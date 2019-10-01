【10.1交通消息】港鐵關11站　12:30起機場E線巴士以東涌為終點

今日（1日）是國慶70周年，惟修例風波仍未平息，各方嚴陣以待。港鐵今日再宣布，除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，由早上11時起，銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車亦不停其車站，共涉及11個車站。 機管局又指，因應網上有人號召於今日堵塞往來機場交通，由市區開出往機場／博覽館的各條E線巴士服務，在中午 12 時半之後從市區總站開出的班次，其路線將縮短改以東涌為終點站。

除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，港鐵指出，由早上11時起，銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車亦不停其車站。（資料圖片）

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【10:50】新巴城巴表示，現時9條路線需改道行駛。因應香港機場管理局及運輸署的特別交通安排，城巴所有於中午12時30分起由市區開出的E線班次，將改以東涌為終點站。前往機場的乘客，請乘搭城巴機場快線(「A線」)。

改道路線：5B,40M, 904, 905, 971, A12, H1, H2, W1；中午12時30分起E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A

【10:42】機管局指出，由市區開出往機場／博覽館的各條E線巴士服務，在中午12時半之後從市區總站開出的班次，將改以東涌為終點站；由機場／博覽館開出往市區的E線巴士將維持正常路線運作。

此外，機管局重申，機場快綫列車於下午2時起只於香港站接載乘客前往機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站，直至全日服務結束爲止；而往市區的列車亦只停香港站。九龍站的市區預辦登機服務全日暫停。

【10:30】龍運指出，因應運輸署要求，自中午12時半起，E32、E33、E33P、E34A、E34B、E41、E42往機場/博覽館方向，將改以東涌東堤灣畔為終點站。

機管局指出，由市區開出往機場或博覽館的各條E線巴士服務，在中午12時半之後從市區總站開出的班次，將改以東涌為終點站。（資料圖片）

【10:33】運輸署表示，以下巴士路線縮短行駛路線 / 改道行駛：904、905、971、973、A12、W1

【10:16】運輸署指出，回應道路狀況，西區海底隧道的石塘咀出口暫時封閉。

【9:41】運房局局長陳帆認為，港鐵的安排對不同人而言都是最適當。對於有聲音批評港鐵是「黨鐵」，陳帆說，近日港鐵車站受到破壞後，工作人員都在晚上搶修，可見港鐵職員盡心為市民服務。他又指，今日是國慶，希望市民進行任何活動都要和平理性。

立法會議員林卓廷則批評，港鐵配合政府阻撓市民上街表達政治訴求，影響百萬計乘客交通。他說，港鐵無視公共運輸系統的社會責任，只會令民憤惡化，及令抗議活動遍地開花。

【8:54】運輸署指出，18P、905、978巴士路線需縮短行駛路線或改道行駛。

【8:46】有11點起才關閉的車站，部份出口已關閉，例如荃灣站B出口。

【8:45】對於港鐵今日不停多站，立法會議員朱凱廸估計，港鐵受到與國泰相似的壓力，最終變成支持政權瓦解運動的工具之一。他批評，港鐵及政權的有關做法「去到好盡」，使社會無法正常運作，令市民無法在重要日子表達訴求。

【8:00】港鐵指出，因應有公眾活動進行，港鐵進行仔細的風險評估，在與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，由早上11時起，銅鑼灣站、深水埗站、黃大仙站、沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣站、荃灣西站，列車不停這些車站。港鐵又指，視乎實際情況，有可能在未有預早通知下，隨時關閉其他車站或其部份出入口。

值得留意是，港鐵昨日亦已宣布，稱今日金鐘站、灣仔站、太子站，由早上起暫停開放，列車亦不停這三個車站。換言之，即今日共有11個車站「飛站」。