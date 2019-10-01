【10.1交通】港鐵馬鞍山綫、荃灣綫列車全停　朗屏、大圍關站

今日（1日）是國慶70周年，惟修例風波仍未平息，各方嚴陣以待。港鐵今日再宣布，除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，由早上11時起，銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車亦不停其車站，共涉及11個車站。下午開始，港鐵多個車站陸續關閉。 機管局又指，因應網上有人號召於今日堵塞往來機場交通，由市區開出往機場／博覽館的各條E線巴士服務，在中午 12 時半之後從市區總站開出的班次，其路線將縮短改以東涌為終點站。 同時，介乎北角至上環之間來回線的電車服務已暫停。

+ 13 + 12 + 11

【19:20】新巴城巴現時76條路線暫停服務，60多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 38, 40M,42, 65, 81, 88R,90B, 103, 104, 110, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,606, 619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 796C, 796P, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,A11, A20, A26, A29P, B3, B3M, B3X, S52, S52A, H1, H2, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 8X, 15,22, 25A, 30X, 37A, 37B, 40, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,90, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 798,962B, 962X, 969, A10, A12,A21, A22, A29, B3A, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, S1, S56

【19:18】運輸署表示，因道路狀況，下列各區的路段現已暫時阻塞/封閉：



港島區:

-西區海底隧道的石塘咀出口

-百德新街

-京士頓街

-加寧街

-記利佐治街

-利園山道

-登龍街

-伊榮街

-怡和街

-軒尼詩道

-波斯富街

-花園道(北行)

-德輔道中(東行),畢打街以東

-夏慤道(東行),紅棉路以東

-告士打道(西行),杜老誌道天橋以西

-堅拿道(北行),支路往告士打道

-金鐘道

-德輔道中

-中環灣仔繞道(博覽道方向)

-菲林明道(北行)



九龍:

-長沙灣道(南行)近楓樹街

-龍翔道近黃大仙中心

-彌敦道(南行)近亞皆老街

-獅子山隧道公路(南行)通往龍翔道的支路



新界:

-獅子山隧道公路介乎車公廟路及沙田正街

-文林路

-文禮路

-沙田正街

-橫壆街

-源禾路介乎橫壆街及沙田鄉事會路

-源禾路介乎沙田鄉事會路及禾輋街

-白鶴汀街

-宜正里

-担杆莆街

-沙咀道

-排頭街

-上禾輋路

-屯門公路介乎青田路及海榮路

-大涌橋路介乎獅子山隧道公路及沙田鄉事會路

-車公廟路

-青山公路荃灣近大河道

-眾安街

-荃灣街市街近大河道

-楊屋道近眾安街

-海壩街

-沙田圍路介乎大涌橋路及沙角街

-牛皮沙街

【19:15】新巴城巴現時73條路線暫停服務，60多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 40M,81, 88R,90B, 103, 104, 110, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,606, 619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 796C, 796P, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,A11, A20, A26, A29P, B3, B3M, B3X, S52, S52A, H1, H2, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 8X, 15,22, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,90, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 798,962B, 962X, 969, A10, A12,A21, A22, A29, B3A, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, S1, S56

【19:10】新巴城巴現時71條路線暫停服務，60多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 19, 20, 23, 25, 26, 40M,88R,90B, 103, 104, 110, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,606, 619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 796C, 796P, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,A11, A20, A26, A29P, B3, B3M, B3X, S52, S52A, H1, H2, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 8X, 15,22, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,81,90, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 798,962B, 962X, 969, A10, A12,A21, A22, A29, B3A, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, S1, S56

【19:00】新巴城巴現時70條路線暫停服務，60多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 20, 23, 25, 26, 40M,88R,90B, 103, 104, 110, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,606, 619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 796C, 796P, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,A11, A20, A26, A29P, B3, B3M, B3X, S52, S52A, H1, H2, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 15,22, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,81,90, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 798,962B, 962X, 969, A10, A12,A21, A22, A29, B3A, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, S1,S56

+ 2

【19:00】港鐵巴士服務更新：

506綫暫停服務

K51綫暫停服務

K52綫維持龍鼓灘至輕鐵蝴蝶站

(更新) K65 只來往流浮山及天盛苑

(更新) K66 停朗屏及蝶翠峰至大棠黃泥墩村一段

(更新) K68 只來往元朗工業邨至朗屏巴士總站

(更新) K73只來往天恒至朗屏巴士總站

【18:58】西鐵綫朗屏站已暫停服務

港鐵重鐵列車服務安排總結如下：

• 目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

港島綫：(中環站)、(金鐘站)、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站、香港大學站

觀塘綫：(油麻地站)、(旺角站)、(太子站)、樂富站、黃大仙站、鑽石山站

荃灣綫：荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、(太子站)、(旺角站)、(油麻地站)、、佐敦站、尖沙咀站、(金鐘站) 、 (中環站)

西鐵綫：尖東站、荃灣西站、元朗站、朗屏、兆康站、屯門站

東鐵綫：(大圍站)、沙田站

馬鞍山綫：(大圍站)、車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、大水坑、恆安、馬鞍山

• 荃灣綫、馬鞍山綫列車服務暫停。

• 免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站

(Remarks: 有部份車站服務多於一條鐵路綫，以(括號)標示。)

【18:45】馬鞍山綫目前需要暫停服務，沿綫車站都會關閉。

東鐵綫列車亦不停大圍站

港鐵重鐵列車服務安排總結如下：

• 目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

港島綫：(中環站)、(金鐘站)、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站、香港大學站

觀塘綫：(油麻地站)、(旺角站)、(太子站)、樂富站、黃大仙站、鑽石山站

荃灣綫：荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、(太子站)、(旺角站)、(油麻地站)、、佐敦站、尖沙咀站、(金鐘站) 、 (中環站)

西鐵綫：尖東站、荃灣西站、元朗站、兆康站、屯門站

東鐵綫：(大圍站)、沙田站

馬鞍山綫：(大圍站)、車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、大水坑、恆安、馬鞍山

• 荃灣綫列車服務暫停。

• 免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站

(Remarks: 有部份車站服務多於一條鐵路綫，以(括號)標示。)

【18:40】新巴城巴現時69條路線暫停服務，60多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 20, 23, 25, 26, 40M,88R,90B, 103, 104, 110, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,606, 619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 796C, 796P, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,A11, A20, A26, A29P, B3, S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 15,22, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,81,90, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 798,962B, 962X, 969, A10, A12,A21, A22, A29, B3A, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

【18:00】因應港九新界各區的交通情況，九巴及龍運部分路線會因應實際情況作出改道及改站安排，部份班次或會於中途站停止服務。

機場巴士服務

因應運輸署要求，龍運以下巴士路線將有特別安排。乘客可以於新界乘坐龍運A 線，例如於青衣長安乘坐A31線前往機場客運大樓。荃灣區的乘客請改乘A38線前往機場及港珠澳大橋香港口岸。

暫停服務：A41/E42/S1/S64/S64P

改道行駛：

E32/E33/E33P/E34A/E34B/E41

往機場/博覽館方向: 改以東涌東堤灣畔為終點站。不停赤鱲角南路至機場地面運輸中心/機場博覽館沿途各站(不經:貨運區、客運大樓及博覽館)

新界方向：維持由機場地面運輸中心/機場博覽館開出

A31/E31/E32/E32A

以青衣長安作臨時總站。來回方向不停荃灣及葵涌各站。

A38

來回方向於港珠澳大橋香港口岸設臨時站。往機場方向於愉景新城設臨時站。

過海巴士服務

以下路線會於灣仔入境事務大樓設巴士站往九龍及新界:

603: 往東隧口, 油塘, 藍田

601, 619: 往東隧口, 觀塘

680, 681: 往東隧口, 馬鞍山

101: 往紅隧口, 九龍城, 觀塘

以下路線會於堅拿道西設巴士站往九龍:

108: 往紅隧口, 九龍城, 啟睛, 啟業

暫停服務：102/103/106/110/111/112/113/115/116/117/170/182/671/904/905/914/934/936/948/961/978

沙田馬場散場巴士服務

以下路線會提供散場服務:

869: 往元朗及天水圍

872, 872X: 往大埔

893: 往將軍澳

九龍市區巴士服務

暫停服務：1/2/2A/2B/2F/2X/3B/3C/5/5C/6/6C/6D/6F/7/7M/8/9/10/11/11C/11K/12/13X/14X/15A/18/21/26/28/29M/203C/208/211/211A/213X/214/215X/219X/W2

荃灣及葵青區巴士服務

暫停服務：30/30X/31/31M/32H/32M/33A/34/34M/35A/35X/36/36A/36B/36M/37/38/38A/39A/40/41/41A/41M/42/42A/42C/42M/43/43A/43B/43M/44/44M/45/46/51/234A/234B/234X/235M/238M/243M

屯門及元朗區巴士服務

暫停服務：53/57M/58M/59M/59X/60M/60X/61M/61X/62X/63X/66M/66X/67M/67X/68M/68X/69M/69X/258D/259D/261X/263/265B/265M/268C/268M/268X/269C/269D/269M

沙田，大埔及北區巴士服務

暫停服務：40X/43X/46X/47A/47X/48X/49X/72/72A/72X/73X/74A/75X/80/80K/80M/80X/81/81C/81K/82B/82K/82X/83K/83X/84M/85/85A/85B/85K/86/86A/86K/87B/87D/88/88K/88X/89/89B/89X/249X/270A/270B/271/278X/280X/281A/282/283/284/286X/287X/288/289R/299X/848/868/887/888/889/891/W3

西貢區巴士服務

暫停服務：91M/95/98D/290/290A/290X/296D

+ 15 + 14 + 13

【17:50】新巴城巴現時71條路線暫停服務，60多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 6, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 20, 23, 25, 26, 40M,76, 88R,90B, 103, 104, 110, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,606, 619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 796C, 796P, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,A20, A26, A29P, B3, S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6X, 7, 8, 8P, 10, 15,22, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 77,81,90, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 798,962B, 962X, 969, A10, A11,A12,A21, A22, A29, B3A, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

【17:38】(更新) 受路面情況影響，輕鐵服務調整如下：

505, 507, 610, 614, 614P, 615, 615P, 751 綫暫停服務

705, 706, 761P維持服務

特別路綫751P，行走天逸、天富、頌富、翠湖、天榮、銀座、天湖、天慈及天水圍站

【17:35】新巴城巴現時67條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 20, 23, 25, 26, 40M,88R,90B, 103, 104, 110, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,606, 619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 796C, 796P, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,A20, B3, S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 15,22, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65,70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,81,90, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 798,690, 962B, 962X, 969, A11,A12,A21, A22, A26, A29P, B3A, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

+ 13 + 12 + 11

【17:23】兆康站目前情況不適合提供服務，亦需要關閉，列車不停兆康站

港鐵重鐵列車服務安排總結如下：

• 目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

港島綫：(中環站)、(金鐘站)、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站、香港大學站

觀塘綫：(油麻地站)、(旺角站)、(太子站)、樂富站、黃大仙站、鑽石山站

荃灣綫：荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、(太子站)、(旺角站)、(油麻地站)、、佐敦站、尖沙咀站、(金鐘站) 、 (中環站)

西鐵綫：尖東站、荃灣西站、元朗站、兆康站、屯門站

東鐵綫：沙田站

馬鞍山綫：沙田圍站、車公廟站、第一城站

• 荃灣綫列車服務暫停。

• 免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站

(Remarks: 有部份車站服務多於一條鐵路綫，以(括號)標示。)

【17:14】受路面情況影響，輕鐵服務調整如下：

507, 614P, 615P , 505綫暫停服務

610, 614, 615綫改道，以塘坊村站為終點站

(更新)751綫改道，只行走天逸站至天水圍站

【17:00】西鐵元朗站已關閉

港鐵重鐵列車服務安排總結如下：

• 目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

港島綫：(中環站)、(金鐘站)、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站、香港大學站

觀塘綫：(油麻地站)、(旺角站)、(太子站)、樂富站、黃大仙站、鑽石山站

荃灣綫：荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、(太子站)、(旺角站)、(油麻地站)、、佐敦站、尖沙咀站、(金鐘站) 、 (中環站)

西鐵綫：尖東站、荃灣西站、屯門站、元朗站

東鐵綫：沙田站

馬鞍山綫：沙田圍站、車公廟站、第一城站

• 荃灣綫列車服務暫停。

• 免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站

(Remarks: 有部份車站服務多於一條鐵路綫，以(括號)標示。)

(更新)受路面情況影響，輕鐵服務調整如下：

507, 614P, 615P , 505綫暫停服務

610, 614, 615綫改道，以塘坊村站為終點站

751綫改道，以坑尾村站為終點站

【17:00】新巴城巴現時66條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 10, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 20, 23, 25, 26, 40M,88R,90B, 103, 104, 110, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,606, 619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 796C, 796P, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,A20, B3, S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 15,22, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,81,90, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 798,690, 962B, 962X, 969, A11,A12,A21, A22, A26, A29P, B3A, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

+ 16 + 15 + 14

【16:51】港鐵馬鞍山綫第一城站關閉。

【16:50】新巴城巴現時65條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 20, 23, 25, 26, 40M,88R,90B, 103, 104, 110, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,606, 619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 796C, 796P, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,A20, B3, S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 15,22, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,81,90, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 798,690, 962B, 962X, 969, A11,A12,A21, A22, A26, A29P, B3A, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

【16:45】九巴／龍運特別交通報告

因應港九新界各區的交通情況，九巴及龍運部分路線會因應實際情況作出改道及改站安排，部份班次或會於中途站停止服務。

機場巴士服務

因應運輸署要求，龍運以下巴士路線將有特別安排。乘客可以於新界乘坐龍運A 線，例如於青衣長安乘坐A31線前往機場客運大樓。

暫停服務：A41/E42/S1/S64

改道行駛：

E32/E33/E33P/E34A/E34B/E41

往機場/博覽館方向: 改以東涌東堤灣畔為終點站。不停赤鱲角南路至機場地面運輸中心/機場博覽館沿途各站(不經:貨運區、客運大樓及博覽館)

新界方向：維持正常

過海巴士服務

以下路線會於灣仔入境事務大樓設巴士站往九龍及新界:

603: 往東隧口, 油塘, 藍田

601, 619: 往東隧口, 觀塘

680, 681: 往東隧口, 馬鞍山

101: 往紅隧口, 九龍城, 觀塘

以下路線會於堅拿道西設巴士站往九龍:

108: 往紅隧口, 九龍城, 啟睛, 啟業

暫停服務：102/103/106/111/112/113/115/116/117/170/182/671/904/905/914/934/936/948/961/978

沙田馬場散場巴士服務

以下路線會提供散場服務:

869: 往元朗及天水圍

872, 872X: 往大埔

893: 往將軍澳

九龍市區巴士服務

暫停服務：1/2/2A/2B/2F/2X/3B/3C/5/5C/6/6C/6D/6F/7/7M/9/10/11/11C/11K/13X/14X/15A/18/21/26/28/29M/203C/208/211/211A/213X/214/215X/219X/W2

荃灣及葵青區巴士服務

暫停服務：30/30X/31/31M/32H/32M/33A/34/34M/35A/35X/36/36A/36B/36M/37/38/38A/39A/40/41M/42A/42C/42M/43/43A/43B/43M/51/234A/234B/234X/235M/238M/243M

屯門及元朗區巴士服務

暫停服務：53/57M/58M/59M/60M/60X/61M/61X/62X/63X/66M/67M/67X/68A/68M/69M/258D/259D/261X/263/265M/268C/268M/269C/269D/269M

沙田，大埔及北區巴士服務

暫停服務：40X/43X/46X/47A/47X/48X/49X/72/72A/72X/73X/74A/75X/80/80K/80M/80X/81/81K/82B/82K/82X/83K/83X/84M/85/85A/85B/85K/86/86A/86K/87B/88/88K/88X/89/89B/89X/249X/270A/ 270B/271/278X/280X/281A/282/283/284/286X/287X/288/289R/299X/848/868/887/888/889/891/W3

西貢區巴士服務

暫停服務：91M/95/98D/290/290A/290X/296D

【16:39】受路面情況影響，輕鐵服務調整如下：

507, 614P, 615P , 505綫暫停服務

614, 610及751綫改道，以兆康站為終點站

【16:33】中環站剛剛關閉

港鐵重鐵列車服務安排總結如下：

• 目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

港島綫：(中環站)、(金鐘站)、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站、香港大學站

觀塘綫：(油麻地站)、(旺角站)、(太子站)、樂富站、黃大仙站、鑽石山站

荃灣綫：荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、(太子站)、(旺角站)、(油麻地站)、、佐敦站、尖沙咀站、(金鐘站) 、 (中環站)

西鐵綫：尖東站、屯門站、荃灣西站

東鐵綫：沙田站

馬鞍山綫：沙田圍站、車公廟站

• 荃灣綫列車服務暫停。

• 免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站

(Remarks: 有部份車站服務多於一條鐵路綫，以(括號)標示。)

【16:22】馬鞍山綫沙田圍站已關閉

【16:15】新巴城巴現時62條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 20, 23, 25, 26, 40M,88R,90B, 103, 104, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 796C, 796P, 796X, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,A20, S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 15,22, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,81,90, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 798,690, 962B, 962X, 969, A11,A12,A21, A22, A26, A29P, B3,B3A, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

【16:10】新巴城巴現時57條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 23, 25, 26, 40M,88R,90B, 103, 104, 111, 113, 117, 170,182,260, 590,619,671, 681, 690, 701, 702, 720, 722, 789, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,967, 970, 970X, 971, 973,S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 15, 20, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,81,90,91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171,307,592, 601, 680, 780, 788, 796C,798,690, 962B, 962X, 969, A11,A12, A20, B3, B3A, B3M, B3X, A21, A26, A29P, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

【16:10】港鐵重鐵列車服務安排目前總結如下：

• 目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

港島綫：(金鐘站)、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站、香港大學站

觀塘綫：(油麻地站)、(旺角站)、(太子站)、樂富站、黃大仙站、鑽石山站

荃灣綫：荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、荔枝角站、長沙灣站、深水埗站、(太子站)、(旺角站)、(油麻地站)、尖沙咀站、(金鐘站)

西鐵綫：尖東站、屯門站、荃灣西站

東鐵綫：沙田站

馬鞍山綫：車公廟站

• 荃灣綫列車服務暫停。

• 免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站

（Remarks: 有部份車站服務多於一條鐵路綫，用(括號)辨識。）

+ 25 + 24 + 23

【15:58】屯門區有公眾活動進行，受路面情況影響，輕鐵服務調整如下：

507, 614P, 615P 綫暫停服務

(更新)505綫改道，不停建安站至兆麟站及屯門泳池至三聖

614綫改道，不停鳳地站及兆禧站

751綫改道，不停蔡意橋站至友受站

【15:55】香港大學站關閉，荃灣綫列車服務目前全綫暫停。除了美孚、荔景及中環站(因有其他鐵路綫服務)仍然開放外，其他荃灣綫車站需要關閉。

【15:50】九巴特別交通報告

因應港九新界各區的交通情況，九巴及龍運部分路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

機場巴士服務

因應運輸署要求，龍運以下巴士路線將有特別安排。乘客可以於新界乘坐龍運A 線，例如於青衣長安乘坐A31線前往機場客運大樓。

暫停服務：A41/E42/S1/S64

改道行駛：

E32/E33/E33P/E34A/E34B/E41/E42

往機場/博覽館方向: 改以東涌東堤灣畔為終點站。不停赤鱲角南路至機場地面運輸中心/機場博覽館沿途各站(不經:貨運區、客運大樓及博覽館)

新界方向：維持正常

過海巴士服務

乘客可以於灣仔入境事務大樓站乘坐紅隧及東隧路線101/ 104/ 109/ 307/ 601/ 603/ 619/ 673/ 680/ 681/ 690前往九龍及新界各區。

暫停服務：102/103/111/112/113/115/117/170/182/904/905/914/934/936/948/961/978

九龍市區巴士服務

暫停服務：2/2F/3C/11C/18/211/214

荃灣及葵青區巴士服務

暫停服務：31/32H/33A/34/34M/36/38/38A/39A/40/41M/42C/42M/43/43B/51/234A/234B/234X/238M/243M

屯門及元朗區巴士服務

暫停服務：53/61X/62X/67M/67X/258D/259D/261X/263/268C/268M/269C/269D

沙田，大埔及北區巴士服務

暫停服務：40X/43X/46X/47A/47X/48X/49X/72/72A/73X/74A/75X/80/80K/80M/80X/81/81K/82B/82K/82X/83K/83X/84M/85/85A/85B/85K/86/86A/86K/87B/88/88K/88X/89/89B/89X/249X/278X/280X/281A/282/283/284/286X/287X/288/289R/299X/888/W3

西貢區巴士服務

暫停服務：290/290A/290X

+ 23 + 22 + 21

【15:50】樂富站剛剛亦已關閉

【15:40】高鐵消息：

由於香港西九龍站及柯士甸站附近有公眾活動進行，現正實施客流管理措施，乘客只可使用指定出入口進出。如前往乘搭高速鐵路，請帶同即日車票/購票憑證及有效的旅行證件，於香港西九龍站D入口（近圓方溜冰場）進站；出站則使用B出口。

【15:38】旺角站關閉

目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站

黃大仙站、鑽石山站

荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、深水埗站、太子站、油麻地站、旺角、尖東站、

沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣西站

【15:35】新巴城巴現時48條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 23, 25, 26, 40M, 103, 104, 111, 113, 117, 170, 260, 590, 671, 701, 702, 720, 722, 789, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,970, 970X, 971, 973,S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 15, 20, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,81,88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171, 182, 307,592, 601, 619, 680, 681, 690,780, 788, 796C,798,690, 962B, 962X, 967, 969, A11,A12, A20, B3, B3A, B3M, B3X, A21, A26, A29P, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

【15:28】尖東站剛剛亦已關閉

目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站

黃大仙站、鑽石山站

荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、深水埗站、太子站、油麻地站、尖東站

沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣西站

【15:22】油麻地站目前亦已關閉

目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站

黃大仙站、鑽石山站

荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、深水埗站、太子站、油麻地站

沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣西站

【15:20】新巴城巴現時47條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：1, 2, 5B, 5X, 8H, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 23, 25, 26, 40M, 103, 104, 111, 113, 117, 260, 590, 671, 701, 702, 720, 722, 789, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,970, 970X, 971, 973,S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：2, 2A, 2X,4,6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 15, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77,81,88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 109,112, 115, 116,118,171, 170, 182, 307,592, 601, 619, 680, 681, 690,780, 788, 796C,798,690, 962B, 962X, 967, 969, A11,A12, A20, B3, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

【15:10】港島綫西營盤站目前亦已關閉

目前以下車站已關閉，列車不停這些車站：

金鐘站、灣仔站、銅鑼灣站、西營盤站

黃大仙站、鑽石山站

荃灣站、大窩口站、葵興站、葵芳站、深水埗站、太子站、

沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣西站

【15:10】新巴城巴現時44條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：2, 5X, 8H, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 18P, 18X, 23, 25, 26, 40M, 103, 113, 117, 260, 590, 671, 702, 720, 722, 789, 904, 905, 914, 930, 930X, 948,970, 970X, 971, 973,S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,4,5B, 6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 15, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 109,111,112, 115, 116,118,171, 170, 182, 307,592, 601, 619, 680, 681, 690,701,780, 788, 796C,798,690, 962B, 962X, 967, 969, A11,A12, A20, B3, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

【15:00】九巴／龍運特別交通報告

機場巴士服務

因應運輸署要求，龍運以下巴士路線將有特別安排。乘客可以於新界乘坐龍運A 線，例如於青衣長安乘坐A31線前往機場客運大樓。

S1/S64：暫停服務

E32/E33/E33P/E34A/E34B/E41/E42

往機場/博覽館方向: 改以東涌東堤灣畔為終點站。不停赤鱲角南路至機場地面運輸中心/機場博覽館沿途各站(不經:貨運區、客運大樓及博覽館)

新界方向：維持正常

過海巴士服務

因應港島區的交通情況，九巴以下路線會因應實際情況作出改道安排，乘客可以於灣仔入境事務大樓站乘坐紅隧及東隧路線101/ 104/ 109/ 113/ 182/ 307/ 601/ 603/ 619/ 673/ 680/ 681/ 690前往九龍及新界各區。部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

暫停服務：102/103/111/115/117/904/905/914/934/936/948

改道行駛：101/104/106/108/109/112/113/116/170/182/307/601/603/619/671/673/680/681/690/960/961/968/978

荃葵青區巴士服務

暫停服務：31/34/38A/39A/41M/42M/43/43B/51/238M/243M/268M

改道行駛：A31/E31/E32A

黃大仙區巴士服務

暫停服務：211

屯門區巴士服務

暫停服務：62X/261X

改道行駛：52X/60M/60X/61X/259D/263/A33X/E33

沙田區巴士服務

暫停服務：48X/81/89/282/283/284

改道行駛：A41/E42

深水埗區巴士服務

暫停服務：18

【14:55】港新巴城巴現時36條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：2, 5X, 8H, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 25, 26, 40M, 103, 113, 117, 260, 590, 671, 702, 789, 904, 905, 930, 930X, 948,973,S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,4,5B, 6, 6X, 7, 8, 8P, 10, 15, 25A, 30X, 37A, 37B, 38, 40, 42, 70, 71, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 91, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 109,111,112, 115, 116,118,171, 170, 182, 307,592, 601, 619, 680, 681, 690,701,720, 722, 780, 788, 796C,798,690, 914, 962B, 962X, 967, 969, 970, 970X, 971,A11,A12, A20, B3, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

【14:40】港鐵巴士服務更新：

506綫暫停服務

K51綫暫停服務

K52綫維持龍鼓灘至輕鐵蝴蝶站

【14:35】新巴城巴現時32條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：5X, 8H, 11, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 25, 26, 103, 117, 260, 590, 671, 702, 789, 904, 905, 930, 930X, 948, S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,5B, 6, 6X, 8, 8P, 10, 15, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 109,111,112, 113, 115, 116,118,171, 170, 182, 307,592, 601, 619, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 796C,798,690, 914, 962B, 962X, 967, 969, 970, 970X, 971,973, A11,A12, A20, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

【14:30】港鐵：因應有公眾活動進行，經過詳細風險評估，為審慎起見，葵芳站、葵興站、大窩口站及鑽石山站亦需要關閉。

【14:30】新巴城巴現時30條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：5X, 8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 25, 26, 103, 117, 260, 590, 702, 789, 904, 905, 930, 930X, 948, S1, S52, S52A, S56, H1, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,5B, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 15, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 109,111,112, 113, 115, 116,118,171, 170, 182, 307,592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 796C,798,690, 914, 962B, 962X, 967, 969, 970, 970X, 971,973, A11,A12, A20, B3M, B3X, E11, E11A, E21, E21A, E22, E22A, E23, E23A, H2

+ 11 + 10 + 9

【14:15】新巴城巴現時23條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：5X, 8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 26, 103, 260, 590, 789, 930, 930X, S1, S52, S52A, S56, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,5B, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 15, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 171, 170, 182, 307,592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 788, 796C, 690, 904, 905, 914, 948, 962B, 962X, 967, 969, 970, 970X, 971,973, A11,A12, B3M, E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A, H1, H2

【14:12】運輸署特別交通消息

因道路狀況，下列港島區的路段現暫時封閉：



港島區:

-西區海底隧道的石塘咀出口

-百德新街

-京士頓街

-加寧街

-記利佐治街

-利園山道

-登龍街

-伊榮街

-怡和街

-軒尼詩道

-波斯富街

-花園道(北行)

-德輔道中(東行),畢打街以東

-夏慤道(東行),紅棉路以東

-告士打道(西行),杜老誌道天橋以西

-堅拿道(北行),支路往告士打道



九龍:

-長沙灣道(南行)近楓樹街

【14:10】輕鐵表示，屯門區有公眾活動進行，受路面情況影響，服務調整如下：

507, 614P, 615P 綫暫停服務

505綫改道，不停建安站至兆麟站

614綫改道，不停鳳地站及兆禧站

751綫改道，不停蔡意橋站至友受站

另外，港鐵巴士方面：

506綫暫停服務

K51 改行青山公路，不停市中心段

K51改用兆康北為總站

【14:05】新巴城巴現時22條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 26, 103, 260, 590, 789, 930, 930X, S1, S52, S52A, S56, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 15, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 171, 170, 182, 307,592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 796C, 690, 904, 905, 914, 948, 962B, 962X, 967, 969, 970, 970X, 971,973, A11,A12, B3M, E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A, H1, H2

【13:50】九巴／龍運多條路線受影響：

機場巴士服務

因應運輸署要求，龍運以下巴士路線將有特別安排。乘客可以於新界乘坐龍運A 線，例如於青衣長安乘坐A31線前往機場客運大樓。

S1/S64：暫停服務

E32/E33/E33P/E34A/E34B/E41/E42

往機場/博覽館方向: 改以東涌東堤灣畔為終點站。不停赤鱲角南路至機場地面運輸中心/機場博覽館沿途各站(不經:貨運區、客運大樓及博覽館)

新界方向：維持正常

港島區巴士服務

因應港島區的交通情況，九巴以下路線會因應實際情況作出改道安排，乘客可以於灣仔入境事務大樓站乘坐紅隧及東隧路線101/ 103/ 104/ 109/ 111/ 113/ 115/ 182/ 307/ 601/ 603/ 619/ 673/ 680/ 681/ 690前往九龍及新界各區。部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

101/111

港島方向：不停利景酒店至置地廣場/中環街市各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

102/106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站，加停永興街站

九龍方向：維持正常

103

港島方向：不停美利道站

九龍方向：不停金鐘道至興發街各站，加停入境事務大樓站

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街各站，加停怡和大廈站

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站，加停永興街及銅鑼灣道站

九龍方向：不停摩頓臺至堅拿道東各站，加停景隆街站

109/113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市/急庇利街各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

112/116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站，加停伊利莎伯大廈、銅鑼灣避風塘及永興街站

九龍方向：不停中央圖書館至堅拿道東各站，加停景隆街站

115

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

117

港島方向：不停利舞臺廣場及體育道站

九龍方向：維持正常

170

港島方向：維持正常

九龍方向：不停立德里至興發街各站

182

港島方向：不停盧押道至中環街市各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

307

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至金鐘站各站，加停怡和大廈站

601

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停景隆街、舊灣仔警署、內告士打道近盧押道及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

603

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停入境事務大樓站

619

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

671

港島方向：維持正常

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站，加停銅鑼灣避風塘及永興街站

673

港島方向：不停清風街至柯布連道各站，加停百德新街、舊灣仔警署及分域街站

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停入境事務大樓站

680

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停景隆街、舊灣仔警署、內告士打道近盧押道及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，加停皇后像廣場站

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停入境事務大樓站

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

905

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后街至山道各站，加停皇后街站(與961同站)

914/968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

九龍方向：不停中央圖書館至文華里各站，加停景隆街、舊灣仔警署、內告士打道近盧押道及砵典乍街站

934

港島方向：不停力寶中心至柯布連道站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

936

以銅鑼灣天后作臨時總站。

港島方向：不停史釗域道至棉花路總站站，加停永興街及銅鑼灣天后總站

948

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

960/961

港島方向：不停力寶中心至菲林明道各站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

九龍方向：不停菲林明道至文華里各站，加停砵典乍街站

978

港島方向：維持正常

九龍方向：不停菲林明道至文華里各站，加停砵典乍街及皇后街站

屯門區巴士服務

因應屯門區的交通情況，九巴及龍運以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

52X

九龍方向：不停屯門市中心

屯門方向：不停華都花園至屯門市中心各站，加停屯門官立中學站

60X/61X

九龍方向：不停屯門市中心及安定邨站

屯門方向：不停友愛邨至屯門市中心各站

60M/263/961

荃灣/沙田/港島方向：不停屯門市中心

259D

九龍方向：不停屯門市中心站

屯門方向：不停屯門大會堂至屯門市中心各站

A33X

機場方向：不停屯門站至豐景園各站，加停屯仁街及華都花園站

屯門方向：不停豐景園至屯門站各站，加停屯門市廣場及新墟街市站

E33

機場方向：不停屯門站至兆麟苑各站

屯門方向：不停友愛邨至屯門市中心各站

沙田區巴士服務

因應沙田區的交通情況，龍運以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

A41

機場方向：不停文化博物館至好運中心各站

沙田方向：不停沙田市中心至文化博物館各站，加停大圍站

E42

東涌方向：不停沙田市中心至文化博物館各站

沙田方向：不停文化博物館至好運中心各站

+ 12 + 11 + 10

【13:45】輕鐵表示．因應屯門區有公眾活動進行，為審慎起見，輕鐵服務調整如下：

505綫維持18分鐘一班

507綫維持20分鐘一班

614綫維持30分鐘一班

614P綫維持23分鐘一班

615P綫維持27分鐘一班

751綫維持18分鐘一班

【13:42】運輸署特別交通消息：因道路情況，以下公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下



下列巴士路線暫停服務：

香港島路線：

8H,12,12A,12M,13,15B,15C,X15,X15R,23,26

過海路線：

103,W1

北大嶼山穿梭路線

S1,S52,S56,S64

下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

香港島路線：

1,2,2A,2X,5B,5X,6,6X,8,8P,10,11,15,25,25A,37A,37B,38,40,40M,42,52X,60M,60X,61X,70,72,72A,75,77,81,90,90B,96,97,260,592,720,722,780,789,263,259D

新界區路線：

B3M

過海路線：

H1,H2,101,102,103,104,106,107,108,109,111,112,113,115,116,117,170,171,182,307,601,603,619,671,673,680,681,690,904,905,914,930,930X,934,936,948,960,961,962B,962X,967,968,969,971,973,978

機場路線/北大嶼山對外路線：

A11,A12,A33X,A41,E11,E11A,E21,E22,E22A,E23,E23A,E32,E33,E33P,E34A,E34B,E41,E42

居民服務：

88R

電車服務：

介乎北角至上環之間來回線的電車服務暫停。

警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。

因道路狀況，下列港島區的路段現暫時封閉：



-西區海底隧道的石塘咀出口

-百德新街

-京士頓街

-加寧街

-記利佐治街

-利園山道

-登龍街

-伊榮街

-怡和街(西行)

由於預計各區有公眾活動進行，港鐵服務會作出以下調整：



•金鐘、灣仔、太子、銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、荃灣、荃灣西及屯門站暫時關閉，列車不停有關車站



•免費接駁巴士來往海洋公園站及堅尼地城站



同樣基於安全考慮，其他車站或其部份出入口可能隨時關閉，而未能預早通知。

以配合機場實施進出管制措施，機場快綫服務會於今天（十月一日）下午2時起作出調整，直至另行通知：

-列車服務只維持來往機場至香港站，每10分鐘一班

-列車將不停九龍、青衣及博覽館站

-博覽館站將會暫時關閉

【13:40】新巴城巴現時17條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 26, 103, S1, S52, S52A, S56, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 15, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 171, 170, 182, 260, 307,592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 789, 690, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 971,973, A11,A12, B3M, E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A, H1, H2

【13:20】新巴城巴現時17條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 26, 103, S1, S52, S52A, S56, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 15, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 171, 170, 182, 260, 307,592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 789, 690, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 971,973, A11,A12, E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A, H1, H2

【13:10】運輸署表示，因道路狀況，下列港島區的路段現暫時封閉：



-西區海底隧道的石塘咀出口

-百德新街

-京士頓街

-加寧街

-記利佐治街

-利園山道

-登龍街

-伊榮街

-怡和街(西行)

因道路情況，以下公共運輸服務需要臨時調整，詳情如下：



下列巴士路線暫停服務：

香港島路線：

8H,12,12A,12M,13,15B,15C,X15,X15R,23,26

過海路線：

103,W1

北大嶼山穿梭路線

S1,S52,S56,S64

下列巴士路線縮短行駛路線/改道行駛：

香港島路線：

1,2,2A,2X,5B,5X,6,6X,8,8P,10,11,15,25,25A,37A,37B,38,40,40M,42,70,72,72A,75,77,81,90,90B,96,97,260,592,720,722,780,789

過海路線：

H1,H2,101,102,103,104,106,107,108,109,111,112,113,115,116,117,170,171,182,307,601,603,619,671,673,680,681,690,904,905,914,930,930X,934,936,948,960,961,962B,962X,967,968,969,971,978

機場路線/北大嶼山對外路線：

A11,A12,E11,E11A,E21,E22,E22A,E23,E23A,E32,E33,E33P,E34A,E34B,E41,E42居民服務：

88R

電車服務：

介乎北角至上環之間來回線的電車服務暫停。

除了金鐘站、灣仔站、太子站今早起暫停開放外，港鐵指出，由早上11時起，銅鑼灣、深水埗、黃大仙、沙田、車公廟、屯門、荃灣及荃灣西站，列車亦不停其車站。（高仲明攝）

+ 3 + 2

【13:00】新巴城巴表示，現時17條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 26, 103, S1, S52, S52A, S56, W1

改道路線：1,2, 2A, 2X,5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 15, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 104, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 171, 170, 182, 260, 307,592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 789, 690, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 971,A11,A12, E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A, H1, H2

【12:40】新巴城巴表示，因應道路情況，現時13條路線暫停服務，80多條路線需改道行駛。

暫停服務路線：8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B,15C, X15, X15R, 23, 26, 103, W1

改道路線：,2, 2A, 2X,5B, 5X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 15, 25, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 40M,42, 70, 72, 72A, 75, 77,81,88R, 90, 90B, 96, 97, 101, 104, 107, 109, 112, 113, 115, 116, 117, 171, 170, 182, 260, 307,592, 601, 619, 671, 680,681, 690, 720, 722, 780, 789, 690, 904, 905, 914, 930, 930X, 948, 962B, 962X, 967, 969, 971,A11,A12, E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A, H1, H2

【12:30】九巴表示，因應港島區的交通情況，以下路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務。

101/111

港島方向：不停利景酒店至置地廣場/中環街市各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

102/106

港島方向：不停告士打道維園至銀幕街各站，加停永興街站

九龍方向：維持正常

103

港島方向：不停美利道站

九龍方向：不停金鐘道至興發街各站，加停入境事務大樓站

104

港島方向：不停循道衛理大廈至置地廣場各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至軍器廠街各站，加停怡和大廈站

108

港島方向：不停景隆街至聖保祿醫院各站，加停永興街及銅鑼灣道站

九龍方向：不停摩頓臺至堅拿道東各站，加停景隆街站

109/113

港島方向：不停跑馬地馬場至中環街市/急庇利街各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至堅拿道西各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

112/116

港島方向：不停南洋酒店至銀幕街各站，加停伊利莎伯大廈、銅鑼灣避風塘及永興街站

九龍方向：不停中央圖書館至堅拿道東各站，加停景隆街站

115

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

117

港島方向：不停利舞臺廣場及體育道站

九龍方向：維持正常

170

港島方向：維持正常

九龍方向：不停立德里至興發街各站

182

港島方向：不停盧押道至中環街市各站，加停伊利莎伯大廈、舊灣仔警署、分域街、皇后像廣場及砵甸乍街站

九龍方向：不停皇后像廣場至南洋酒店各站，加停怡和大廈及入境事務大樓站

307

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至金鐘站各站，加停怡和大廈站

601

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停景隆街、舊灣仔警署、內告士打道近盧押道及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

603

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停入境事務大樓站

619

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

671

港島方向：維持正常

九龍方向：不停立德里至銀幕街各站，加停銅鑼灣避風塘及永興街站

673

港島方向：不停清風街至柯布連道各站，加停百德新街、舊灣仔警署及分域街站

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停入境事務大樓站

680

以大會堂作臨時總站。

港島方向：不停清風街至金鐘站各站，加停景隆街、舊灣仔警署、內告士打道近盧押道及大會堂站

九龍方向：不停金鐘站至銀幕街各站，加停大會堂、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

681

港島方向：不停循道衛理大廈至畢打街各站，加停皇后像廣場站

九龍方向：不停皇后像廣場至興發街各站，加停入境事務大樓站

690

港島方向：不停海富中心站

九龍方向：不停皇后像廣場至銀幕街各站，加停入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

905

港島方向：維持正常

九龍方向：不停皇后街至山道各站，加停皇后街站(與961同站)

914/968

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

九龍方向：不停中央圖書館至文華里各站，加停景隆街、舊灣仔警署、內告士打道近盧押道及砵典乍街站

934

港島方向：不停力寶中心至柯布連道站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

936

以銅鑼灣天后作臨時總站。

港島方向：不停史釗域道至棉花路總站站，加停永興街及銅鑼灣天后總站

948

港島方向：不停力寶中心至維多利亞公園各站，加停香港演藝學院、入境事務大樓、銅鑼灣避風塘及永興街站

960/961

港島方向：不停力寶中心至柯布連道各站，加停香港演藝學院及入境事務大樓站

九龍方向：不停菲林明道至文華里各站，加停砵典乍街站

978

港島方向：維持正常

九龍方向：不停菲林明道至文華里各站，加停砵典乍街及皇后街站

【12:37】運輸署表示，因道路狀況，下列港島區的路段現暫時封閉：



-西區海底隧道的石塘咀出口

-百德新街

-京士頓街

-加寧街

-記利佐治街

-利園山道

-登龍街

【12:03】運輸署說，8H,12,12A,12M,13,15B,15C,X15,X15R,23,26,103,W1的巴士路線需暫停服務；40M,904,905,971,A12,H1,H2要縮短行駛路線或改道行駛。

同時，由下午12時半起，城巴E11,E11A,E21,E22,E22A,E23,E23A號路線及龍運巴士E32,E33,E33P,E34A,E34B,E41,E42號路線往機場/博覽館方向班次，改以東涌為終點站，不進入赤臘角。

同時，介乎北角至上環之間來回線的電車服務已暫停。

【10:50】新巴城巴表示，現時9條路線需改道行駛。因應香港機場管理局及運輸署的特別交通安排，城巴所有於中午12時30分起由市區開出的E線班次，將改以東涌為終點站。前往機場的乘客，請乘搭城巴機場快線(「A線」)。

改道路線：5B,40M, 904, 905, 971, A12, H1, H2, W1；中午12時30分起E11, E11A, E21, E22, E22A, E23, E23A

【10:42】機管局指出，由市區開出往機場／博覽館的各條E線巴士服務，在中午12時半之後從市區總站開出的班次，將改以東涌為終點站；由機場／博覽館開出往市區的E線巴士將維持正常路線運作。

此外，機管局重申，機場快綫列車於下午2時起只於香港站接載乘客前往機場，不停九龍站、青衣站及博覽館站，直至全日服務結束爲止；而往市區的列車亦只停香港站。九龍站的市區預辦登機服務全日暫停。

【10:30】龍運指出，因應運輸署要求，自中午12時半起，E32、E33、E33P、E34A、E34B、E41、E42往機場/博覽館方向，將改以東涌東堤灣畔為終點站。

機管局指出，由市區開出往機場或博覽館的各條E線巴士服務，在中午12時半之後從市區總站開出的班次，將改以東涌為終點站。（資料圖片）

【10:33】運輸署表示，以下巴士路線縮短行駛路線 / 改道行駛：904、905、971、973、A12、W1

【10:16】運輸署指出，回應道路狀況，西區海底隧道的石塘咀出口暫時封閉。

【9:41】運房局局長陳帆認為，港鐵的安排對不同人而言都是最適當。對於有聲音批評港鐵是「黨鐵」，陳帆說，近日港鐵車站受到破壞後，工作人員都在晚上搶修，可見港鐵職員盡心為市民服務。他又指，今日是國慶，希望市民進行任何活動都要和平理性。

立法會議員林卓廷則批評，港鐵配合政府阻撓市民上街表達政治訴求，影響百萬計乘客交通。他說，港鐵無視公共運輸系統的社會責任，只會令民憤惡化，及令抗議活動遍地開花。

【8:54】運輸署指出，18P、905、978巴士路線需縮短行駛路線或改道行駛。

【8:46】有11點起才關閉的車站，部份出口已關閉，例如荃灣站B出口。

【8:45】對於港鐵今日不停多站，立法會議員朱凱廸估計，港鐵受到與國泰相似的壓力，最終變成支持政權瓦解運動的工具之一。他批評，港鐵及政權的有關做法「去到好盡」，使社會無法正常運作，令市民無法在重要日子表達訴求。

【8:00】港鐵指出，因應有公眾活動進行，港鐵進行仔細的風險評估，在與相關政府部門商討後，考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，由早上11時起，銅鑼灣站、深水埗站、黃大仙站、沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣站、荃灣西站，列車不停這些車站。港鐵又指，視乎實際情況，有可能在未有預早通知下，隨時關閉其他車站或其部份出入口。

值得留意是，港鐵昨日亦已宣布，稱今日金鐘站、灣仔站、太子站，由早上起暫停開放，列車亦不停這三個車站。換言之，即今日共有11個車站「飛站」。