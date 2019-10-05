【禁蒙面法．直播】千人戴口罩尖沙咀出發遊行　抵深水埗遊樂場

行政長官林鄭月娥昨（4日）宣布根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，今日（5日）起實施。有網民發起今日下午3時於尖沙咀梳士巴利花園蒙面遊行，聲稱「提早慶祝萬聖節」。下午約3時半，約有30多名黑衣人士於梳士巴利花園中聚集，部分戴上口罩。有人表示，走出來要告訴政府，他們不會因禁蒙面法而拒絕噤聲。現場未見有警員出現。 出發時遊行人數達300人，傍晚抵達旺角時，增至千人。

約300名遊行人士晚上7時陸續進入楓樹街遊樂場。（黃金棋攝）

【19:10】約300名遊行人士晚上7時陸續進入楓樹街遊樂場，並於足球場內圍圈，高唱《願榮光歸香港》，又亮起手機電筒，並叫口號。遊行人士又於楓樹街遊樂場默哀1分鐘，悼念離世示威者。

一班穿黑衣青年以人鏈方式，在尖沙咀遊行。（黃金棋攝）

【19:00】遊行人士陸續抵擋楓樹街遊樂場，部分行入球場，有遊行人士指會於球場內唱歌，部分則離開。

【18:52】旺角遊行人士繼續往深水埗方向出發，據指會於楓樹街遊樂場解散。

【18:30】遊行隊伍人數愈來愈多，已行到近旺角警署位置，估計人數近一千人，企滿行人路，部分更要走出馬路。

【17:30】尖沙咀人鏈約下午5時半行經尖沙咀警署對面行人路，示威者稍作停留並高呼口號，警署內天台見有數名警員向下望觀察。

【17:04】尖沙咀人鏈現時「流動」到不同地方，約300人以人鏈形式由廣東道轉入海防道，再向彌敦道出發。

【16:59】尖沙咀人鏈現時起點由新港中心對面廣東道，伸延至皇家太平洋酒店門外，約長逾100米。

尖沙咀人鏈約下午5時半行經尖沙咀警署對面行人路，警署內天台見有數名警員向下望觀察。（黃金棋攝）

【16:55】多名防暴警員手持盾牌，從尖沙咀警署步出，並登上一架旅遊巴。

【16:50】尖沙咀戴上口罩的人士於約下午4時45分起組成人鏈，由天星碼頭為起點，一直伸延至廣東道與海防道交界，估計有約200人。人鏈中大部分人士都身穿黑衣戴上口罩，以表達對「禁蒙面法」不滿，期間示威者又高呼「蒙面無罪 立法無理」等口號。

【16:37】示威者行往天星碼頭期間，有一名男子拍攝示威者，雙方一度口角，其後男子答應刪除照片後離開。

【16:34】尖沙咀梳士巴利花園近百名戴上口罩人士行往天星碼頭，表示會匯合從中環乘船到尖沙咀的遊行人士，計劃其後會於尖沙咀組人鏈。

下午近3時，梳士巴利花園有不少遊客經過，但也有黑衣人開始聚集，部分人戴上口罩，於梳士巴利花園中坐下。到約4時，聚集人數增至約百人，他們開始往天星碼頭遊行，再往廣東道方向。

市民鄭先生戴上口罩到達尖沙咀梳士巴利花園，他直言平日遊行從不會戴上口罩，但今日是第一次，希望要抗議政府決定，「禁蒙面法好離譜！」至於會否擔心被捕，他就指「要拉就拉，都無辦法」。

戴上V煞面具的黎學生表示，如果今日不走出，即代表他們恐懼禁蒙面法，「要行出嚟話佢知唔驚！」他又表示，特意戴上代表反極權的V煞面具，因為覺得適合現時的社會氣氛。