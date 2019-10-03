社工組織質疑警方濫用兒童保護令　有個案疑無聯絡被捕兒童家長

反修例風波持續，被捕兒童急增，香港失明人協進會主席莊陳有發起網上聯署，譴責警察濫權，違反聯合國《兒童權利公約》。社總及社會復興行動批評，警方濫用兒童保護令，將未定罪兒童關押於兒童院，如同「拘禁令」；葉健源則斥責，警方濫捕所為，非保護兒童，反是摧毀社會未來。 記者會原有被捕兒童家長現身說法，惟因擔憂所致，最終決定不出席。

香港失明人協進會主席莊陳有（左四）以個人身分發起聯署。（陳淑霞攝）

香港失明人協進會主席莊陳有以個人身分發起聯署，5 天內獲得逾4500 個人及團體簽名聯署。他表示，聯合國《兒童權利公約》多項明文保障兒童不被剝削，包括第9條保障不違背兒童父母的意願使兒童與父母分離、第15條保障兒童享結社自由及和平集會自由權利、第37條則要求對兒童的逮捕、拘留或監禁，應符合法律規定並僅應作為最後手段，惟警方肆意濫權，以兒童院隔離作不合理關押，形同恐嚇。

社工復興運動劉家棟批評，警方濫用《兒童保護令》，將兒童關押於兒童院，將之變成「拘禁令」，剝奪兒童上學權利，並強制與父母分離。他續稱，保護令應是保護兒童免受傷害，亦應是最後關卡，惟警方胡亂濫用，更曾有個案顯示，警方聲稱未能聯絡家長，指對方不負責任，遂申請保護令，不過家長事後平反指從無接獲警方來電，「絕對係顛倒事實。」

社總會長倫智偉指，現時已知4位兒童獲頒保護令，但由於少年法庭不作公開審訊，實際數字不得而知，他又強調，《兒童保護令》多處理虐兒、離家出走個案，多年前則應用於色情場所，他認為小朋友監護權是嚴肅問題，社署理應介入。