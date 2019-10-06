【禁蒙面法】港鐵今日重開部分車站及路線　預告會提早結束服務

《禁止蒙面規例》昨日（5日）凌晨起生效，在前日（4日）下午全港開始爆發示威，激進示威者連環破壞港鐵車站，抛雜物入路軌，更縱火燒東鐵列車，港鐵當晚10時半宣布全線停駛。昨日除了機場快線下午恢復服務外，其他路線及輕鐵全日暫停。 港鐵今日（6日）凌晨公布，經過審視修復工作的複雜性，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵盡量爭取今天（6日） 重開部分車站及路線，以恢復有限度列車服務。為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務晚上會提早結束。港鐵待確定服務具體安排後，會於今天早上詳細公布。

港府昨日（4日）定立禁蒙面法，翌日生效，明日有大批市民到港鐵多個車站作嚴重破壞。（資料圖片/盧翊銘攝）

強烈譴責昨晚再有人破壞車站

港鐵表示，多個車站日前遭受嚴重破壞，現正努力修復，惟部分設施損毀程度較預期嚴重，個別車站昨晚再遭破壞，港鐵對相關暴力及破壞行為予以強烈譴責，計需要更長時間修復。

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此必須在確定車站及沿線設施在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。

+ 7 + 6 + 5

如再遭破壞 或延長暫停服務時間

港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。

港鐵強調，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。

+ 4 + 3 + 2

機場快線下午1時後不停九龍站青衣站

機場快線方面，由今日頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，惟不停博覽館站；但由下午1時起至尾班車，則改為只停香港站及機場站，不停九龍站、青衣站及博覽館站。九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務正常。

港鐵稱，因應機管局及政府要求，下午1時起，機場快線香港站會實施人流管理安排，所有機場快線乘客需要經過車站地面層指定通道，才能前往月台層乘車，現場會有港鐵職員協助乘客。因應機場實施的保安要求，港鐵人員會協助機場保安及機管局人員於該處，協助乘客檢查是否持有有效機票或登機證等文件。有關安排屬自願性質。如有需要，警方亦會協助機場保安及機管局處理。