【10.1遊行】多個商場周二暫停營業　淘大商場深夜加入關閉

反修例示威活動持續,警方早前已反對民陣於明日(10月1日)國慶七十周年舉辦的遊行,但仍有市民發起明日於全港各區示威。多間商場、商店於今日先後宣布,明日將會暫停營業,又或者會有特別的保安安排。其中尖沙咀美麗華廣場由今日晚上7時起提早暫停營業,直至10月2日。

美麗華廣場將暫停營業。

尖沙咀美麗華廣場今日下午宣布:「基於訪客、商戶及員工的安全考慮,Mira Place將於9月30日晚上7時起,及10月1日全日暫停營業。不便之處,敬請原諒。」另外,港鐵亦宣布旗下多個商場,包括位於尖沙咀的Elements 圓方、位於九龍灣的Telford Plaza 德福廣場、青衣城和連城廣場,明日將全日暫停營業,「因應網上有人號召針對商場的公眾活動,有潛在風險,為顧及顧客、商戶及員工的安全及審慎起見,商場會於十月一日全日暫停營業,而商場各出入口及停車場亦會關閉。 不便之處, 敬請原諒。」

而網傳多個商場明日將會關閉,其中包括位於銅纙灣的利舞臺廣場、禮頓中心、希慎廣場、崇光百貨、世界貿易中心和Fashion Walk。而Times Square Hong Kong時代廣場、太古廣場將會照常營業,惟部分商舖將關門;國際金融中心亦網傳將暫停營業。

其中健身中心集團Pure Fitness亦於今日向顧客發訊息指,因應銅鑼灣及金鐘一帶的公眾活動,旗下位於利舞臺的Pure Fitness健身中心及位於世貿中心的Pure Yoga瑜珈中心,明日將會關門,呼籲顧客前往其他中心使用設施。

而九龍區方面,有網民指經查證後,iSQUARE 國際廣場將會照常開放,惟將按照港鐵營業時間營業,其他區內商場,包括K11、K11 MUSEA和The ONE將照常營業;位於觀塘的APM(創紀之城五期)購物中心將暫停營業,而位於旺角的T.O.P This is Our Place、朗豪坊;九龍塘的又一城則將照常營業。

新界區方面,有網民指位於沙田的新城市廣場將暫停營業,而沙田中心和希爾頓中心則將照常營業。網傳屯門區的V city亦將關閉,暫停營業。另外,區內的屯門市廣場和屯門時代廣場則將照常營業。至於元朗的形點和葵芳的新都會廣場網傳亦將暫停營業。

另外,九龍灣淘大商場昨晚深夜亦宣布將於今日關閉商場。記者亦曾向新地、希慎興業等商場業主查詢,正等待回覆。

衞生署今日晚上亦宣布,由於預計明日灣仔區有大型群眾活動,貝夫人美沙酮診所明日中午12時提早關閉。於該診所接受美沙酮治療的人士可前往其他美沙酮診所服用美沙酮。署方又指,因應其他地區的情況,其他美沙酮診所明日的服務時間亦有可能調整。