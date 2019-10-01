【10.1交通消息】港鐵11時起再關8站　包括銅鑼灣、荃灣、沙田等

今日（1日）是國慶70周年，惟修例風波仍未平息，各方嚴陣以待。港鐵今日再宣布，除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，由早上11時起，銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車亦不停其車站，共涉及11個車站。

除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，港鐵指出，由早上11時起，銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車亦不停其車站。（資料圖片）

【8:46】有11點起才關閉的車站，部份出口已關閉，例如荃灣站B出口。

【8:45】對於港鐵今日不停多站，立法會議員朱凱廸估計，港鐵受到與國泰相似的壓力，最終變成支持政權瓦解運動的工具之一。他批評，港鐵及政權的有關做法「去到好盡」，使社會無法正常運作，令市民無法在重要日子表達訴求。

【8:00】港鐵指出，因應有公眾活動進行，港鐵進行仔細的風險評估，在與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，由早上11時起，銅鑼灣站、深水埗站、黃大仙站、沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣站、荃灣西站，列車不停這些車站。

值得留意是，港鐵昨日亦已宣布，稱今日金鐘站、灣仔站、太子站，由早上起暫停開放，列車亦不停這三個車站。換言之，即今日共有11個車站「飛站」。