【逃犯條例．直播】中環西裝友中午快閃遊行　隊伍抵政總添馬公園

反修例示威不絕，有人今日（2日）號召在中環上班的「西裝友」利用午膳時間，在中環一帶舉行快閃流水式遊行，現場有逾千人響應。 至下午一時許，已有人走出中環德輔道中馬路面，沿途一直高呼中英文口號，並呼籲其他在行人路上的人士「一齊行」。人群其後折返中環，向金鐘政總一帶前行。 約下午2時45分，遊行隊伍已抵政府總部添馬公園，正商討下一步行動。這個集會遊行未有警方不反對通知書，惟暫未見有警察出動。

有人在中環附近聚集叫口號，並在流動的連儂牆上留言。（楊凱力攝）

警方在昨日的示威活動中曾開6槍實彈，其中一槍直射一名中學生胸口，觸發網民號召今日在多區集會表達不滿。網上號召指，選址中環是由於其金融中心地位重要，建議遊行路線將由遮打花園開始，「散彈式」在中環各主要街道，包括皇后大道中、德輔道中、遮打道等堵塞行人路。有近千人響應「快閃」。

至下午1時許，人潮太多，有部份人選擇走出馬路，其中德輔道中西行的馬路已有大批人士行走，大隊步行至上環無限極商場對出停下，並高叫口號，在遮打花園對出亦有人走出馬路；另外在中環太子大廈門外，有人收集民意氣球，並手持連儂牆讓人留言。

在上環的人群停留一會兒叫喊口號，包括「五大訴求，缺一不同」等，至2時左右陸續折返中環方向，人潮佔領德輔道中及金鐘道的西行線，往金鐘添馬、政總一帶方向前進。參與遊行的人士除了穿黑衣、西裝外，亦有身穿校服的中學生。