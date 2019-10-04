HKMap.Live app擬推iOS版受阻

反對政府通過《逃犯條例》觸發連月示威活動，每周均在多區出現示威戰場，警方和武威者雙方武力一直升級。鑑於有示威地區的實況通常快速轉變，早前有人開發了一名為「HKMap.Live 全港抗爭即時地圖」網站，供任何人士在平台上發佈實時狀況，讓公眾可以在地圖版面上查看，最新現場消息。 該程式開發員近日希望加設蘋果iOS 及 Android 應用程式，方便不同平台用家，惟在蘋果公司在App Store 應用程式審核過程中，審核員曾質疑其鼓勵用戶進行違法行為。 蘋果app store的內容審查曾有不少被受爭議前科。有美國學者批評，事件反映蘋果不捍衛自論自由，亦無有效及透明機制將各地人權狀況納入考慮之內。 《香港01》就此事以電郵向蘋果公司作出查詢，至截稿前未獲回覆。

連日來的示威活動中，示威者不時以「Be Water」方式快閃行動，例如快速設置路障，之後便離去、警方亦不時突然在某區封路、設立防線，或作出搜查。不少示威者在Telegram通訊程式上，會追蹤一些報道實時消息的公開頻道，以留意警方最新動向，但對一般市民而言，即使傳媒會報道最新交通消息，若駕車或以地面交通公具出行，一般難以趕上最新路面情況。

程式可實時發佈和查看封路、警員位置

「HKMap.Live」網站早於8月10日推出，試圖幫助不同人士解決取得現場資訊的困難。任何人均可在平台上實時發佈和查看封路位置、警員、救護、消防、鏡頭位置等現場消息。平台可發布十分具體的資料，包括可以選擇警方警告旗的類別、水炮車位置、不同類別警員例如速龍、防暴、人數和正進行的行動等。

App Store審核員質疑幫助用戶逃避執法人員

化名「Kuma」的程式開發員近日決定將之製成蘋果iOS 及 Android app，以方便不同平台用家。他早於9月21日將iOS程式提交予蘋果公司作App Store程式審核，惟過程中，與他聯繫的審核人員作出多番查詢及質疑。審核員一開始回覆他指，懷疑程式有app內付費功能，須移出此功能方可發布。Kuma回覆澄清指，程式完全免費，該功能只是作登入用。

數日後，審核員再回覆查詢程式的主要功能和emoji的代表意思。至10月2日，審核員引用蘋果公司的程式審核指引第5條，以電郵回覆指「程式載有幫助、容許和鼓勵違反地區法例行為的內容。具體上，程式容許使用者逃避執法人員」，並要求開發員先移除相關功能。

▼▼▼HKMap.Live程式開發員與蘋果審批職員通訊內容節錄▼▼▼

開發員反駁：程式可助用戶避開示威範圍

開發員回覆審核員質疑指，「我們不同意應用程式幫助用戶逃避執法人員。程式可助用戶避開示威範圍，並指示他們回到安全地點。市民在街上行走並不違反法律，而避開示威範圍與逃避執法人員有別。你預設我們的用戶是違法人士，但情況並非如是。」審核員同日回覆指，需要更多時間完成審核。由提交上架申請至今近兩星期，HKMap.Live仍未獲審批。

香港01記者透過Telegram就此事向程式開發員Kuma查詢。他指Google只用了一兩天時間便完成類似審核，使Android版程式早在9月18日於Goolgle play store上架。假如蘋果公司最終不批凖其iOS程式上架，便可質疑為何已有某些iOS駕駛導航程式如Waze，其功能包括警告用戶警方偵速鏡頭位置，方便用戶免被攝得超速，「為何他們又可以？其次就是，不可因有部份人用以逃避執法部門就ban，否則如此說法，Facebook、WhatsApp、Telegram 全部都可以 ban，VPN 又可以 ban。」他又言，「所有事物均可用作違法用途。我們的程式提供資訊，但並不鼓勵違法行為。」但因現時蘋果公司仍未正式拒絕其上架申請，Kuma估計亦有可能純屬程序混亂問題，未必涉及政治原因。

一般審核平均48小時內完成 周旋近兩周不獲批

蘋果官方資料則指，逾九成程式申請在平均48小時內完成審核，逾半更可在24小時內完成。今次HKMap Live周旋近2星期仍未獲批，有異一般情況。按蘋果官網公開的程式審核指引第1條，App Store並不容許其平台上的程式鼓勵違法使用武器、藥物、違法賭博或分享違法內容的程式，但就並無明文規定，應用程式不可設有可被用戶用以迴避執法人員的功能。

蘋果app store內容審查前科多

翻查資料，蘋果公司過往曾多次拒絕一些政治敏感程式上架。2017年，蘋果曾按中國政府要求將《紐約時報》應用程式及各大VPN程式從中國區app store 下架。同年，蘋果亦曾以「令人反感的內容」為由，拒絕以pepe青蛙作主題的手機遊戲上架。當時，Pepe青蛙卡通圖像被指是代表美國右翼極端主義的仇恨圖像。亦曾有iOS應用程式按新聞報道內容推送美國無人機轟炸的消息，但就被蘋果公司以同樣理由，多次下架。有外媒報道直稱蘋果app store的審批制度是「黑箱作業」、「奇怪和近乎愚蠢」。

蘋果公司過往多次被批app store審查涉政治敏感的應用程式。（資料圖片）

美學者：事件反映蘋果不捍衛言論自由

倡議網絡使用自由及權益的美國「Ranking Digital Rights Project」智庫學者Rebecca Mackinnon接受記者訪問指，事件反映蘋果公司現時並無有效及透明的機制審核其平台上的內容，亦並無制度將不同司法管轄地區的法律、人權及其言論自由狀況納入在考量之內。HKMap Live面對的情況顯示，「蘋果公司以倒模式實施政策，但在美國本土適用的規則，在香港而言則未必。」

她續批評，蘋果雖重視用戶私隱，但未曾就保障用戶的言論自由作出同樣承諾。相反，一些有簽署參與Global Network Initiative的科技公司，如Google 和Facebook，則公開承諾在面對各地政府或法律要求時，會盡力捍衛其用戶的言論自由。

《香港01》就此事以電郵向蘋果公司作出查詢，至截稿前未獲回覆。