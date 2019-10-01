【10.1新界直播】沙田遊行沿城門河前進　荃灣、屯門示威者聚集

反修例爭議愈演愈烈，民陣原訂今日（10月1日）發起「沒有國慶只有國殤」的國慶七十周年遊行，但遭警方發出反對通知書，且上訴亦被駁回。網民發起全港6區集會，而新界區將於荃灣、沙田及屯門舉行。現時港鐵全港關閉11個車站，新界區包括沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣站以及荃灣西站。 有網民發起於沙田馬場賽事期間內表達訴求，馬會加強保安檢查進場市民物品。另外，沙田車公廟宣布因特殊情況暫停開放。

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【13:23】 屯門有數百名黑衣市民響應「十一國殤，六區開花」呼籲，於下午約一時聚集於屯門政府合署，期間高叫「沒有暴徒，只有暴政」等口號。

【13:21】 荃灣沙咀道球場坐滿示威者，看台下亦已站滿身穿黑衣的人士，一起唱《願榮光歸香港》、呼叫口號。

【13:21】沙田有人拆走獅子山隧道公路的鐵欄，並堆成路障，封住溱岸8號對出來回行車線。

【13:16】荃灣沙咀道遊樂場看台已坐滿，仍有大量身穿黑衣的市民進內，附近天橋亦有過百名市民圍觀。

【13:12】屯門大會堂有大批防暴警駐守，數百名市民包圍防暴警，大叫「721唔見人，831打死人」。

【13:05】荃灣沙咀道遊樂場內已聚集過百名身穿黑衣的市民，不時高呼口號，與通往荃新天地商場天橋的民眾互相呼應，主要是「光復香港，時代革命」、「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」。另亦有人在場預備冰水派發。

【13:00】沙田遊行人士已行至沙田文化博物館附近，期間一直沿行人路遊行，新同盟立法會議員范國威亦在遊行人隊伍中。有示威者指揮現場交通，協助示威者過馬路。

屯門遊行集會情況

荃灣遊行集會情況

【12:57】 本來在天橋上聚集的民眾，逐漸走入沙咀道球場內，約十名身穿黑衣的男士在球場內踢足球。

【12:53】在荃灣，近百市民聚集於沙咀道遊樂場對出的天橋，有人向正在過馬路的警察舉中指，高叫「光復香港、時代革命」，有私家車經過時響號以示支持

【12:44】沙田自發遊行起步後，沿城門河遊行。

【12:40】沙田車公廟外，有衝鋒車巡邏駛經廟旁停車場，一度令部分聚集人士恐慌，有持咪人士隨即宣布開始步行離開翠田街足球場

【12:37】另一集會地點沙田車公廟已有約300人集合，有人發起在廟外拜神，呼籲在場人士拜神後一起前往馬場

【12:36】荃灣沙咀道球場有約20名黑初人士，警方檢走至少8枝酒樽和少量布條。

【12:30】在荃灣沙咀道球場，看台及樓梯間有一些酒樽、及相信是漂白水物品，多名警察於附近包圍並拍攝，以收集證據。

【12:00】 有網民號召在沙田馬場合唱《願榮光歸香港》及拉起橫額，現場所見觀眾席未坐滿，大會呼籲市民站立及脫帽，並在電視屏幕展示國旗及播放國歌。國歌播放完畢後，有數名穿黑衣、戴帽及口罩示威者高呼「光復香港、時代革命」，其後離開。

【12:03】網民發起多區遊行，在沙田集合地點車公廟路遊樂場，有市民開始聚集，並在球場地面貼上標語。

【11:53】 大圍港鐵站C出口有逾廿名防暴警察戒備，部分防暴警持盾及蒙面。

【11:40】 一名身穿粉紅色上衣的男子手持示威標語及一支水槍，在安檢期間被保安截停，要求其處理後才入場。該名男子表現十分不滿，質疑職員是否代其保管，並指多年來觀賽均帶水槍未曾被阻，與職員擾攘數分鐘後離開。

【11:30】 在沙田馬場，大批市民如常進場，未見大批穿黑衣市民結伴入場。馬會加強保安檢查，查看市民袋中物件，未見混亂情況，市民仍可持長傘入場。

【11:27】康文署宣布，沙田大會堂和沙田公共圖書館；以及屯門區屯門大會堂和屯門公共圖書館已提早關閉。

【10:13】記者現場直擊，沙田港鐵站已關閉、連城廣場暫停營業；新城市廣場沒有商店營業。另外，荃灣廣場連同商場內戲院今日亦暫停營業。

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新界區方面，網民號召在沙田、荃灣及屯門三區集會，沙田將於11時半在車公廟舉行集會，屯門及荃灣則在下午1時，分別於政府合署及沙咀道球場舉行集會。截至目前為止，新界區已有近10個商場宣布，因應可能出現大型公眾活動，為保障顧客、職員及租戶安全，決定今日暫停營業，當中包括荃灣愉景新城、荃灣廣場、屯門V CITY、葵芳新都會廣場、青衣城、屯門K-POINT、元朗YOHO MALL、沙田新城市廣場、連城廣場。

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