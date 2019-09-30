【10.1遊行】多個商場周二暫停營業　淘大商場加派保安

反修例示威活動持續，警方早前已反對民陣於明日（10月1日）國慶七十周年舉辦的遊行，但仍有市民發起明日於全港各區示威。多間商場、商店於今日先後宣布，明日將會暫停營業，又或者會有特別的保安安排。其中尖沙咀美麗華廣場由今日晚上7時起提早暫停營業，直至10月2日。

▼9.29示威▼

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美麗華廣場將暫停營業。（美麗華廣場Facebook專頁圖片）

淘大商場加派保安 情況緊急或報警

尖沙咀美麗華廣場今日下午宣布：「基於訪客、商戶及員工的安全考慮，Mira Place將於9月30日晚上7時起，及10月1日全日暫停營業。不便之處，敬請原諒。」另外，港鐵亦宣布旗下多個商場，包括位於尖沙咀的Elements 圓方、位於九龍灣的Telford Plaza 德福廣場、青衣城和連城廣場，明日將全日暫停營業，「因應網上有人號召針對商場的公眾活動，有潛在風險，為顧及顧客、商戶及員工的安全及審慎起見，商場會於十月一日全日暫停營業，而商場各出入口及停車場亦會關閉。 不便之處， 敬請原諒。」

而網傳多個商場明日將會關閉，其中包括位於銅纙灣的利舞臺廣場、禮頓中心、希慎廣場、崇光百貨、世界貿易中心和Fashion Walk。而Times Square Hong Kong時代廣場、太古廣場將會照常營業，惟部分商舖將關門；國際金融中心亦網傳將暫停營業。

其中健身中心集團Pure Fitness亦於今日向顧客發訊息指，因應銅鑼灣及金鐘一帶的公眾活動，旗下位於利舞臺的Pure Fitness健身中心及位於世貿中心的Pure Yoga瑜珈中心，明日將會關門，呼籲顧客前往其他中心使用設施。

而九龍區方面，有網民指經查證後，iSQUARE 國際廣場將會照常開放，惟將按照港鐵營業時間營業，其他區內商場，包括K11、K11 MUSEA和The ONE將照常營業；位於觀塘的APM（創紀之城五期）購物中心將暫停營業，而位於旺角的T.O.P This is Our Place、朗豪坊；九龍塘的又一城則將照常營業。

新界區方面，有網民指位於沙田的新城市廣場將暫停營業，而沙田中心和希爾頓中心則將照常營業。網傳屯門區的V city亦將關閉，暫停營業。另外，區內的屯門市廣場和屯門時代廣場則將照常營業。至於元朗的形點和葵芳的新都會廣場網傳亦將暫停營業。

淘大商場將加派保安。（Facebook「淘大住客大聯盟」群組圖片）

另外，恒隆地產代理有限公司則貼出告示，因應公眾活動，九龍灣淘大商場將加派保安人員，按實際情況可能隨時關閉個別出入口或停車場出入口等；如有需要，商場廣播系統將適時作出特別廣播。如情況超出保安人員能夠處理的範圍，或當人身安全受威脅，商場會報警求助。商場方面呼籲顧客留意管理人員指示及安排，並保持警覺，留意最新交通安排和路面情況。

記者亦曾向新地、希慎興業等商場業主查詢，正等待回覆。

衞生署今日晚上亦宣布，由於預計明日灣仔區有大型群眾活動，貝夫人美沙酮診所明日中午12時提早關閉。於該診所接受美沙酮治療的人士可前往其他美沙酮診所服用美沙酮。署方又指，因應其他地區的情況，其他美沙酮診所明日的服務時間亦有可能調整。