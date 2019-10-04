【禁蒙面法・直播】各區商場多人聚集　新城市提早關閉部份熄燈

反對修訂《逃犯條例》所引致的示威衝突，持續近四個月未有平息跡象，連月來均有市民在商場大合唱，表達對五大訴求的堅持。由一班中學生、大學生組成的「紫荊之殤」合奏團於今日（4日）下午在新世紀廣場丶朗豪坊丶海港城丶國際金融中心丶圓方商場演奏《願榮光歸香港》；沙田新城市廣場內部分燈關掉，有一大批示威者及學生聚集，部分人戴口罩，商場播放廣播，指所有商鋪已暫停營業，呼籲在場人士離開。 由下午4時許，各商場有部分店舖落閘。《香港01》將進行現場直播。

【18:58】又一城內亦有大批市民和學生聚集，有市民在地上擺放標語。

【18:30】將軍澳東港城多間商舖已落閘關門。

【18:13】因應旺角朗豪坊商場宣布晚上六時半關閉，大批市民從商場陸續離開。

【18:04】 中環人群已佔領環球大廈對出一段的干諾道中，現時東行車輛不能夠經迴旋處駛出，有巴士、私家車及的士被迫滯留。

【18:03】 新城市廣場內部分燈關掉，在場人士舉起手機燈。商場亦播放廣播，指所有商鋪已暫停營業，呼籲在場人士離開。

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【17:45】「紫荊之殤」合奏團到朗豪坊演奏《願榮光歸香港》、《問誰未發聲》，高呼「香港警察、知法犯法」「六大訴求、缺一不可」。朗豪坊內有部分商場落閘，商場職員指未收到通知需提早關閉商場；又指正了解情況。

【17:34 】有大批市民堵塞畢打街對出的干諾道中東西行車線，令西行車輛需往金鐘方向折返；環球大廈及交易廣場對出的干諾道中迴旋處行車則未有受阻，東行線車輛則經此駛出中環。

有大批市民堵塞畢打街對出的干諾道中東西行車線，令西行車輛需往金鐘方向折返；環球大廈及交易廣場對出的干諾道中迴旋處行車則未有受阻，東行線車輛則經此駛出中環。（故家欣攝）

【17:34 】尖沙咀警署對面的美麗華商場，亦陸續有店舖落閘。

【17:30 】現場目測所見，逾300人聚集於沙田新城市廣場，不時高呼口號「光復香港 時代革命」、「香港人加油」，高唱《願榮光歸香港》，群眾亦曾高呼「我要戴口罩」、「香港人反抗」等口號。有人於商場貼上標語「蒙面法已通過」，部分商鋪提早結束營業。在場亦有市民派發口罩，呼籲大家戴上，以示對《禁蒙面法》的不滿。有市民分享時指出，港人應擔心自《禁蒙面法》先例一開，政府可引緊急法立不同法例。他勸勉，港人未來需盡力參與每一次運動，展現團結精神。

【17:05 】新世紀廣場內至少有40間店鋪落閘。商場內有多位職員正統計提早關門的店鋪數量；商場職員稱，仍未知商場是否需要提早關閉。同時，「紫荊之殤」合奏團到商場地下、港鐵旺角東站外演奏《願榮光歸香港》、《問誰還未發聲》，並展示「五大訴求、缺一不可」「香港人加油」標語，並高呼「香港人加油」，合奏團於15分鐘後離開新世紀廣場前往朗豪坊。另外，沙田新城市廣場有店舖已提早關門。

【17:00 】國際金融中心商場發出廣播，因應中環及附近公眾活動，為保障顧客、職員及商戶安全，商場將於下午6時暫停營業，呼籲現場人士在附近出口離開。

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【16:55 】尖沙咀海港城內的連卡佛準備關門，對面的facesss已關門。海港城客戶服務職員向記者表示，商場暫時無意提早關門，而連卡佛方面則只會關閉化妝品樓層，其他部門將繼續營業。海港城對出，天星碼頭東海堂職員則表示，店舖將於下午6時暫停營業；亦有星巴克職員表示，全線店舖將於下午6時提早關門。

【16:30 】在旺角新世紀廣場，一批學生高呼「蒙面無罪、立法可恥」，「香港警察、知法犯法」，有市民隨即附和，高叫口號；有商舖落閘。另外，美心集團旗下的元氣壽司職員表示收到商場通知指，商場將於6點關閉，惟商場服務台職員指未有收到通知，而平日商場關閉時間為10點。而商場內有約10個店鋪落閘。新世紀廣場職員表示，正了解有多少商戶落閘，因應情況或提早關閉商場。