【禁蒙面法・交通消息】港鐵關閉沙田、觀塘站

反修例風波掀起的警民衝突愈演愈烈，行政長官林鄭月娥於今日（10月4日）下午3時率全體司局長於政府總部會見傳媒，宣布政府決定根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，10月5日凌晨起生效。各區均有市民到街頭集會表達不滿。由下午開始，有市民在不同商場聚集，不少商店相繼落閘。 多條道路阻塞，巴士改道，港鐵人山人海。

【20:21】新巴城巴最新交通安排：

暫停服務路線：1, 1P, 2X, 5B, 5X, 8, 8P, 10, 12, 13, 15C, 18, 18P, 18X, 23, 25, 26, 70, 70A, 101, 103, 104, 109, 111, 113, 115，260, 621, 720, 722, 780, 788, 905, 962G, 969A, 969B, H1, H2, X15, X15R, X962

改道路線：2, 2A, 4, 4X, 6, 6X, 11, 12A, 15, 22, 30X, 37A, 75, 88R, 90, 91, 97, 170, 182, 182X, 307, 590, 601, 601P, 680，680X, 681, 619, 641, 681, 681P, 690, 798, 914, 930, 930A, 930X, 948, 962, 962B, 962C, 962E, 962X, 967, 969，969C, 967, 967X, 980X, 981P, 982X, 985, A11, A12, B3X, E11A

【20:22】輕鐵服務最新安排 :

因應突發情況及受封路影響，四條路線暫停服務 : 507, 614, 614P, 615P。

兩條路線改道 : 505，不停建安站至兆麟站 ；751，不停屯門站至友愛站。

三條路線班次調整 : 610，維持15-18分鐘一班；615，維持22-25分鐘一班；761P，維持11-14分鐘一班。

【20:13】港鐵表示沙田站遭受暴力破壞，顧及乘客和員工安全，東鐵綫來回方向列車現時不停沙田站，沙田站暫時關閉。

【19:52】港鐵宣布關閉觀塘站。

【19:45】港鐵列車服務最新安排，由於元朗區有公眾活動進行，以下輕鐵路綫班次調整如下：

- 路綫610維持15-18分鐘一班；

- 路綫614維持21-24分鐘一班；

- 路綫615維持22-25分鐘一班；

- 路綫761P維持11-14分鐘一班；

因應港島區最新交通情況，九巴所有過海隧道路線正提供有限度服務，部份路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

103，603P，621，641，680X，681P，905，914，980X，981P，982X，985暫停服務。

【19:28】港鐵香港站市區預辦登機手續暫停，機場快線列車服務維持正常。

【19:15】九巴城巴：

暫停服務路線

1P, 5X, 13, 15C, 18, 18P, 18X, 25, 26, 70, 70A, 113, 260, 621, 905, 962G, 969A, 969B, H1, H2, X15, X15R, X962

改道路線

1, 2, 2A, 2X, 5B, 4, 4X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 12, 12A, 15, 22, 23, 30X, 37A, 75, 88R, 90, 91, 97, 101, 104, 109,

111, 115, 182, 182X, 307, 590, 601, 601P, 680, 680X, 681, 619, 641, 681, 681P, 690, 720, 722, 780, 788, 914,

930, 930A, 930X, 948, 962, 962B, 962C, 962E, 962X, 967, 969, 969C, 967, 967X, 980X, 981P, 982X, 985, A11,

A12, E11A

10月4日政府訂立禁蒙面法，晚上7點24分，九龍塘站月台擠滿人。（蔡俊業攝）

【18:40】新巴城巴臨時交通安排

暫停服務路線：

1P, 5X, 13, 15C, 18, 18P, 18X, 25, 26, 70A, 113, 260, 621, 962G, 969A, 969B, H1, H2, X15, X15R, X962

改道路線：

1, 2, 2A, 2X, 5B, 4, 4X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 12, 12A, 15, 22, 23, 30X, 37A, 75, 88R, 90, 91, 97, 101, 104, 109,

111, 115, 182, 182X, 307, 590, 601P, 680X, 681, 619, 641, 681, 681P, 690, 720, 722, 780, 788, 914, 930, 930A,

930X, 948, 962, 962B, 962C, 962E, 962X, 967, 969, 969C, 967, 967X, 980X, 981P, 982X, 985, A11, A12, E11A

【18:20】新巴成巴公告：

暫停服務路線：1P, 5X, 13, 15C, 18, 25, 26, 70A, 113, 260, 621, X15

改道路線：

1, 2, 2A, 2X, 5B, 4, 4X, 6, 6X, 8, 8P, 10, 11, 12, 12A, 15, 18P, 18X, 22, 23, 30X, 37A, 75, 90, 91, 97, 101, 104,

109, 111, 115, 182, 307, 590, 601P, 680X, 681, 619, 641, 681, 681P, 690, 780, 788, 914, 930, 930A, 930X, 948,

962B, 962X, 967, 969, 980X, 981P, 985, A11, E11A

10月4日政府宣布訂立《禁蒙面法》，下午6點多，港鐵九龍塘站水洩不通。（鄺曉斌攝）

【18:15】港鐵九龍塘站水洩不通。

【18:05】九巴公告：

因應港島區最新交通情況，九巴所有過海隧道路線正提供有限度服務，部份路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



暫停服務

103/603P/621/641/680X/681P/905/914/980X/981P/982X/985



臨時改道

101

改以循環線運作

港島方向：不停太古廣場至堅尼地城之間各站

九龍方向：不停堅尼地城至軍器廠街之間各站



101X

港島方向：不停皇后像廣場站



104

改以循環線運作

港島方向：不停循道衛理大廈至堅尼地城之間各站

九龍方向：不停堅尼地城至軍器廠街之間各站，臨時巴士站設於駱克道金星大廈站



109/113

改以循環線運作，於港島區只停堅拿道西站



111

改以循環線運作

港島方向：不停高等法院至港澳碼頭之間各站

九龍方向：不停港澳碼頭至金鐘站之間各站



115

改以循環線運作

港島方向：不停皇后像廣場至港澳碼頭之間各站

九龍方向：不停港澳碼頭至軍器廠街之間各站



182

改以循環線運作

港島方向：不停循道衛理大廈至港澳碼頭之間各站

九龍方向：不停港澳碼頭至軍器廠街之間各站



182X

不停港澳碼頭至軍器廠街之間各站



307

改以循環線運作

港島方向：不停海富中心至中環碼頭之間各站

九龍方向：不停中環碼頭至金鐘站之間各站，臨時巴士站設於駱克道金星大廈站



373

不停林士街至金鐘站之間各站



601

改以循環線運作

港島方向：不停海富中心至金鐘站之間各站

九龍方向：不停金鐘站



601P

不停林士街至金鐘站之間各站



603/619

改以循環線運作

港島方向：不停皇后像廣場至中環碼頭之間各站

九龍方向：不停中環碼頭至軍器廠街之間各站



619X

不停港澳碼頭至金鐘站之間各站



673

改以循環線運作

港島方向：不停海富中心至香港站之間各站

新界方向：不停香港站至軍器廠街之間各站



680

改以循環線運作

港島方向：不停力寶中心至金鐘東之間各站

新界方向：不停金鐘東



681

改以循環線運作

港島方向：不停皇后像廣場至香港站之間各站

新界方向：不停香港站至軍器廠街之間各站



690

改以循環線運作

港島方向：不停海富中心至交易廣場之間各站

新界方向：不停交易廣場至金鐘站之間各站



934/934A/936/948

新界方向：改經紅隧，不停太古廣場至西區海底隧道之間各站



960/961

改為循環線運作，於港島區只停港澳碼頭及皇后街站

另設經紅隧往屯門班次，不停太古廣場至西區海底隧道之間各站



960B

不停砵典乍街站



968

改為循環線運作，於港島區只停西消防街、港澳碼頭及皇后街站

另設經紅隧往元朗班次，不停太古廣場至西區海底隧道之間各站



968X

不停舊灣仔警署至永吉街之間各站



978

港島方向：暫停服務

新界方向：改經紅隧，不停太古廣場至西區海底隧道之間各站

【17:46】運輸署特別交通消息：

因道路狀況，下列中環區的路段現暫時阻塞/封閉：



-康樂廣場介乎民祥街及干諾道中

-環球大廈對出的一段德輔道中

-畢打街及干諾道中交界

-畢打街



警方將視乎現場路面情況實施及調整封路、交通管制及改道措施。駕駛人士前往受影響地區時請保持忍讓，遵守警方的指示，並留意傳媒廣播的最新交通消息。



此外，警方將視乎實際交通及人群的情況或會實施其他臨時交通及運輸措施，包括進一步道路封閉、交通改道，更改及暫停公共運輸服務。



市民應及早計劃行程及使用替代路線以免延誤。使用公共運輸服務的乘客亦需特別留意有關路線改道、暫停使用及遷移巴士站的安排。

現時上址交通繁忙。

因車多關係，觀塘繞道往大老山隧道方向的交通繁忙。 駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

因車多關係，東九龍走廊往尖沙咀方向的交通繁忙。 駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

較早前因交通意外而封閉的青馬大橋往九龍方向的中線現已解封。 車龍有待消散。

因道路情況，以下途經中環一帶受阻路段的公共運輸服務需要臨時調

整，詳情如下：

下列過海巴士路線暫停服務：603P,978

下列巴士路線需改道行駛：

香港島路線：

1,5B,6,6X,7,10,11,12A,12M,37A,40M,75,90,97,780,788



過海路線：

88R,101,101X,103,104,109,111,113,115,182,182X 307,601,601P,603,619,619X,621,641,673,680,680X,681,681P,690,905,914,930,930X,934,934A,936,948,960,960B,961,962B,962X,968,968X,969,980X,981P,982X,985

下列香港島專線小巴路線暫停服務：

32,33

電車服務：

介乎禧利街及杜老誌道之間來回線的電車服務暫停。

因車多關係，東區走廊往東區海底隧道方向的交通繁忙。 駕駛人士行經上述路段敬請忍讓及小心駕駛。

較早前因車輛故障而封閉的加士居道天橋往油麻地方向近佐敦道的唯一行車線現已解封。 車龍有待消散。

較早前因交通意外而封閉的太子道東天橋往亞皆老街方向近九龍城迴旋處的唯一行車線現已解封。 車龍有待消散。

因道路情況，以下路段仍然封閉：

-添華道(來回方向)全線。

【17:15】九巴：因應港島區最新交通情況，九巴所有過海隧道路線正提供有限度服務，部份路線會因應實際情況作出改道安排，部份班次或會於中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【17:20】「紫荊之殤」合奏團離開新世紀廣場前往朗豪坊。

【17:10】 新世紀廣場: 「紫荊之殤」合奏團到商場地下、港鐵旺角東站外演奏《願榮光歸香港》、《問誰還未發聲》，並展示「五大訴求、缺一不可」「香港人加油」標語，並高呼「香港人加油」。

【17:05】旺角新世紀廣場內，至少有40間店鋪落閘。商場內有多位職員正統計提早關門的店鋪數量；商場職員稱，仍未知商場是否需要提早關閉。

【17:00】國際金融中心商場發出廣播，因應中環及附近公眾活動，為保障顧客、職員及商戶安全，商場將於下午6時暫停營業，呼籲現場人士在附近出口離開。

【16:58】天星碼頭東海堂職員表示，店舖將於下午六時暫停營業

【16:45】新世紀廣場內，元氣壽司職員表示收到商場通知指，商場將於6點關閉，惟商場服務台職員指未有收到通知，而平日商場關閉時間為10點。而商場內有約10個店鋪落閘。

【16:30】國際金融中心商場至少15間商鋪提早關門暫停營業。商場內店鋪一般約九時關門。

【16:25】新世紀廣場內有數十名身穿校服學生高呼「蒙面無罪、立法可恥」。有市民隨即附和，高叫口號；有商鋪落閘。

【16:20】沙田新城市廣場部分商店落閘。

【16:14】旺角新世紀廣場內服裝店Bossini提早關門，惟未知原因，店鋪外貼出告示指店鋪今日提早於下午3時半關門。

【16:10】尖沙咀海港城部份化妝品店突然拉閘。

【15:52】逾百人於聚集新城市廣場中庭，收聽政府記者會。

【15:46】 等待近6小時，囚車終於下午3時30分駛出，有約15名懲教人員維持秩序，在場人士舉起手及高呼「香港人加油」、「光復香港 時代革命」，有人一度情緒激動，在場痛哭，亦有人默默拭淚。其後群眾走進新城市廣場，高呼「我要戴口罩」、「香港人反抗」等口號。