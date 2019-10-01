【10.1新界直播】荃灣開槍現場一度有直升機盤旋　示威者曾毀多店

反修例爭議愈演愈烈，民陣原訂今日（10月1日）發起「沒有國慶只有國殤」的國慶七十周年遊行，但遭警方發出反對通知書，且上訴亦被駁回。網民發起全港6區集會，而新界區將於荃灣、沙田及屯門舉行。沙田、荃灣、屯門多次爆發激烈衝突，其中荃灣沙咀道有一名示威者被警員近距離以實彈打中。

【20:52】荃灣手持長棍被追打男子，被救護員抬上擔架送上救護車。

【20:45】

荃灣沙咀道近眾安街有三男發生口角及爭執，有另一男子其後加入，在場指罵記者勿攝影，又手持長棍與在場戴口罩的市民對峙。該男子最後被人追打，手部流血，有急救員到場檢查其傷口。

【20:43】

據了解，中槍少年已轉到伊利沙伯醫院接受治療，據協助少年的律師指，少年現時正進行手術，父母亦已到醫院了解情況。

【20:10】大埔道大圍段有人燒雜物，惟未能阻礙車輛通過。

【20:05】屯門衝突現場再有路障起火，有消防人員到場救火。

【20:00】位於二坡坊的麻雀館早前被示威者撬起鐵閘，並入內縱火，消防員已到場救熄火種，並有市民圍觀。現場所內，麻雀館內煙霧瀰漫。記者重返荃灣有示威者中槍現場，未見有警員，但有市民到場圍觀並尋找防暴槍發射的彈殼，而上空一直有直升機盤旋。

【19:39】數十示威者步入大圍站，快閃放汽油彈及破壞售票機，歷時只5分鐘，消防員其後到場滅火。

【19:28】中彈傷者、荃灣公立何傳耀紀念中學的劉副校長及何副校長，到瑪嘉烈醫院了解中彈同學情況，二人離開時指，因仍未能見到傷者，故不清楚是否中實彈，他們稱明日會發新聞稿。劉副校長又指，現時會出發探望同學。據知，傷者已由瑪嘉烈醫院轉送伊利沙伯醫院。

【19:26】屯門市中心輕鐵站有設施起火，而附近路軌多處出現火種。

【19:22】沙田，近百示威者於車公廟路近大圍港鐵站，以水馬及雜物堵路。他們試圖擋住由城隧抵大圍，以及沙田前往大圍的道路。

示威者遭警射中實彈情況：

沙田遊行集會情況

+ 48 + 47 + 46

【19:13】在大圍，由退守至沙田獅子橋的示威者循車公廟路前往大圍方向。示威者其後向美林方向行，有示威者在內街設路障。

【19:10】電訊公司中國移動店鋪亦被示威者破壞。附近名創優品亦被拆爛，部分貨品散落一地。

【19:10】屯門鄉事會路有雜物燃燒，一批防暴警察已抵達現場。示威者退回到屯門市中心對出鄉事會路，現場近40防暴警察，兩度舉黑旗，蔡意橋路再有示威者燃燒雜物。

【19:03】示威者打開荃灣優品360分店的鐵閘，不斷高叫「唔好拎任何野」、「唔好停野」，大量貨品被推倒在地，有人用鐵通擊毀店內貨品，有人亦打爛店內的閉路電視等，現場一片混亂。現場有酒被擲破，有濃烈酒味。

【18:55】屯門有消防員到場，將火救熄。

【18:55】荃灣的優品360亦被示威者破壞。

【18:53】荃灣二阪坊有示威者聚集，美心集團旗下的東海堂，有示威者利用路牌、櫈等硬物將舖面破璃打爆。

【18:51】屯門再有示威者燃燒雜物，現場火光熊熊，並多次傳出爆炸聲。

【18:44】大圍站關站，有在場市民不滿，稱特地從車公廟步行至此乘車，連車站廣播亦沒有提及大圍需封站。大圍站玻璃碎裂。

【18:43】荃灣有一批示威者走到二陂坊，毀壞一間麻雀館，由外面可見，店內被縱火，鐵閘被噴上「黑社會」大字，現場示威者不斷向麻雀館擲磚頭，未知入面是否有人。附近一家東海堂亦被毀，玻璃窗破碎。

【18:39】消息指，中實彈槍傷男子被射中肺部，懷疑有子彈碎片留在體內，現時仍在深切治療部留醫。

【18:24】防暴警察在沙田瀝源橋，發射數枚催淚彈。

【18:11】部份示威者是從沙田捐血站防線後退至乙明邨。在拘捕示威者現場，有防暴警察不斷催迫傳媒離開，甚至作勢高舉胡椒噴霧，又以強光照射，在場記者不滿起哄。

【18:08】示威者闖入荃灣政府合署，並投擲燃燒彈，又破壞天花、水牌及告示牌等。

【18:05】沙田現場最少有兩人被壓在地上制服，防暴警察阻擋現場多間傳媒拍攝，要求記者在封鎖線五米以外。

【18:04】沙田最少近百防暴警察及速龍快速推前防線，最少有兩人被壓在地上制服。

【18:00】示威者闖入荃灣站D出口，破壞閉路電視，亦在站內縱火。

【17:59】速龍小隊在沙田增援，與防暴警察一字排開於沙田捐血站，與持傘陣示威者對峙。

【17:58】屯門屯興路（屯門裁判法院旁）防暴警再次施放多枚催淚彈。

【17:55】在荃灣，有示威者表明打算去港鐵車廠。

【17:53】沙田紅十字捐血站外，防暴警施放多枚催淚彈。有防暴組小隊趨前平射開槍，現場指揮官大叫「喂，射完要識返嚟。」

【17:51】荃灣有一大批示威者，前往葵芳一帶，並將興芳路封閉。

【17:41】在沙田，大批示威者退至沙田紅十字會捐血站、即希爾頓中心外，防暴警察繼續施放催淚彈驅趕。而帝都酒店外巴士站，最少有3架衝鋒車守備。

【17:40】警方再次向示威者施放多枚催淚彈。

【17:33】在屯門vcity外衝突現場，防暴警再放催淚彈，示威者亦投擲汽油彈還擊。

【17:30】荃灣衝突現場， 約30至40名防暴警在沙咀道近荃新天地位置戒備，近100名示威者則在沙咀道近圓墩圍交界留守，雙方已僵持約20分鐘。另一邊廂，防暴警在大河道發一槍，並再舉起黑旗。

【17:31】消息指，曾志健的左肋骨破裂，未見大量內出血，現時仍等候接受電腦掃瞄，情況危殆。

【17:30】據了解，於荃灣大河道中實彈的傷者曾志健已送到瑪嘉烈醫院。記者趕到現場，有聲稱是曾的朋友於醫內等候，並眼泛淚光。其朋友指，曾志健現時在搶救中，送院時清醒，據知是胸口中槍，但未能確定是否實彈。該友人又指，曾是一名中五學生，已聯絡其家人。現時瑪嘉烈醫院急症室完起「搶救進行中」的燈號。

【17:12】在沙田，20多個速龍小隊成員正由沙田中心往新城市廣場通道戒備。有直昇機在城門河上方盤旋。

【17:11】荃灣現場，大批示威者後退守至沙咀道。

【17:05】沙田沙燕橋上，有防暴警驅趕在場街坊，有警員在行動期間用粗口指罵圍觀者。

【17:05】在沙田好運中心一帶衝突現場，有速龍小隊成員欲在天橋上開槍，但未有發現目標。

【17:00】在荃灣大河道，示威者再向前衝，並在海壩街交界與警對峙，雙方距離約百米左右，防暴連番發射多枚催淚彈，示威者隨即散去。

【16:58】沙田現時分成城門河兩旁兩個主要衝突現場，一邊在沙田市中心好運對出，防暴警發射多枚不同防暴槍，示威者主要聚在橫壆街及好運中心平台。而另一個衝突現場在河畔花園對出十字路口，警方防線在沙燕橋。

【16:57】沙田衝突中，警方出動速龍小隊。多名速龍舉防暴槍射向好運中心平台及天橋。

【16:57】在荃灣大河道，示威者向警方向投擲燃燒彈及磚頭，並舉傘列陣向前。

【16:55】荃灣衝突現場，防暴警再發射至少三發催淚彈。

【16:53】沙田河畔對出防暴警突再舉黑及橙旗，但記者現場所，大部份為無裝備的街坊。

【16:46】警方消息指，確認有一名受傷示威者，是中了實彈受傷。該名傷者連場示威浪潮以來，首名中實彈受傷的示威者。據了解，他正送住瑪嘉烈醫院接受治療。

【16:43】荃灣楊屋道現場，警方向示威者推進期間不斷發催淚彈，並舉燈旗。

【16:41】沙田沙燕橋部份警員登上車，駛往市中心發射多枚催淚的衝突現場，其中三架車內有全黑衣人士。

【16:40】在沙田衝突現場，警方發射最少20發催淚彈，但未能成功驅散示威者。

【16:37】沙田示威者再推前防線，警方隨即發射多枚催淚彈還擊。

【16:35】荃灣楊屋道示威者向後退，防暴向前推進並發放2枚催淚彈。

【16:33】沙田有示威者擲汽油彈，但汽油彈誤中自己人雨傘。

【16:33】而荃灣大河道的天橋上仍有部分黑衣人聚集，不時向橋下警員罵粗口，而大河道有9部警車戒備，警車群中有一架白色旅遊巴。

【16:33】在沙田，有示威者向警方投擲汽油彈。

【16:31】在荃灣，自稱中槍的示威者，現由救護員送上救護車離開現場。

【16:31】屯門衝突現場一帶地面有火光，防暴警察用槍指向示威人士，並向示威人士防線推進。

【16:30】在屯門，有人設路障，現場有雜物起火，消防員趕到場救火。而警方與示威者在v city外對峙，發射多枚催淚彈，有示威者投擲汽油彈還擊，現在示威者防線退到鄉事會路後。警方在鄉事會路後舉藍旗警告。

【16:28】荃灣馬頭壩道有至少60名警員增援，已舉紅旗，楊屋道上空亦有直升機盤旋。

【16:26】在荃灣，一名報稱受傷的躺地傷者，現由急救員接手治療。

【16:26】在沙田，源禾路示威者商議後，決定不再防守，主動出擊推前防線。

香港大學校園電視記者拍攝到中槍一刻（點擊查看）。片段所見，看到一名帶藍色手套、持藍色盾牌的示威者，手持鐵通向警方揮舞，警員持槍指向他胸口的一瞬間，他揮棍擊中警方的手臂，警員幾乎同一秒鐘近距離向他胸部開槍。片段中見到，其他示威者則持棍圍毆另外一名倒地的警員。

荃灣遊行集會情況

+ 36 + 35 + 34

【16:24】荃灣衝突中，一名示威者在大河道祥興記小籠包外倒地，一度掙扎。現場所見，心口位置大量滲血。他自稱中槍，但不知道哪個位置中槍，之後自己脫下面罩，現場所見他口唇蒼白。警察看到多個記者關注該名大量流血的示威者後，才照料該名示威者，並大為緊張。多名記者正留意着流血示威者情況。

現場有防暴警為該傷者急救，有防暴警曾拍打其面部檢視其是否清醒，惟未見傷者有反應。

【16:16】 荃灣楊屋道有私家車起火

【16:12】 沙田沙燕橋示威者未有後退，反向防暴推進，速龍突從源禾路轉出沙燕，驅散示威者

【16:10】 荃灣楊屋道示威者與防暴對峙期間不斷敲打物品，防暴警再發至少10發催淚彈

【16:08】 沙田沙燕橋，警員發射橡膠子彈，指揮的人員多次指示「低角度，一粒！」

【16:08】 屯門示威者繼續焚燒雜物。

【16:08】 荃灣有多名示威者被拘捕，被防暴警察制服在地上。有傳媒欲拍攝被捕示威者時，有多名警員阻撓要求離遠。

【16:05】 沙田有示威者將催淚彈擲到城門河。沙燕橋上 河畔方向有示威者舉傘陣，警方舉橙旗。

【16:02】荃灣警員衝上前驅散示威者，示威者向後退，多名示威者被防暴警察制服在地上。

【16:00】 荃灣楊屋道近千名示威者原將路障拉後，但商量約5分鐘後，因見警力不多，向警方防線衝去，雙方距離不足100米，防暴警發至少5枚催淚彈阻止。

【15:56】荃灣楊屋道有千名示威者。海霸街示威者向警察掟燃燒彈，警方施放多枚催淚彈。

【15:55】 屯門警於河傍街舉橙旗及黑旗，並施放多枚催淚彈，現場示威者防線留下火頭。

【16:02】荃灣警員衝上前驅散示威者，示威者向後退，多人被拘捕。

【15:56】荃灣楊屋道有千名示威者。海霸街示威者向警察掟燃燒彈，警方施放多枚催淚彈。

【15:50】在沙田第一城曾發射一輪催淚彈，現場遺下刺鼻氣味。逾百示威者退守至第一城站外，在沙田都會廣場中聯辦新界部外有防暴警察戒備。

【15:49】 示威者於荃灣楊屋道築路障，防暴警約百多米外對峙，示威者不斷敲打路障。警方在海霸街舉黑旗。

【15:46】荃灣示威者於楊屋道築路障

【15:45】 屯門地面遺有海綿彈殼，現場警方繼續舉橙旗。防暴警在杯渡路發射催淚彈以驅散示威者，有示威者用水喉撲熄催淚煙。

【15:44】荃灣有警員向海霸街雨傘陣示威者發射多枚催淚彈及橡膠子彈，有市民後退海壩街離開。

【15:40】在沙田，有指速龍正前後包抄，集結在橫街的沙田示威者，正循兩路四散，該處現時僅餘數十人守在前線。

【15:37】荃灣大部分商店已落閘關門。大河道有警員呼籲路過的市民進入麥當勞暫避。眾安街示威者燃點雜物作路障

【15:36】屯門警方防線分多路推至屯門錦薈坊外、杯渡路及VCity 對出。VCity 巴士站亦有速龍；屯門鄉事會路再發催淚彈

【15:35】沙田有人從平台向警方方向擲物件，警方以催淚彈還擊。

【15:35】 荃灣大河道「放題式」發射催淚彈。橋上有警察戒備，阻止記者及途人前進。

【15:35】 屯門警再發射催淚彈，落於青山天主教小學外。

【15:34】 荃灣眾安街示威者突高呼「一人一塊磚衝上去」後，向警方防線衝去，防暴警發射10槍催淚彈。

【15:33】荃灣沙咀道警方發射催淚彈。

【15:28】 荃灣有消防員進入被示威者破壞的中旅社視察。

【15:26】 沙田突然再發射多枚催淚彈，防暴警察防線前有的士正在行駛。

【15:27】沙田警方舉橙旗及黑旗後，並發射兩發催淚彈。

【15:26】荃灣警員連發多枚催淚彈，越過「火防線」後，消防員到場救火，火勢減弱後，消防員再從中旅社旁邊的樓宇拉出口水喉撲滅火種。

【15:25】沙田警方施放第二輪催淚彈後，沙田源禾路警民雙方暫時按兵不動，對峙已近半小時。

【15:22】屯門V city外路面，示威者和警員在路面對峙，期間示威者投擲多枚燃燒彈，並四處撒溪錢。及後警員在施放多發催淚彈。

【15:19】 在荃灣，防暴警察多次開槍，包括發射海綿彈，沒舉任何警示旗幟。

【15:16】屯門杯渡路警方發出黑旗，其間警員於V City對開施放催淚彈。

【15:08】警務處發新聞稿指，大量激進示威者堵塞沙田鄉事會路和源禾路等馬路，並以雜物設置路障，癱瘓交通。多次警告示威者停止違法行為無效，因應現場情況，防暴警察已施放催淚煙，使用適當武力驅散示威者。警方呼籲在場人士及附近街道的市民立即離開，提醒附近一帶居民如有需要，應關好窗戶，並留在室內安全地方。

【15:04】荃灣青山公路千色店外施放了催淚彈，市民向港鐵方向後退。

【15:02】荃灣大部分示威者撤離青山公路，高呼去楊屋道。有警員舉黑旗警告示威者。

屯門遊行集會情況

+ 20 + 19 + 18

【15:00】沙田有示威者手持疑似漆彈。

【15:00】在沙田好運中心平台持水喉向下射水，另一邊廂，有速龍於防暴警察後方戒備。

【14:59】屯門有防暴警察離開屯門大會堂對出空地。

【14:53】防暴警察於沙田鄉事會路及源禾路交足施第二輪催淚彈，連發六下，示威者傘陣守備。

【14:52】荃灣中旅社遭破壞，大門被撬開後，店內玻璃、屏幕均碎裂。現場示威者已全部散去，有強烈天拿水味，玻璃碎片散落一地，部分櫃位的玻璃亦被打破，紙張散落一地。

【14:51】沙田防暴警察舉橙及黑旗後，在源禾路發射催淚彈。

【14:45】荃灣示威者佔據千色店外的青山公路，交通受阻。

【14:39】沙田源禾路沙田中心對出，示威者以雪糕筒、共享單車築起第一重防線，隨後再於橫𡒊街轉出源禾路架設鐵馬陣，兩防線中間縛有一條棉線阻隔;與相距一百米的數十防暴警察對峙。

【14:40】警方警告大批暴力示威者於屯門大會堂外破壞公物，投擲雜物及設置路障，又襲擊現場警務人員。警方將會使用相應武力驅散示威者，警告示威者立即停止違法行為及離開。

【14:34】荃灣示威者前往立法會何君堯議員辦事處，並破壞辦事處。

【14:41】沙田有警員舉起橙旗警告示威者，另在源禾路、鄉事會路交界有警員舉藍旗警告。

【14:25】屯門的示威現場，有市民懷疑中了腐液。

【14:23】 荃灣示威者在大河道以欄杆、盆栽設路障後，開始撤離沙咀道遊樂場及經大河道向荃灣中旅社出發。另有示威者往荃灣港鐵站。

【14:20】 防暴警察於沙田源禾路體育館兩旁戒備，與源禾路及沙田鄉事會路交界架設路障示威者不足一百米。

【14:18】 沙田遊行隊伍至少兵分四路，一行人在乙明對出，一行人前往，河對岸源禾路，一行人在沙田正街商場群外築路障，另有部份人折返大圍方向

【14:15】沙田示威者佔據大涌橋行車路，打算逼退設置防線的警員

【14:13】荃灣沙咀道有示威投擲汽油彈，燒著地面的紙溪錢。有消防員稱，接報有火災 遂到場協助，現正尋找源頭。

【14:10】在屯門集會地點，警方驅散示威者，警方與部份示威者發生衝突，警方首輪制服約九人。示威者一度向警員投擲雜物，警員一度後退入屯門大會堂。

【14:02】 示威者於沙咀道遊樂場嘗試拆旗近20分鐘，惟最終失敗，該位置人群開始散去。

【14:01】 沙田示威者進入沙田正街一帶的商場

+ 4 + 3 + 2

+ 5 + 4 + 3

【13:55】 荃灣大批市民湧出沙咀道馬路。

【13:52】荃灣示威者高叫「中旅社見」，大部分人離開球場。有示威者拆附近欄杆。

【13:49】沙田示威者得知瀝源邨附近有防暴警察後，即折往大圍方向；有示威者於沙田正街及沙田隧道公路交界築路障。

【13:47】因應屯門區有公眾活動進行，輕鐵服務有所調整：505、751綫維持18分鐘一班、507綫維持20分鐘一班、614P綫維持23分鐘一班、615P綫維持27分鐘一班、614綫維持30分鐘一班。

【13:44】荃灣沙咀道球場大批群眾，從看台走到旗杆位置，另有市民從橋上撒溪錢。

【13:40】有防暴警員沿城門河巡邏。城門河近源禾路體育館有防暴警，遊行人士急速向文化博物館方向退後。

【13:23】 屯門有數百名黑衣市民響應「十一國殤，六區開花」呼籲，於下午約一時聚集於屯門政府合署，期間高叫「沒有暴徒，只有暴政」等口號。

【13:21】 荃灣沙咀道球場坐滿示威者，看台下亦已站滿身穿黑衣的人士，一起唱《願榮光歸香港》、呼叫口號。

【13:21】沙田有人拆走獅子山隧道公路的鐵欄，並堆成路障，封住溱岸8號對出來回行車線。

【13:16】荃灣沙咀道遊樂場看台已坐滿，仍有大量身穿黑衣的市民進內，附近天橋亦有過百名市民圍觀。

【13:12】屯門大會堂有大批防暴警駐守，數百名市民包圍防暴警，大叫「721唔見人，831打死人」。

【13:05】荃灣沙咀道遊樂場內已聚集過百名身穿黑衣的市民，不時高呼口號，與通往荃新天地商場天橋的民眾互相呼應，主要是「光復香港，時代革命」、「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」。另亦有人在場預備冰水派發。

【13:00】沙田遊行人士已行至沙田文化博物館附近，期間一直沿行人路遊行，新同盟立法會議員范國威亦在遊行人隊伍中。有示威者指揮現場交通，協助示威者過馬路。

【12:57】 本來在天橋上聚集的民眾，逐漸走入沙咀道球場內，約十名身穿黑衣的男士在球場內踢足球。

【12:53】在荃灣，近百市民聚集於沙咀道遊樂場對出的天橋，有人向正在過馬路的警察舉中指，高叫「光復香港、時代革命」，有私家車經過時響號以示支持

【12:44】沙田自發遊行起步後，沿城門河遊行。

【12:40】沙田車公廟外，有衝鋒車巡邏駛經廟旁停車場，一度令部分聚集人士恐慌，有持咪人士隨即宣布開始步行離開翠田街足球場

【12:37】另一集會地點沙田車公廟已有約300人集合，有人發起在廟外拜神，呼籲在場人士拜神後一起前往馬場

【12:36】荃灣沙咀道球場有約20名黑初人士，警方檢走至少8枝酒樽和少量布條。

【12:30】在荃灣沙咀道球場，看台及樓梯間有一些酒樽、及相信是漂白水物品，多名警察於附近包圍並拍攝，以收集證據。

【12:00】 有網民號召在沙田馬場合唱《願榮光歸香港》及拉起橫額，現場所見觀眾席未坐滿，大會呼籲市民站立及脫帽，並在電視屏幕展示國旗及播放國歌。國歌播放完畢後，有數名穿黑衣、戴帽及口罩示威者高呼「光復香港、時代革命」，其後離開。

【12:03】網民發起多區遊行，在沙田集合地點車公廟路遊樂場，有市民開始聚集，並在球場地面貼上標語。

【11:53】 大圍港鐵站C出口有逾廿名防暴警察戒備，部分防暴警持盾及蒙面。

【11:40】 一名身穿粉紅色上衣的男子手持示威標語及一支水槍，在安檢期間被保安截停，要求其處理後才入場。該名男子表現十分不滿，質疑職員是否代其保管，並指多年來觀賽均帶水槍未曾被阻，與職員擾攘數分鐘後離開。

【11:30】 在沙田馬場，大批市民如常進場，未見大批穿黑衣市民結伴入場。馬會加強保安檢查，查看市民袋中物件，未見混亂情況，市民仍可持長傘入場。

【11:27】康文署宣布，沙田大會堂和沙田公共圖書館；以及屯門區屯門大會堂和屯門公共圖書館已提早關閉。

【10:13】記者現場直擊，沙田港鐵站已關閉、連城廣場暫停營業；新城市廣場沒有商店營業。另外，荃灣廣場連同商場內戲院今日亦暫停營業。

新界區方面，網民號召在沙田、荃灣及屯門三區集會，沙田將於11時半在車公廟舉行集會，屯門及荃灣則在下午1時，分別於政府合署及沙咀道球場舉行集會。截至目前為止，新界區已有近10個商場宣布，因應可能出現大型公眾活動，為保障顧客、職員及租戶安全，決定今日暫停營業，當中包括荃灣愉景新城、荃灣廣場、屯門V CITY、葵芳新都會廣場、青衣城、屯門K-POINT、元朗YOHO MALL、沙田新城市廣場、連城廣場。