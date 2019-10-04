【禁蒙面法】市民指示威戴口罩保私隱　惟憂警權過大：戴口罩就打

在過去近四個月的示威活動中，部分人蒙面遮蓋面容。行政長官林鄭月娥今午宣布，引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙規例》，周六（10月5日）早上零時零分生效；在新規例下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。 然而，今早有網民發起聲援被捕人士行動，過百人響應。現場所見，在場近九成人亦戴上口罩。對於《禁蒙面法》，有人表示，帶口罩是機於私隱問題，憂被「影大頭」；亦有人憂慮會導致警權過大，「一戴口罩就可以打你」；亦有人認為，警方一方面批評示威者蒙面，然而在多次執法中，亦未有展示警員編號。

嚴小姐憂慮，若蒙面法通過，警權會變相更大。（黃詠榆攝）

參與聲援行動的嚴小姐認為，蒙面法通過，警權變相更大，「一戴口罩就可以打你」。她指，自己不是每次都戴口罩，通常是為保護自己，免被秋後算帳。她批評，政府至今仍未回應市民回應訴求，立蒙面法只是「多餘」，亦無助平息社會風波。

大學生何同學則質疑，以後是否要有醫生證明，方可戴口罩。她又指，警方批評示威者蒙面肆意破壞，惟「警察連號碼都冇，就話自己係警員，有執法權力。」她相信，蒙面法通過會引起更大民憤，「如果樣嘢本身係唔合理，示威就係要話返比佢聽唔合理。」

何同學批評，警方執法時亦未有展示警員編號。（黃詠榆攝）

有同學稱戴口罩為保障個人私隱

另一位參與聲援的大學生麥同學直斥措施「無謂」，只為方便政府控告在場示威者時更容易。麥稱，戴口罩是因為基於私隱問題，憂被「影大頭」，加上認為愈多人戴口罩，可減低被認出的風險。麥直言，不會受蒙面法阻嚇而減少參與遊行、集會。