【9.29衝突】97名被告包括醫生護士及社工　支持者眾警車到場

有市民在過去周日（29日）發起「全球反極權」遊行，當日本港多處發生衝突，並有多人被捕，警方昨晚宣佈檢控其中96名年齡介乎14至41歲人士，指他們在金鐘一帶參與暴動，各被控一項暴動罪；另有一名50歲女子另被控一項襲警罪。案件今（2日）於西九龍裁判法院提堂。今天早上亦有約300人到庭聲援，庭內及庭外延伸的公眾席座位票一早已派完，未能入席的市民在法院門口守候，法庭將兩案押後至11時半處理，3部警車到法院外戒備。其中一單涉及44名被告的案件，被告當中包括醫生及護士。

有聲援人士早上7時已在法庭門外等候，排隊進法院後，亦要取籌才能進入法庭。(李澤彤攝)

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3警車到法庭戒備

西九龍法庭外，早已有聲援人士聚集，且人數眾多，大多穿上黑衣，有部分人戴上口罩。部分人士早上7點已經到達法院排隊輪候。法庭外的公眾人士座位早已坐滿，後來的聲援人士只能坐在地下。至十時許，法院外仍有很多黑衣人聚集。約於10時50分，突有3部警車到法庭外戒備，氣氛一度緊張，並有人拍打警車，及大叫一些罵警的說話。

涉44名被告案 被告有醫生及護士

控方暫分兩案提告，其中一案涉涉44名被告，包括35男9女，年齡由14歲至41歲。他們被控一項暴動罪，控罪指在本年9月29日在金鐘夏慤道一帶連同其他身分不詳的人士參與暴動，被告中亦包括一名27歲的醫生，及一名25歲的護士，另有4名被告未滿16歲。

53人案被告有教師及工程師

另一案則涉及53名被告，其中52人，包括45男7女，年齡由16至36歲，他們被控一項暴動罪，指他們在9月29日在金鐘道連同身分不明的人士參與暴動，另有一名50歲女被告許麗明，是一名社工，被控一項襲警罪，指她在9月29日在金鐘道襲擊執行職責的警務人員莊的朗。除了許是一名社工案，這案被告亦有女教師、工程師及測量員等，另有多人是學生。

案件編號：WKCC 3791, 3792/2019