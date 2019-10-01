【10.1新界直擊】沙田馬場「馬照跑」　車公廟暫停開放　

反修例爭議愈演愈烈，民陣原訂今日（10月1日）發起「沒有國慶只有國殤」的國慶七十周年遊行，但遭警方發出反對通知書，且上訴亦被駁回。網民發起全港6區集會，而新界區將於荃灣、沙田及屯門舉行。現時港鐵全港關閉11個車站，新界區包括沙田站、車公廟站、屯門站、荃灣站以及荃灣西站。 有網民發起於沙田馬場賽事期間內表達訴求，馬會加強保安檢查進場市民物品。另外，沙田車公廟宣布因特殊情況暫停開放。

十一國慶沙田賽馬如常舉行，現場加強保安。（勞敏儀攝）

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【11:53】 大圍港鐵站C出口有逾廿名防暴警察戒備，部分防暴警持盾及蒙面。

【11:40】 一名身穿粉紅色上衣的男子手持示威標語及一支水槍，在安檢期間被保安截停，要求其處理後才入場。該名男子表現十分不滿，質疑職員是否代其保管，並指多年來觀賽均帶水槍未曾被阻，與職員擾攘數分鐘後離開。

【11:30】 在沙田馬場，大批市民如常進場，未見大批穿黑衣市民結伴入場。馬會加強保安檢查，查看市民袋中物件，未見混亂情況，市民仍可持長傘入場。

【11:27】康文署宣布，沙田大會堂和沙田公共圖書館；以及屯門區屯門大會堂和屯門公共圖書館已提早關閉。

【10:13】記者現場直擊，沙田港鐵站已關閉、連城廣場暫停營業；新城市廣場沒有商店營業。另外，荃灣廣場連同商場內戲院今日亦暫停營業。

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新界區方面，網民號召在沙田、荃灣及屯門三區集會，沙田將於11時半在車公廟舉行集會，屯門及荃灣則在下午1時，分別於政府合署及沙咀道球場舉行集會。截至目前為止，新界區已有近10個商場宣布，因應可能出現大型公眾活動，為保障顧客、職員及租戶安全，決定今日暫停營業，當中包括荃灣愉景新城、荃灣廣場、屯門V CITY、葵芳新都會廣場、青衣城、屯門K-POINT、元朗YOHO MALL、沙田新城市廣場、連城廣場。