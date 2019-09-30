【10.1遊行】美麗華商場周二暫停營業　淘大商場加派保安

反修例示威活動持續，警方早前已反對民陣於明日（10月1日）國慶七十周年舉辦的遊行，但仍有市民發起明日於全港各區示威。多間商場、商店於今日先後宣布，明日將會暫停營業，又或者會有特別的保安安排。其中尖沙咀美麗華廣場由今日晚上7時起提早暫停營業，直至10月2日。

▼9.29示威▼

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淘大商場加派保安 情況緊急或報警

尖沙咀美麗華廣場今日下午宣布：「基於訪客、商戶及員工的安全考慮，Mira Place將於9月30日晚上7時起，及10月1日全日暫停營業。不便之處，敬請原諒。」

恒隆地產代理有限公司則貼出告示，因應公眾活動，九龍灣淘大商場將加派保安人員，按實際情況可能隨時關閉個別出入口或停車場出入口等；如有需要，商場廣播系統將適時作出特別廣播。如情況超出保安人員能夠處理的範圍，或當人身安全受威脅，商場會報警求助。商場方面呼籲顧客留意管理人員指示及安排，並保持警覺，留意最新交通安排和路面情況。

至於在銅鑼灣，希慎興業旗下的利舞臺廣場，網上有消息指明日將會「全棟關門」，消息尚待確認。《香港01》記者以電郵向希慎興業查詢，現正等待回覆。

健身中心集團Pure Fitness亦於今日向顧客發訊息指，因應銅鑼灣及金鐘一帶的公眾活動，旗下位於利舞臺的Pure Fitness健身中心及位於世貿中心的Pure Yoga瑜珈中心，明日將會關門，呼籲顧客前往其他中心使用設施。

記者曾向新地查詢旗下商場明日安排，暫未獲回覆。

美麗華廣場將暫停營業。（美麗華廣場Facebook專頁圖片）

淘大商場將加派保安。（Facebook「淘大住客大聯盟」群組圖片）

衞生署今日晚上亦宣布，由於預計明日灣仔區有大型群眾活動，貝夫人美沙酮診所明日中午12時提早關閉。於該診所接受美沙酮治療的人士可前往其他美沙酮診所服用美沙酮。署方又指，因應其他地區的情況，其他美沙酮診所明日的服務時間亦有可能調整。