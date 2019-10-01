【10.1交通消息】港鐵關11站　巴士改道　電車局部停駛　港島封路

今日（1日）是國慶70周年，惟修例風波仍未平息，各方嚴陣以待。港鐵今日再宣布，除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，由早上11時起，銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車亦不停其車站，共涉及11個車站。 機管局又指，因應網上有人號召於今日堵塞往來機場交通，由市區開出往機場／博覽館的各條E線巴士服務，在中午 12 時半之後從市區總站開出的班次，其路線將縮短改以東涌為終點站。 同時，介乎北角至上環之間來回線的電車服務已暫停。

+ 12 + 11 + 10

【13:20】新巴城巴現時17條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 26, 103, S1, S52, S52A, S56, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 15, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 171, 170, 182, 260, 307,592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 789, 690, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 971,973, A11,A12, E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A, H1, H2

【13:10】運輸署表示，因道路狀況，下列港島區的路段現暫時封閉：



-西區海底隧道的石塘咀出口

-百德新街

-京士頓街

-加寧街

-記利佐治街

-利園山道

-登龍街

-伊榮街

-怡和街(西行)

因道路情況，以下公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：



下列巴士路線暫停服務：

香港島路線：

8H,12,12A,12M,13,15B,15C,X15,X15R,23,26

過海路線：

103,W1

北大嶼山穿梭路線

S1,S52,S56,S64

下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

香港島路線：

1,2,2A,2X,5B,5X,6,6X,8,8P,10,11,15,25,25A,37A,37B,38,40,40M,42,70,72,72A,75,77,81,90,90B,96,97,260,592,720,722,780,789

過海路線：

H1,H2,101,102,103,104,106,107,108,109,111,112,113,115,116,117,170,171,182,307,601,603,619,671,673,680,681,690,904,905,914,930,930X,934,936,948,960,961,962B,962X,967,968,969,971,978

機場路線/北大嶼山對外路線：

A11,A12,E11,E11A,E21,E22,E22A,E23,E23A,E32,E33,E33P,E34A,E34B,E41,E42居民服務：

88R

電車服務：

介乎北角至上環之間來回線的電車服務暫停。

除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，港鐵指出，由早上11時起，銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車亦不停其車站。（高仲明攝）

+ 3 + 2

【13:00】新巴城巴表示，現時17條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 26, 103, S1, S52, S52A, S56, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 15, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 104, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 171, 170, 182, 260, 307,592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 789, 690, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 971,A11,A12, E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A, H1, H2

【12:40】新巴城巴表示，因應道路情況，現時13條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 26, 103, W1

改道路線：,2, 2A, 2X,5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 15, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 104, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 171, 170, 182, 260, 307,592, 601, 619, 671, 680,681, 690, 720, 722, 780, 789, 690, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 971,A11,A12, E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A, H1, H2

【12:30】九巴表示，因應港島區的交通情況，以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

101/111

港島方向：不停利景酒店至置地廣場/中環街市各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

102/106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站，加停永興街站

九龍方向：維持正常

103

港島方向：不停美利道站

九龍方向：不停金鐘道至興發街各站，加停入境事務大樓站

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街各站，加停怡和大廈站

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站，加停永興街及銅鑼灣道站

九龍方向：不停摩頓臺至堅拿道東各站，加停景隆街站

109/113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市/急庇利街各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

112/116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站，加停伊利莎伯大廈、銅鑼灣避風塘及永興街站

九龍方向：不停中央圖書館至堅拿道東各站，加停景隆街站

115

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

117

港島方向：不停利舞臺廣場及體育道站

九龍方向：維持正常

170

港島方向：維持正常

九龍方向：不停立德里至興發街各站

182

港島方向：不停盧押道至中環街市各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

307

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至金鐘站各站，加停怡和大廈站

601

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停景隆街、舊灣仔警署、內告士打道近盧押道及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

603

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停入境事務大樓站

619

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

671

港島方向：維持正常

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站，加停銅鑼灣避風塘及永興街站

673

港島方向：不停清風街至柯布連道各站，加停百德新街、舊灣仔警署及分域街站

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停入境事務大樓站

680

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停景隆街、舊灣仔警署、內告士打道近盧押道及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，加停皇后像廣場站

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停入境事務大樓站

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

905

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后街至山道各站，加停皇后街站(與961同站)

914/968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

九龍方向：不停中央圖書館至文華里各站，加停景隆街、舊灣仔警署、內告士打道近盧押道及砵典乍街站

934

港島方向：不停力寶中心至柯布連道站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

936

以銅鑼灣天后作臨時總站。

港島方向：不停史釗域道至棉花路總站站，加停永興街及銅鑼灣天后總站

948

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

960/961

港島方向：不停力寶中心至柯布連道各站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

九龍方向：不停菲林明道至文華里各站，加停砵典乍街站

978

港島方向：維持正常

九龍方向：不停菲林明道至文華里各站，加停砵典乍街及皇后街站

【12:37】運輸署表示，因道路狀況，下列港島區的路段現暫時封閉：



-西區海底隧道的石塘咀出口

-百德新街

-京士頓街

-加寧街

-記利佐治街

-利園山道

-登龍街

【12:03】運輸署說，8H,12,12A,12M,13,15B,15C,X15,X15R,23,26,103,W1的巴士路線需暫停服務；40M,904,905,971,A12,H1,H2要縮短行駛路線或改道行駛。

同時，由下午12時半起，城巴E11,E11A,E21,E22,E22A,E23,E23A號路線及龍運巴士E32,E33,E33P,E34A,E34B,E41,E42號路線往機場/博覽館方向班次，改以東涌為終點站，不進入赤臘角。

同時，介乎北角至上環之間來回線的電車服務已暫停。

【10:50】新巴城巴表示，現時9條路線需改道行駛。因應香港機場管理局及運輸署的特別交通安排，城巴所有於中午12時30分起由市區開出的E線班次，將改以東涌為終點站。前往機場的乘客，請乘搭城巴機場快線(「A線」)。

改道路線：5B,40M, 904, 905, 971, A12, H1, H2, W1；中午12時30分起E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A

【10:42】機管局指出，由市區開出往機場／博覽館的各條E線巴士服務，在中午12時半之後從市區總站開出的班次，將改以東涌為終點站；由機場／博覽館開出往市區的E線巴士將維持正常路線運作。

此外，機管局重申，機場快綫列車於下午2時起只於香港站接載乘客前往機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站，直至全日服務結束爲止；而往市區的列車亦只停香港站。九龍站的市區預辦登機服務全日暫停。

【10:30】龍運指出，因應運輸署要求，自中午12時半起，E32、E33、E33P、E34A、E34B、E41、E42往機場/博覽館方向，將改以東涌東堤灣畔為終點站。

機管局指出，由市區開出往機場或博覽館的各條E線巴士服務，在中午12時半之後從市區總站開出的班次，將改以東涌為終點站。（資料圖片）

【10:33】運輸署表示，以下巴士路線縮短行駛路線 / 改道行駛：904、905、971、973、A12、W1

【10:16】運輸署指出，回應道路狀況，西區海底隧道的石塘咀出口暫時封閉。

【9:41】運房局局長陳帆認為，港鐵的安排對不同人而言都是最適當。對於有聲音批評港鐵是「黨鐵」，陳帆說，近日港鐵車站受到破壞後，工作人員都在晚上搶修，可見港鐵職員盡心為市民服務。他又指，今日是國慶，希望市民進行任何活動都要和平理性。

立法會議員林卓廷則批評，港鐵配合政府阻撓市民上街表達政治訴求，影響百萬計乘客交通。他說，港鐵無視公共運輸系統的社會責任，只會令民憤惡化，及令抗議活動遍地開花。

【8:54】運輸署指出，18P、905、978巴士路線需縮短行駛路線或改道行駛。

【8:46】有11點起才關閉的車站，部份出口已關閉，例如荃灣站B出口。

【8:45】對於港鐵今日不停多站，立法會議員朱凱廸估計，港鐵受到與國泰相似的壓力，最終變成支持政權瓦解運動的工具之一。他批評，港鐵及政權的有關做法「去到好盡」，使社會無法正常運作，令市民無法在重要日子表達訴求。

【8:00】港鐵指出，因應有公眾活動進行，港鐵進行仔細的風險評估，在與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，由早上11時起，銅鑼灣站、深水埗站、黃大仙站、沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣站、荃灣西站，列車不停這些車站。港鐵又指，視乎實際情況，有可能在未有預早通知下，隨時關閉其他車站或其部份出入口。

值得留意是，港鐵昨日亦已宣布，稱今日金鐘站、灣仔站、太子站，由早上起暫停開放，列車亦不停這三個車站。換言之，即今日共有11個車站「飛站」。