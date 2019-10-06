【10.6交通】港九近百巴士線改道、停駛　港鐵有限度服務21時收車

《禁止蒙面規例》昨日（5日）凌晨起生效，新例引致全港多區爆發示威，激進示威者連環破壞港鐵車站。港鐵今早(6日)5時公布，今日重開大部分路線，但是只有45個車站恢復服務，另48個車站關閉，馬鞍山線和迪士尼繼續暫停；各線6分鐘一班，並會全線提早在晚上9時收車。 至於機場快綫，今日下午 1 時起，亦只提供來回機場及香港站服務，直至全日服務結束為止，而從機場往市區的列車亦只停香港站；九龍站的市區預辦登機服務全日暫停。

+ 9 + 8 + 7

【15:30】九巴表示，因應港島及九龍最新交通情況，下列路線可能會因應實際情況調整或作改道安排。

香港區

暫停服務

110, 905, 914, 934, 936, 948

路線改道

101, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 960, 961, 968, 978

九龍區

暫停服務

2, 5A, 6, 7, 8, 8P, 18, 63X, 81C, 87D, 203C, 208, 268X, 280X, 281A, 287X, W2

路線改道

1, 1A, 2A, 2E, 2F, 3C, 5, 5C, 6C, 6F, 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13D, 13X, 14, 16, 24, 26, 27, 28, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36B, 37, 41, 41A, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72X, 81, 93K, 95, 98D, 98C, 203E, 213X, 214, 215X, 219X, 224X, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 269B, 271, 286X, 296C, 296D

【15:19】運輸署表示，下列專線小巴路線縮短行駛路線/改道行駛：

香港島：22,24M,25,40,40X,69X

九龍：8



下列專線小巴路線暫停服務：

香港島：4B,4C,4M,5,10,31

九龍：26

【15:15】九巴表示，因應港島及九龍最新交通情況，下列路線可能會因應實際情況調整或作改道安排。

香港區

暫停服務

110, 905, 914, 934, 936, 948

路線改道

101, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 960, 961, 968, 978

九龍區

暫停服務

2, 5A, 6, 7, 8, 8P, 18, 63X, 203C, 208, 268X, W2

路線改道

1, 1A, 2A, 2E, 2F, 3C, 5, 5C, 6C, 6F, 8A, 9, 10, 11, 12, 12A, 13D, 13X, 14, 16, 24, 26, 27, 28, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36B, 37, 41, 41A, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72X, 81, 81C, 87D, 93K, 95, 98D, 98C, 203E, 213X, 214, 215X, 219X, 224X, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 269B, 271, 280X, 281A, 286X, 287X, 296C, 296D

【15:05】新巴城巴20條路線暫停服務，76條日間路線需改道行駛。

暫停路線：5X, 8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 23, 25, 26, 40M, 103, 110, 260, 789, B5, H1,W1, X15

改道日間路線：1, 2, 2A, 2X, 5B, 6, 6X, 7, 8, 8P, 8X, 10, 11, 15, 19, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 70, 71, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 170, 171, 307, 590, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 796X, 905, 914, 930X, 948, 962B, 962X, 969, 970, 970X, 971, A20, A21, E11, E11A, H2

【14:50】新巴城巴表示，19條路線暫停服務，69條日間路線需改道行駛。城巴107、170、171及973號線來回方向均途經海洋公園巴士總站。

暫停路線：5X, 8H, 12, 12A, 12M, 13, 15B, 15C, 23, 25, 26, 40M, 103, 110, 260, 789, H1,W1, X15

改道日間路線：1, 2, 2A, 2X, 5B, 6, 6X, 8, 8P, 8X, 10, 11, 15, 19, 25A, 37A, 37B, 38, 40, 42, 65, 70, 72, 72A, 75, 76, 77, 81, 90, 90B, 96, 97, 101, 102, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 307, 592, 601, 619, 671, 680, 681, 690, 720, 722, 780, 796X, 905, 914, 930X, 948, 962B, 962X, 969, A20, A21, E11, E11A, H2

【14:37】運輸署表示，因道路狀況，以下路段現已暫時阻塞/封閉：



i.香港島

-軒尼詩道

-天樂里



ii.九龍

-梳士巴利道

-彌敦道（北行）

【14:15】九巴表示，因應港島及九龍最新交通情況，下列路線可能會因應實際情況調整或作改道安排。

過海路線

101, 103, 104, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 170, 182, 307, 601, 603, 619, 671, 673, 680, 681, 690, 905, 914, 948, 960, 961, 968, 978

九龍區路線

1, 1A, 2, 2A, 2E, 2F, 3C, 5, 5A, 5C, 6, 6C, 6F, 7, 8, 8A, 8P, 9, 10, 11, 12, 12A, 13D, 13X, 14, 16, 18, 24, 26, 27, 28, 30X, 31B, 32, 33A, 35A, 36B, 37, 41, 41A, 42, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 69X, 72X, 81, 81C, 87D, 93K, 95, 98D, 98C, 203C, 203E, 208, 213X, 214, 215X, 219X, 224X, 234X, 238X, 260X, 265B, 268B, 268X, 269B, 271, 280X, 281A, 286X, 287X, 296C, 296D, W2

【13:45】九巴表示，因應港島及九龍最新交通情況，部份路線可能會因應實際情況調整或作改道安排。

【11:32】運輸署表示，為配合市民前往柴灣墳場，當局於今日(10月6日)上午8時至下午6時30分實施第二階段特別交通及運輸安排，期間所有車輛將被禁止由連城道左轉入歌連臣角道前往華人永遠墳場一帶（專線小巴第18M號、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外）。

此外，連城道(南行)及歌連臣角道將會禁止所有車輛進入（專營巴士、專線小巴第16A、16M、16X及18M號、靈車、出殯行列的車輛及持有許可證的車輛除外）；而連城道(北行)將會禁止所有車輛進入（專線小巴第18M號線、靈車、出殯行列的車輛及經由運輸署署長發給許可證者除外)。

警方會視乎墳場一帶的交通情況讓的士及公共小巴進入連城道及右轉入歌連臣角道。運輸署預計在受影響地區一帶的交通將會擠塞。駕駛人士請避免駕車前往受影響地區。

【10:45】新巴城巴臨時交通安排：

城巴107、170、171及973號線來回方向均途經海洋公園巴士總站，方便前往海洋公園之乘客。新巴城巴現正密切留意各條路線之運作，班次服務有需要時會作相應調整，盡量配合乘客需求。

【更新】運輸署特別交通消息：

港鐵部分路綫今天恢復列車服務，然而受嚴重破壞，部分車站仍然暫停開放，個別車站出入口或設施需要較長的復修時間。為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務會提早於晚上9時結束。



荃灣綫列車服務維持6 分鐘一班，金鐘、尖沙咀、佐敦、旺角、太子、深水埗、長沙灣、葵芳、大窩口及荃灣站暫時關閉；



觀塘綫列車服務維持6分鐘一班，旺角、太子、樂富、黃大仙、九龍灣、牛頭角、觀塘及調景嶺站暫時關閉；



港島綫列車服務維持6分鐘一班，西營盤、上環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后及炮台山站暫時關閉；



南港島綫列車服務維持6分鐘一班，金鐘站暫時關閉；



將軍澳綫列車服務維持6分鐘一班，調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城站暫時關閉；



東涌綫列車服務維持6分鐘一班，欣澳及東涌站暫時關閉；



迪士尼綫列車服務暫停；



東鐵綫列車服務維持6分鐘一班，大圍、沙田、大埔墟、粉嶺及上水站暫時關閉；



西鐵綫列車服務維持6分鐘一班，尖東、荃灣西、元朗、天水圍及屯門站暫時關閉；



馬鞍山綫列車服務暫停。



港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動，包括關閉車站出入口、列車不停車站，或關閉車站等。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及電台和電視台發放的資訊。



請乘客預早計劃行程。



港鐵現正提供免費接駁巴士來往堅尼地城站和海洋公園站。

機場快綫列車服務安排(10月6日):



由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，不停博覽館站。



而下午1時起至尾班車，機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。



港鐵職員聯同機管局人員於香港站檢查乘客的機票及旅遊証證件。



請為行程預留充裕時間。



九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務正常，截止時間為飛機起飛前90分鐘。

由於個別車站設施被破壞而需要較長的復修時間，輕鐵服務調整如下：



輕鐵路綫705,751,614,615暫停。



其他輕鐵路綫將維持15-20分鐘一班。



由於個別車站被嚴重破壞，輕鐵列車將不停有關車站。

機管局表示， 因應可能出現的示威活動，機場快線列車於今日下午 1 時起只提供來回機場及香港站服務，列車將於香港站接載乘客前往機場，直至全日服務結束為止，而從機場往市區的列車亦只停香港站。九龍站的市區預辦登機服務全日暫停。

又因應機場正實施進出管制安排，只有持有將於 24 小時內有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的真正乘客，方可進入客運大樓範圍。機管局呼籲旅客預留充裕時間前往機場。旅客亦可聯絡相關航空公司，或透過機場網頁及「我的航班」流動應用程式，瞭解最新航班情況。