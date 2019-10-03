【呂志和獎．直播】樊錦詩研「數字敦煌」助保育　獲呂志和獎嘉許

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敦煌莫高窟是世界級上重要的歷史遺跡，不少人亦渴望前往觀賞。有「敦煌女兒」之稱的敦煌研究院名譽院長樊錦詩，致力推動「數碼敦煌」項目，永久保存莫高窟的壁畫，亦因此獲得「呂志和獎」中的「正能量獎」嘉許。

頒獎禮於今日（3日）舉行，獲獎的亦包括國際非牟利組織大自然保護協會，得「持續發展獎」；而生物化學家珍妮花．杜德納獲得「人類福祉獎」。

(左起)大自然保護協會首席執行官朱莎儷(Sally Jewell)、珍妮花·杜德納、樊錦詩今日一同出席呂志和獎頒獎典禮。（黃金棋攝）

「呂志和獎—世界文明獎」頒獎典禮今日於香港會議展覽中心舉行，該獎項分為「持續發展獎」、「人類福祉獎」以及「正能量獎」，每位得獎者獲授現金獎2000萬港元和獎座等。「正能量獎」得獎者樊錦詩保育莫高窟達50多年，她亦利用現代電子科技推動「數字敦煌」計劃，以數碼方式重新呈現莫高窟的壁畫，亦讓壁畫可廣泛傳播。

而獲得「人類福祉獎」的珍妮花．杜德納為革命性基因編輯技術「CRISPR-Cas9」的共同開發者，該技術可添加、去除甚至改變動物和植物細胞內的遺傳物資，可預防或治療鐮狀細胞病等遺傳疾病，以及愛滋病及癌症等複雜病症，亦有助研發抵抗氣候變化的植物。

而「持續發展獎」由大自然保護協會獲得，該組織致力保育土地和水域，並與不同機構及人士合作，共同解決氣候變化、食水及其他環境問題。

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