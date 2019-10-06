【10.6交通】港鐵荃灣、觀塘、港島綫6分鐘一班　列車21時停駛

《禁止蒙面規例》昨日（5日）凌晨起生效，新例引致全港多區爆發示威，激進示威者連環破壞港鐵車站。港鐵今早(6日)5時公布，今日重開大部分路線，但是只有45個車站恢復服務，另48個車站關閉，馬鞍山線和迪士尼繼續暫停；各線6分鐘一班，並會全線提早在晚上9時收車。 至於機場快綫，今日下午 1 時起，亦只提供來回機場及香港站服務，直至全日服務結束為止，而從機場往市區的列車亦只停香港站；九龍站的市區預辦登機服務全日暫停。

【10:45】新巴城巴臨時交通安排：

城巴107、170、171及973號線來回方向均途經海洋公園巴士總站，方便前往海洋公園之乘客。新巴城巴現正密切留意各條路線之運作，班次服務有需要時會作相應調整，盡量配合乘客需求。

【更新】運輸署特別交通消息：

港鐵部分路綫今天恢復列車服務，然而受嚴重破壞，部分車站仍然暫停開放，個別車站出入口或設施需要較長的復修時間。為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務會提早於晚上9時結束。



荃灣綫列車服務維持6 分鐘一班，金鐘、尖沙咀、佐敦、旺角、太子、深水埗、長沙灣、葵芳、大窩口及荃灣站暫時關閉；



觀塘綫列車服務維持6分鐘一班，旺角、太子、樂富、黃大仙、九龍灣、牛頭角、觀塘及調景嶺站暫時關閉；



港島綫列車服務維持6分鐘一班，西營盤、上環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后及炮台山站暫時關閉；



南港島綫列車服務維持6分鐘一班，金鐘站暫時關閉；



將軍澳綫列車服務維持6分鐘一班，調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城站暫時關閉；



東涌綫列車服務維持6分鐘一班，欣澳及東涌站暫時關閉；



迪士尼綫列車服務暫停；



東鐵綫列車服務維持6分鐘一班，大圍、沙田、大埔墟、粉嶺及上水站暫時關閉；



西鐵綫列車服務維持6分鐘一班，尖東、荃灣西、元朗、天水圍及屯門站暫時關閉；



馬鞍山綫列車服務暫停。



港鐵會因應實際情況實施客流管理措施或作出車務調動，包括關閉車站出入口、列車不停車站，或關閉車站等。



有關最新的車務安排，請留意港鐵網頁、MTR Mobile、車站及列車廣播，以及電台和電視台發放的資訊。



請乘客預早計劃行程。



港鐵現正提供免費接駁巴士來往堅尼地城站和海洋公園站。

機場快綫列車服務安排(10月6日):



由頭班車起，機場快綫恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站及機場站服務，不停博覽館站。



而下午1時起至尾班車，機場快綫只提供香港站至機場站來回服務，不停九龍站、青衣站及博覽館站。



港鐵職員聯同機管局人員於香港站檢查乘客的機票及旅遊証證件。



請為行程預留充裕時間。



九龍站市區預辦登機手續全日暫停，香港站市區預辦登機手續服務正常，截止時間為飛機起飛前90分鐘。

由於個別車站設施被破壞而需要較長的復修時間，輕鐵服務調整如下：



輕鐵路綫705,751,614,615暫停。



其他輕鐵路綫將維持15-20分鐘一班。



由於個別車站被嚴重破壞，輕鐵列車將不停有關車站。

機管局表示， 因應可能出現的示威活動，機場快線列車於今日下午 1 時起只提供來回機場及香港站服務，列車將於香港站接載乘客前往機場，直至全日服務結束為止，而從機場往市區的列車亦只停香港站。九龍站的市區預辦登機服務全日暫停。

又因應機場正實施進出管制安排，只有持有將於 24 小時內有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的真正乘客，方可進入客運大樓範圍。機管局呼籲旅客預留充裕時間前往機場。旅客亦可聯絡相關航空公司，或透過機場網頁及「我的航班」流動應用程式，瞭解最新航班情況。