【禁蒙面法・交通消息】港鐵準備試車　無大礙最快下午1時半恢復

反修例風波愈演愈烈，特首林鄭月昨日（4日）宣布引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，並在今日（5日）午夜起生效。多區港鐵車站設施遭大規模破壞，並一度縱火。港鐵昨晚10時30分宣布，港鐵全線暫停服務，且今早亦不會提供服務。 有網民再發起「和你Shop 2.0」，號召今日下午1時到港鐵多個旗下商場，包括荃灣綠楊坊、青衣城、圓方、九龍灣德福廣場等，以不同方式表達訴求。據消息人士透露，港鐵網絡包括輕鐵及重鐵正準備試行車工作，以測試行車是否暢順及路軌有否異樣。倘一切如常，料最快將於下午1時半恢復行車。 港鐵表示，目前仍在評估情況，現階段未能確定恢復服務時間，有消息將盡快公布。

港鐵大圍站被破壞。（盧翊銘攝）

港鐵消息人士向《香港01》透露，港鐵網絡包括輕鐵及重鐵將準備試行車工作。他解釋，所有鐵路行車前均會先試行，並檢視行車是否暢順及路軌情況。倘情況許可並無大礙，料最快將於今日下午一時半恢復行車，惟因車站設施被破壞，部分車站出入口將會維持關閉。據了解，有前線職員亦進入了康城車廠準備試行工作；西鐵則開始檢查路軌情況。

消息人士又指，一般進入試行車階段，該架列車須試行整條路線，當試行完畢，預計一至兩小時內便能恢復行車。

港鐵表示，因昨晚有激進示威在港鐵車站大規模破壞及蓄意縱火，當中亦有港鐵職員遇襲受傷，故昨晚約10時30分宣布，暫停整個網絡包括重鐵、輕鐵及港鐵巴士服務；同時亦宣布今早港鐵全線停駛。而九巴則指，日間巴士服務大致回復正常，將加派外勤人員協助乘客。