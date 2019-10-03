【10.3集會・直播】太古站外防暴警撤退　數百人佔英皇道

本周二10.1國慶，多區爆發警民衝突，警方在四個地方開六槍，在荃灣大河道，一名18歲中五示威者中槍，今日（3日）亦已於沙田裁判處提堂。有市民發起於全港最少九區進行連續第二日的集會，暫定於晚上8時進行，指對開槍事件表示關注，《香港01》將於沙田、太古及荃灣等各區直播。

【21:43】運輸署特別交通消息：英皇道（來回方向）近康山已暫時阻塞或封閉，受影響公共交通服務須改道行駛。

10月3日晚上，太古站外康怡廣場對出一段康山道被佔據。（鄺曉斌攝）

【21:41】太古站外英皇道、康山道一帶，有示威者用垃圾桶堵路。

【21:32】太古康怡廣場對出，防暴警撤退後，有數百人聚集叫口號，唱《願榮光歸香港》等歌曲。

【21:22】太古站外，防暴警上車完全撤退，示威者一度投雜物。現場市民大叫「唔好追」。現場所見，並無人再追警車。有人被胡椒噴霧噴中。

【21:19】有人向警方投擲雜物，警舉防暴槍後退。

【21:15】太古站外，防暴警後退期間，有持防暴槍的警員突然衝前，氣氛緊張。

【21:10】太古站外，防暴警退至英皇道，大量人尾隨。

【21:07】太古站外，防暴警正在撤退，大量人尾隨，不斷大叫「放人」。

【21:02】在太古站外康山花園，在行人路上的市民質疑是否宵禁。現場聚集的人自稱是街坊，他們並無頭盔、防毒面罩等裝備，聚集的人愈來愈多，大叫「放人」。

【20:58】太古站外防暴警在行人路上設置防線，並對記者說「走！走！走！」，要求站在行人路上的記者離開。

【20:56】太古站外，防暴警在康山花苑的行人路上築起防線，有市民站在行人路上，質疑警方的行動。

【20:54】太古站外，至少四輛警車到場增援，防暴警下車，多數防暴警均蒙面，手持雷鳴登槍，戴頭盔。

【20:51】太古站外地防暴警原本已經後撤，市民在追罵。其中一名在後排的警員突然衝向前，拘捕一名男士。

【20:45】太古站內原本有大批防暴警戒備，之後撤離。有市民不斷追問是否防線，可否走過去，但警員並無理會。有多名無戴口罩的市民，質疑為何警員要戴口罩。

10月3日晚上8點，太古站警民對峙。（鄺曉斌攝）

【20:33】太古站內防暴警撤離，有市民跟隨指罵。

【20:31】沙田新城市廣場，數百市民聚集，唱《願榮光歸香港》等不同歌曲，有不同的市民輪流在中庭發言分享感受。

【20:30】太古站內警民對峙，有市民對警員說「你拉我啦」。

10月3日晚，太古站內警民對峙，有市民對警員說「你拉我啦」。大批防暴警員站內戒備，不少警員戴上黑色口罩，遮蓋半邊臉。（鄺曉斌攝）

【20:25】太古站內，市民高叫「殺人犯」、「有報應」等口號。現場警員戒備，未有行動。

【20:15】太古港鐵站內，有大批防暴警察駐守，警員手持長盾，部份戴黑色口罩，遮蓋半邊臉，包括嘴巴、鼻子。聚集的市民亦無任何裝備，有人指罵警察，要求他們收隊。

【20:10】沙田新城市廣場，有逾400名市民於沙田新城市廣場中庭聚集，高叫「721唔見人、831打死人」等口號，有人呼籲市民明日（4日）下午2時半到沙田裁判法院聲援被捕者。

【20:00】太古站內，大批防暴警戒備，現場聚集過百人。