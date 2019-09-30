【逃犯條例】8月整體訪港客下跌近四成　內地過夜客跌一半

反修例風波持續逾三個月，觸發連串警民衝突，催淚煙飄散各區，近三十個國家及地區提升本港旅遊警示。香港旅遊發展局今（30日）公布8月整體訪港旅客為359萬人次，按年下跌39.1%；其中內地訪港旅客數按年大跌42.3%，其次泰國及越南的旅客數均跌逾四成。此外，整體過夜旅客人次比去年同期下跌45.9%，尤其是內地旅客數暴跌50.2%，錄得106萬人次。 旅發局指，稍後適當時間，會聯同業界在多個客源市場展開大規模的宣傳推廣，以盡快恢復香港作為一個安全旅遊目的地的形象，及重建消費者對港的信心。

反修例風波持續逾三個月，觸發連串警民衝突，近三十個國家及地區提升本港旅遊警示。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

根據旅發局資料顯示，本港8月的整體訪港旅客數錄得3,590,571人次，比去年同期下跌39.1%；其中內地市場跌幅最大，按年大跌42.3%至2,782,897人次；其次短途市場下跌32.1%，當中泰國跌四成；而長途市場則下跌20.6%；新市場下跌23.3%，當中越南旅客數暴跌43.2%、至2,826人次。

至於過夜旅客方面亦錄得不同跌幅，整體過夜旅客按年大跌45.9%、至超過153萬人次，當中內地過夜客激跌50.2%；其次台灣旅客亦下跌48.5%、新加坡則跌47.4%。

旅發局表示，透過網站、旅客諮詢中心及旅遊熱線，為訪港旅客提供最新資訊，並協助他們因應情況調整在港行程。此外，旅發局亦與會展獎勵團體保持緊密聯系，確保他們在港的行程不受影響。

將聯同業界展開大規模宣傳 推廣香港為安全旅遊目的地

旅發局續指，將在稍後適當時間，聯同業界於多個客源市場展開大規模的宣傳推廣，及透過不同渠道宣傳，以盡快恢復香港作為一個安全旅遊目的地的形象，並重建消費者對香港的信心。

「橫琴新區專用導遊證」收909份申請

此外，內地近期向60名港澳導遊發出「橫琴新區專用導遊證」，可在明日（10月1日）「十一黃金周」起於珠海橫琴執業。廣東省人力資源和社會保障廳早前共收到1,534份申請，其中香港申請有909份、佔六成；其餘為澳門申請。首期培訓班由原計劃30人，增加至60人，其中18名屬本港導遊。