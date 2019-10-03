【10.2集會】激進示威者毀多個港鐵車站　部分周三或未能恢復服務

昨晚（2 日）全港多區有民眾集會，稱為聲援昨日左胸中槍的荃灣學生示威者。惟最終演變成激進示威者肆意破壞，港鐵多個車站亦遭殃。港鐵深夜公布，因應寶琳站及坑口站有突發情況，為顧及乘客和員工安全，兩站暫時關閉，列車不停這兩個車站；其後大圍站、車公廟站及第一城站也告關閉。 港鐵發言人今日（3日）凌晨表示，昨晚上多個車站遭蓄意破壞及縱火，令致乘客、員工及鐵路安全受到嚴重影響，予以強烈譴責，並已就有關案件報警，部分車站或設施有機會未能在明天恢復提供服務。

↓↓將軍澳線各車站情況↓↓

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將軍澳線三站被毀 大圍站滿目瘡痍

網民昨晚發起多區集會，大批穿黑衣市民響應，包括荃灣、銅鑼灣、將軍澳、屯門、黃大仙等地。激進示威者先以雜物堵路，進而展開破壞行動，所到之處交通燈、欄杆被毀，中資或被指愛國人士、黑社會所持的店舖，逐一被毀。期間一直未有警察出動。

「例牌」難逃厄運的港鐵站，多站受到破瓌，包括在前日已被嚴重損毀的銅鑼灣站和黃大仙站；逃過當日一刼的將軍澳線，逐一被激進示威者搗毀，由將軍澳站開始，然後到坑口站，調景嶺站也被人破壞；示威者曾稱朝向寶琳站進發，惟未見出現，近11時有20名防暴警察進駐寶琳站，約11時20分開出最後一班列車後落閘，提早關閉。港鐵其後公布，寶琳站及坑口站關閉，將軍澳線改以康城為終點站。

與此同時，一批原在新城市廣場的聚集的激進示威者，往大圍進發，其中約十人瘋狂砸爛大圍站內幾乎所有設施，以及外牆玻璃。港鐵約11時45分公布東鐵線及馬鞍山線列車均不停大圍站，馬鞍山線列車服務維持來往車公廟站至烏溪沙站；在約20分鐘後，馬鞍山線車公廟站及第一城站也關閉，列車只來往沙田圍站至烏溪沙站。

↓↓大圍站外及內情況↓↓

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港鐵：正檢查車站情況 會盡力復修

港鐵今日凌晨表示，晚上多個重鐵及輕鐵車站設施，被示威者蓄意破壞和縱火，令致乘客、員工及鐵路安全受到嚴重影響，予以強烈譴責，並已就有關案件報警。

港鐵稱，工作人員現正檢查各車站情況，工程人員評估損毀程度，會盡力復修以維持對市民的服務；不過部分車站或設施有可能未能在明天恢復提供服務，提醒乘客留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站和列車廣播等，了解最新的車務資訊，港鐵亦會透過傳媒適時發放有關資訊。