被柙至屯門法院少年法庭再提訊，控方修訂原先的控罪內容，並新增一項刑責更重的「在公眾地方管有攻擊性武器」罪；如該罪罪成，少年便須受監禁式刑罰。少年否認控罪，還柙至下月30日開審，料審訊需時一天。

控方改以《公安條例》檢控一名15歲少年，罪成可被判監，案件今在屯門法院再提訊。(資料圖片

控方改以《公安條例》檢控

後日將年滿16歲的被告，今由其父親及兄長陪伴應訊。他原本被控一項《簡易程序治罪條例》中的「管有攻擊性武器」罪，指他於9月21日在屯門站公共交通交匯處管有長80厘米經改裝的長傘、長55厘米的行山杖、混合腐蝕液體的綠茶、雷射筆及擴音器等。

控方今修訂控罪內容，指他於當日在該址附近管有一瓶有氣味及強烈酸性的不明液體，和一支發出綠色強光的鐳射筆，意圖將其作非法用途使用。控方又引用《公安條例》，新增一項「在公眾地方管有攻擊性武器」罪，指他於同日同地攜有經改裝的雨傘及行山杖。

官質疑為可不必在少年法庭處理

水佳麗裁判官指上次控方申請押後至11月再訊，以待索取化驗報告，她不解控方為何現在急於少年庭新增控罪及聽取答辯。她謂，起初以為控方可能是為了讓少年庭發揮更大的彈性，但既然控方引用《公安條例》提控，被告又即將年屆16歲，案件可轉去一般法庭處理，不必留在少年法庭。她續指，即使被告在少年法庭被裁定新增的控罪成立，亦須受監禁式刑罰，質疑控方做法嚴苛。

被告與親人想盡快處理

代表被告的資深大律師彭耀鴻表示，昨晚才知悉控方的決定，他與被告及其親屬討論後指當事人想盡快處理。辯方不反對控方的申請，但指綠茶及鐳射筆是普通物品，希望控方說明第一項控罪中「意圖用作非法用途」是指什麼違法用途。控方回應當時情況屬非法示威，被告可能會用以傷人或擾亂公眾秩序。

少年否認兩項罪名，控方或會傳召3名證人。辯方將爭議第一項控罪的性質，以及第二控罪中的涉案物品是否屬於攻擊性武器。

支持者和平散去

被告上周五在高等法院申請保釋被拒，控方離庭時一度被旁聽者指罵。水官亦有提到被告有大量支持者到庭，擔心法院治安，又質疑有人是否想向法庭施壓，指「社會而家變得有點奇怪」。辯方指支持者沒此用意，亦相信法庭不會被壓力影響決定。是日約有50人到庭支持被告，他們在庭外安靜等待聆訊完結，最後和平散去。

罪成少年犯亦須判囚禁式刑罰

《公安條例》第33條「在公眾地方管有攻擊性武器」列明，如年齡已滿14歲但不足17歲的人被裁定罪成，須判處不超過3年的監禁，羈留於勞教中心、教導所或更生中心。條例又列明，凡已滿14歲但不足16歲的人被裁定罪成，《少年犯條例》(第226章)第11(2)條文，即「任何少年人如可用任何其他方法予以適當處理，則不得被判處監禁。」對被告並不適用。這意味著儘管可用其他方法予以適當處理，被告亦須被判處監禁。

案件編號：TMCC700019/2019