【禁蒙面法】涂謹申指無法律基礎　奪去「和理非」公民權利

反對修訂《逃犯條例》風波持續近四個月，特首林鄭月娥今日（4日)見記者，宣布引用《緊急法》以訂立《禁蒙面法》，並將於5日凌晨0時開始實施。民主黨立法會議員涂謹申形容《禁蒙面法》為「惡法」，指出現時做法由行政機關制定法律，認為政府違憲；他又批評法例針對「和理非」，奪去他們和平集會的公民權利。公民黨主席梁家傑認為政府做法居心叵測，形容引用《緊急狀況條例》是萬劫不復。

特首林鄭月娥宣布於周六（5日）起實施禁蒙面法。（李澤彤攝）

涂謹申：政府做法違憲

民主黨立法會議員涂謹申表示，民主黨反對蒙面法，形容蒙面法是惡法、無法律基礎。他表示，過去在殖民時期行的是英皇法，立法權力在港督；但1997年回歸後是由立法會制定法律，不是由特首或行政機關去做，特首是無權立法，即使是一些附屬法例仍需要經過立法會審議。但今次的《緊急法》立法會也無力推翻，變相是行政機關制定法律，故政府是違憲。

對於有人就政府做法提出司法覆核，他認為有一定勝算，因無論行政會議或特首均無立法權力，政府現時做法與《基本法》相違背。他稱即使案件於數個月後才有結果，惟一旦裁定法例無效，屆時因條例被捕的人士均會被視為無罪。

涂謹申批評蒙面法是無法律基礎。（資料圖片／梁鵬威攝） 涂謹申又批評法例針對「和理非」，由於「禁蒙面法」適用於合法的公眾活動，變相奪去他們的公民權利。他解釋，部分參與和平集會的人士或會以口罩掩飾身份，避免受到秋後算帳的情況，「禁蒙面法」實施後會令他們不敢再上街表達意見。他又指出，法例原意為針對前線「勇武派」的衝擊行為，但由於他們本身已面對暴動罪或非法集結罪等刑責較高的罪名，認為蒙面法未必有阻嚇作用。他續稱，立法後可能令和平集會的和理非人數減少，但同時會令部份人變為「勇武派」，變相令局勢更混亂。

梁家傑形容政府引用緊急法萬劫不復。（資料圖片）

公民黨主席梁家傑認為，現時政府已居心叵測，一踏出第一步引用《緊急狀況條例》，已經是萬劫不復。他提到，香港作為法治社會，有不少在港從事生意的外國僑民均追求法律的可預見性，但現時香港由法治演變成人治，採用《緊急法》如同一個「軍事獨裁政府」，「全部一個人說了算」，立法會不能把關、沒有三讀程序，也沒有與民共議的過程。

他期望，特首林鄭月娥能盡快撥亂反正，但憂慮今次造成的傷害，即使她立即撤銷「反蒙面法」和《緊急法》，「救唔救得返我都唔知」；又擔心不少在港投資的外國人會選擇撤資，將風險移除。梁家傑指，林鄭不但不是從根本處理問題，反而是嚴刑峻法，又痛心香港演變成今天的局面，認為政府明顯無力處理問題。他相信，很快便會知道民眾的反應。

特首林鄭月娥宣布引用緊急法訂立《禁止蒙面規例》，並將於周六（10月5日）早上零時零分生效。在新規例下，任何人身處受規管的公眾集會或公眾遊行，或非法集結（包括暴動）或未經批准的集結時，使用可能隱藏身份的蒙面物品，即屬犯罪。違法者最高可被監禁1年、罰款2.5萬元。