【禁蒙面法】港鐵否決下午恢復行車　車站今再遭示威者破壞

反逃犯條例爭議愈演愈烈，特首林鄭月娥昨日（4日）宣布引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，並於今日（5日）0時0分生效。港鐵昨晚10時30分宣布全線停駛；且今早亦未能恢復列車服務。 直至下午，港鐵宣布除機場快線恢復香港站至機場站列車服務，並維持港鐵巴士有限度服務，其餘鐵路線則全日暫停。據了解，多名前線車長今日均有參與試行車工作，並引述主管提及部分鐵路線於下午會陸續通車，惟其後突接獲通知不用行車。 有消息人士透露，列車服務是否恢復，政府均是最終決策人；另有前線職員則指，港鐵部分車站今日下午再度被破壞，相信港鐵亦擔憂事情再度惡化作出有關決定。

示威者於沙田站內塗鴉。（梁煥敏攝）

港鐵今日下午3時許宣布，多個港鐵車站早前遭受嚴重破壞，港鐵正努力修復。同時，經與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵下午2時半起僅恢復機場快線香港站至機場站來回方向服務，以及下午4時起恢復港鐵巴士有限度服務，其他鐵路線包括輕鐵暫停全日服務。

車長曾收指令 可下午2時半恢復行車

據了解，多條鐵路線的車長均表示，曾準備試行車工作，包括檢查列車是否正常、列車試運行以及路軌情況。同時試行車完畢後更引述有車隊副經理指，將準備下午2時半陸續恢復通車，但其後突接獲不需行車，惟沒有解釋原因。

消息人士透露，港鐵高層原本以恢復行車為目標，惟最終能否通車存多個變數，當中亦需與政府部門及警方商討，相信政府是最終決策者。

輕鐵元朗站有列車今日下午再度被塗鴉。（讀者提供）

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輕鐵元朗站列車再度被人塗鴉

香港鐵路工會聯合會副主席譚建釗表示，今日下午2時許輕鐵元朗站列車再度被人噴漆塗鴉，相信港鐵希望確保行車及設備安全，並得悉今日再度有大型公眾活動進行，擔憂事情再度惡化作出有關決定。

而荃葵青區議員兼港鐵資深車長梁志成則指，昨晚的確是最嚴重的一次破壞，大量車站設施被焚燒及破損，即使路軌運作正常，車站設施亦不能作出相應配合。他續指，倘今日下午恢復全線行車，惟開通不久又再被破壞、或要實施飛站及封站等安排，倒不如爭取時間維修車站設施。