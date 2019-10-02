【10.2集會・沙田將軍澳】新城市砌紙鶴　Popcorn美心食肆已關門

反修例風波引發連串示威衝突未有平息，昨日十一國慶日，荃灣一名示威者被警方以實彈射中左胸，手術後脫離生命危險。警方在今日記者會上表明，開槍因為當時警員生命受威脅，有多名暴力示威者襲擊警察，不過今日全港各區有市民快閃集會，譴責警方開槍。沙田新城市廣場，有近千人聚集，有市民用紙鶴砌出「香港人加油」字句，亦有人用美心集團旗下食肆的叫號票，掛滿商場。 今晚沙田、將軍澳、荃灣、銅鑼灣等多區均有市民聚集，《香港01》正直播。

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【21:03】沙田現場有人講話，呼籲「和理非」的市民帶物資支援。

【20:50】將軍澳市民到吉野家叫口號，有市民用雷射筆等照射閉路電視。之後吉野家落閘。美心旗下的東海堂都提早關門。

【20:35】大批市民於popcorn優品360門外高叫「要買零食」，優品360於8時35分落閘，市民高叫「黑社會」等口號，現場市民表示要前往吉野家。

10月2日，沙田新城市廣場有過百人聚集，用紙鶴砌出「香港人加油」字句。（余俊亮攝）

【20:22】 超過200名身穿黑色衣服的市民，於將軍澳Popcorn高唱《願榮光歸香港》、叫口號。現場人士改往商場內食肆撳票排隊用膳，惟記者現場見美心旗下食肆包括simplylife和starbucks均已提早關門。

【20:20】大部份新城市廣場的商店已拉閘。內地飲品店喜茶已關門，其店外標誌玻璃被噴上粗口字樣。

【20:08】現場聚集人士，低頭默哀一分鐘，指要悼念輕生者，他們右手按住左胸，不滿警方昨日以實彈對示威者左胸開槍。

【20:00】現場聚集人士齊唱《願榮光歸香港》，之後高叫口號。現場人士舉起「六」字手勢，高叫「六大訴求、缺一不可」口號，與以往「五大訴求」不同，第六大訴求為「解散警隊」。

【19:26】沙田新城市廣場現時有近千人聚集，不時高叫「五大訴求、缺一不可」等口號。

10月2日，沙田新城市廣場有過百人聚集，用食肆叫號紙掛滿商場。（鄺曉斌攝）

▼十一情況▼