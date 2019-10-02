【10.2集會・沙田將軍澳】示威者破壞將軍澳　大圍　車公廟站閘機

反修例風波引發連串示威衝突未有平息，昨日十一國慶日，荃灣一名示威者被警方以實彈射中左胸，手術後脫離生命危險。警方在今日記者會上表明，開槍因為當時警員生命受威脅，有多名暴力示威者襲擊警察，不過今日全港各區有市民快閃集會，譴責警方開槍。沙田新城市廣場，有近千人聚集，有市民用紙鶴砌出「香港人加油」字句，亦有人用美心集團旗下食肆的叫號票，掛滿商場。 今晚沙田、將軍澳、荃灣、銅鑼灣等多區均有市民聚集，《香港01》正直播。

【22:41】 示威者破壞港鐵坑口站內入閘機設施。

【22:37】港鐵大圍站外的美心集團東海堂被噴漆。

【22:33】 將軍澳有示威者呼籲步行至坑口，前往港鐵坑口站。記者到港鐵坑口站所見，現場有大約10名港鐵職員在場巡邏。

車公廟路近迴旋處有堵路。（溫偉俊攝）

港鐵車公廟站D出口關閉，鐵閘被撬起。（鄺曉斌攝）

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【22:30】港鐵大圍站亦有閘機被破壞。

【22:30】港鐵車公廟站內部份設施被示威者砸損，但車站未有關閉。站內中銀櫃員機的顯示屏幕被砸毀。

【22:27】港鐵車公廟站D出口關閉，鐵閘被撬起。

【22:22】大圍一段車公廟路被封。

年長男子面及手腳受傷，由救護車送院治療。（張美華攝） 【22:18】將澳軍站外發打鬥，一名年長男子面及手腳受傷，正由救護車送院治療，有途人及議員監察員協力。 【22:10】警方表示，現時港九新界多區包括銅鑼灣、荃灣、黃大仙，有暴力示威者作出違法行為，如堵塞馬路及投擲汽油彈。警方警告示威者立即停止違法行為，呼籲所有市民應該留在安全地方，留意最新狀況。

【22:11】激進示威者完全破壞將軍澳站所有出入閘機、增值機、閉路電視、並高呼「坑口食宵夜」; 又在唐俊街及寶邑路設路障。

【22:03】示威者破壞港鐵將軍澳站入閘機。

【21:53】 新城市廣場示威者高呼「一齊行街，一齊行去大圍」，目前大隊正離開新城市廣場。

【21:52】示威者到將軍澳港鐵站內聚集，破壞閘機，向將出閘乘客大叫「唔使錢」。

【21:32】示威者到PopCorn內翡翠拉麵小籠包和悅翠堂粥麵甜品外叫口號，兩店也宣布關門。

【21:17】由於有大批示威者進入美心集團位於將軍澳中心的美中鴨子，並敲打餐具，店舖宣布關門。當時尚有食客在店內用膳，有食客立即離開。

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【21:03】沙田現場有人講話，呼籲「和理非」的市民帶物資支援。

【20:50】將軍澳市民到吉野家叫口號，有市民用雷射筆等照射閉路電視。之後吉野家落閘。美心旗下的東海堂都提早關門。

【20:35】大批市民於popcorn優品360門外高叫「要買零食」，優品360於8時35分落閘，市民高叫「黑社會」等口號，現場市民表示要前往吉野家。

10月2日，沙田新城市廣場有過百人聚集，用紙鶴砌出「香港人加油」字句。（余俊亮攝）

【20:22】 超過200名身穿黑色衣服的市民，於將軍澳Popcorn高唱《願榮光歸香港》、叫口號。現場人士改往商場內食肆撳票排隊用膳，惟記者現場見美心旗下食肆包括simplylife和starbucks均已提早關門。

【20:20】大部份新城市廣場的商店已拉閘。內地飲品店喜茶已關門，其店外標誌玻璃被噴上粗口字樣。

【20:08】現場聚集人士，低頭默哀一分鐘，指要悼念輕生者，他們右手按住左胸，不滿警方昨日以實彈對示威者左胸開槍。

【20:00】現場聚集人士齊唱《願榮光歸香港》，之後高叫口號。現場人士舉起「六」字手勢，高叫「六大訴求、缺一不可」口號，與以往「五大訴求」不同，第六大訴求為「解散警隊」。

【19:26】沙田新城市廣場現時有近千人聚集，不時高叫「五大訴求、缺一不可」等口號。

10月2日，沙田新城市廣場有過百人聚集，用食肆叫號紙掛滿商場。（鄺曉斌攝）

▼十一情況▼