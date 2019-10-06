【禁蒙面法】金管局：櫃員機逾10%受損停用　5%現金「乾塘」

社會新聞
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《禁蒙面法》昨日（5日）凌晨起實施，引發示威者在各區上街，部分人更針對中資銀行櫃員機縱火。金管局發言人表示，據初步統計，總數約3,300部櫃員機中，有超過10%的自動櫃員機受損而不能正常運作。

在運作正常的櫃員機中，只有約5%，因各種原因有待補充現金而未能提供提款服務。昨流傳自動櫃員工每次限制提款最多2,000元，金管局表示留意到社交媒體流傳多個不實信息，屬惡意製造恐慌。

金管局指，目前銀行正與現鈔運送服務商加緊協調，在可行情況下盡快補充現金，令櫃員機恢復運作。金管局表示，銀行業界希望盡快恢復受影響的服務，令對市民影響減至最低。

佐敦有恒生銀行櫃員機出現逾20人的人龍排隊提款，有人稱「要㩒到擠提」。(黃桂桂攝)

金管局：個別銀行櫃員機輪候提款時間較平常長

近日激進示威者針對中資機構或支持政府人士的店舖進行猛烈破壞，當中中銀香港分行更是前日（4日）攻擊行動重災區。昨日（5日）全線只有中銀大廈分行開門營業；其他分行幾乎都受到嚴重破壞，玻璃外牆粉碎，櫃員機被砸難，再受到「火刑」或「水刑」，無法運作。

金管局公布全港一成櫃員機受損停用，即達到約330部，惟未有披露所涉是否中銀的櫃員機為主。

金管局昨日（5日）表示，注意到市民於個別銀行櫃員機輪候提款時間較平常長，稱銀行已採取措施，適時補充櫃員機和分行的鈔票供應，各銀行有足夠流動資金應付市民需要。

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金管局昨表示，留意到社交媒體流傳多個不實信息，形容是惡意製造恐慌，呼籲市民不要相信流言，小心核實信息。金管局稱香港銀行體系十分穩健，流動資金充裕，資產質素良好，有能力應對不同衝擊；又重申不需要也無意改變行之有效的聯繫匯率制度，「我們有能力、資源及決心維持香港貨幣及金融穩定。」

金管局呼籲市民不要相信流言　稱銀行有足夠流動資金　
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