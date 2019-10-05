【10.1集會】被捕急救員︰中催淚煙狂嘔求醫等12小時　將向警投訴

本周二（1日）在黃大仙的示威現場，有網上片段顯示一名義務急救員被捕，他當時已趴在地上，防暴警察屈其手臂上索帶，引起廣大關注。 事主Alfred現獲保釋，就醫後昨日（4日）出院，即現身說法。她表示，沒有反抗下仍遭強行除去防毒口罩，硬食催淚煙後嚴重不適，被帶返警署仍持續嘔吐，卻多次求醫均被拒，更被要求「醫院同律師二揀一」，最終時隔近12小時始獲送院。Alfred表明將向警方投訴。 公開露面接受採訪，Alfred解釋擔心大家以為他失蹤。他說，有幻想過有日可能會誤中非惡意射向急救人員的流彈，但從無想過會被拘捕。自言過去數月無差別救過示威者、警察，實踐人道救援精神， 「畀我再揀，都係會出嚟。」 就上述指控，《香港01》正待警方回應。

不曾想過當急救員會被捕

24歲學生Alfred於10月1日以義務急救員身份出現在黃大仙區衝突中。他憶述事發於下午約5時，當警方推進防線時，他跟隨示威者後退，惟他無法跨過障礙物，於是站一旁舉高雙手，強調沒衝擊、沒肢體接觸，一批警察亦跑過了；惟突然在後排的一名防暴警用警棍指嚇他蹲下，身穿反光衣的他遵從，亦有表明急救員身份，惟之後就發生了片段中被制服在地，警員大力屈手臂上索帶的一幕。

Alfred指，雙手手腕有擦損，但反而遭警員扯開防毒口罩，吸入催淚煙後嚴重不適，包括頭暈、嘔吐，乏力到由兩警傍住他上警車。他當場求醫被拒，被帶到黃大仙警署後，他即時要求找律師及去醫院均不果，稱警員提出他要「醫院同律師二揀一」。

他一直持續嘔吐，「有諗過會唔會死。」雖然獲值日官提供水及食物，但稱聽到有警員嘲諷他「詐死」，警員利誘他「簽了口供紙就可以睇醫生。」

義務急救員Alfred本周二（1日）在黃大仙的示威現場被捕，他當時已趴在地上，遭防暴警察強屈手臂上索帶。（鄭秋玲攝）

涉嫌非法集結獲保釋

在羈留室跟他等候送院有另外三名有外傷的被捕者。Alfred指，直至晚上11時，即被捕後約6小時，始見到由急救隊成員自發幫他找來的義務律師。由律師提出送院要求後，最終都要等到翌日清晨5時，即在被捕後近12個小時，才獲批准送院，家人在他入院後始知道被捕消息。Alfred留醫至昨午出院，以8,000元現金條件保釋，數日後要為涉嫌非法集結到警署報到。

10月1日午約3時20分，黃大仙中心附近聚集一批市民。（羅君豪攝）

Alfred指，雙手手腕有擦損，但反而遭強行扯開防毒口罩，令他吸入催淚煙後嚴重不適。（鄭秋玲攝）

我有幻想過，最尾可能誤中流彈、唔係惡意射向急救人員嘅流彈、實彈，呢個係我最惡劣嘅幻想，但係無諗過做First Aid會俾人拉，真係無諗過。 示威義務急救員Alfred

中一起學急救 稱救人從不分立場

Alfred表示，他由中一起便學習急救，擁急救資格多年，由今年7月起到示威現場擔任義務急救員。他不諱言，急救工作愈來愈「兩面不討好」，救過示威者、不同政見人士，即使受指摘都會挺身勸架，「唔想見到有傷亡可能同發生。」平等對待傷者，無分種族政見，Alfred指作為急救員，在衝突現場有刻意不穿黑衫、白衫，輕便的汗衫、牛仔褲上陣，亦一定會穿上有紅色十字圖案的反光衣及印有生命之星圖案的頭盔。

輕裝急救員即攜基本醫療物資如生理鹽水等，主要會在較前線位置。他指，只要恪守無違規物品及行為，並進行人道救援工作，不應受阻撓，正如他都有幫助過吸入催淚煙的警察，獲速龍小隊容許在防線提供救援，「仲同我哋講『辛苦你哋啦，做人咪好囉，唔好做暴徒』。」他不評價有關用字，如同急救員是中立的，只一心做人道救援工作，故他有想像過最惡劣的情況，可能會誤中非惡意射向急救人員的流彈，都從無想過會被拘捕。

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接受訪問：澄清無失蹤

Alfred昨出院時，電台正直播政府宣布頒令禁蒙面法。Alfred隨時面臨被檢控，仍公開露面接受訪問，他解釋說，被捕後手機被沒收，斷絕了外界接觸，知道他被制服的片段廣傳獲關注，「擔心大家擔心我失蹤，想講返聲，我無事。」Alfred認為，隨着衝突愈頻密在地區發生，催淚煙濃罩，即使是街坊都會受影響，最希望可以第一時間幫助到人，他直白形容這是一份「救人的熱血」。